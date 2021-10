Ostrava využila dlouhou přesilovku a v Liberci zvítězila 2:0

Liberec - Fotbalisté Ostravy využili dlouhou přesilovku a v 10. kole první ligy zvítězili v Liberci 2:0. Baník poslal ve 43. minutě do vedení proti bývalému klubu Jiří Fleišman a výhru potvrdil o 20 minut později Ladislav Almási. Severočeši hráli od 38. minuty bez vyloučeného Christa Tiéhiho, v závěru dostal červenou kartu i hostující Almási. Liberec ve čtvrtém utkání pod trenérem Lubošem Kozlem poprvé prohrál a v tabulce mu patří 13. místo. Ostravští U Nisy naplno bodovali po více než 11 letech a zvítězili počtvrté z posledních pěti kol.

Liberec se pod trenérem Kozlem začal zvedat, ale Baník od první minuty naznačoval, že si přijel pro tři body. Už v osmé minutě zabíhal Klíma šikovně za obranu, ale rychlý pas nedokázal usměrnit z osmi metrů mezi tyče. Další šanci skórovat měl vzápětí Fleišman, ale tvrdou ránu dokázal brankář Knobloch skvělým zákrokem zlikvidovat.

Domácí se v ofenzivě prosazovali složitěji, ale přesto i oni měli možnost vstřelit vedoucí gól. Především Matouškova rána z 29. minuty přidělala Laštůvkovi hodně práce, ale zkušený brankář dokázal míč levou rukou vyrazit.

Významné pro další vývoj bylo vyloučení libereckého Tiéhiho ve 38. minutě za hrubý obranný zákrok, které si rozhodčí Machálek potvrdil při kontrole ze záznamu u obrazovky. Hned za pět minut dokázali hosté početní převahu využít ve vedoucí branku. Po odvráceném rohovém kopu napřáhl z 20 metrů Fleišman a propálil Knoblocha. Ostravský bek, který v sobotu oslavil 37. narozeniny, svůj zásah vzhledem k minulosti v libereckém dresu nijak výrazně neslavil.

Domácí se přes oslabení snažili zápas zvrátit a blízko k vyrovnání měl především střídající Purzitidis. Jeho dělovka ve slibné situaci na hranici šestnáctky ale skončila vysoko nad. Krátce poté hosté zápas rozhodli. Centr z pravé strany usměrnil v 63. minutě hlavou Almási a připsal si pátý gól v ligové sezoně.

Liberec ani poté neubral na bojovnosti, do hry poprvé zasáhla i posila Slovanu záložník Stoch, ale zdramatizovat závěr už Středočeši nedokázali. Domácím nepomohlo ani to, že také Ostrava po vyloučení Almásiho dohrávala v deseti.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Nemůže být spokojený. Do červené karty to bylo vyrovnané utkání, i my měli několik situací. Červená karta pro Tiéhiho byla velmi přísná, myslím, že to bylo dost výrazné ovlivnění zápasu. Nebyl to faul na červenou kartu, už jsem to viděl. Možná se ho trochu dotknul, tu nohu tam měl, ale nedošlápl na něj. Intenzita nebyla prakticky žádná. Předtím tam byl faul Almásiho ve větší intenzitě, rozseknul našemu hráči hlavu a to nebylo odpískáno ani na žlutou kartu. Intenzita přitom byla větší. Bohužel jsme nedohráli poločas do 0:0, neuhlídali jsme jednu standardku, kde nám na odražený míč chyběl ten jeden hráč. I v druhém poločase jsme se snažili být aktivní, oslabení o jednoho hráče nebylo moc znát. Ale neuhlídali jsme jeden centr, Almási dal gól na 0:2 a ten byl rozhodující. Výkon nebyl špatný v poli, ale byli jsme horší v šestnáctkách."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Měli jsme plán eliminovat libereckou hru z posledních tří zápasů, to se nám dařilo. Chtěli jsme být i nebezpeční dopředu, to se nám taky dařilo. Soupeře jsme nepouštěli do tlaku a gólových šancí a postupem času jsme chtěli zápas naší ofenzivou zlomit. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Pomohlo nám, že se nám hned po červené kartě podařilo dát gól ze standardky. Navíc nám pomohlo, že byl hned poločas. Dali jsme druhý gól, škoda, že jsme nepřidali ještě další. Mohli jsme dohrát zápas klidněji a bez červené karty, ale za výsledek 2:0 jsme šťastní."