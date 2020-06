Ostrava vyhrála v Olomouci 3:2 a po čtyřech kolech zvítězila

Olomouc - Fotbalisté Ostravy ve 28. kole první ligy zvítězili v Olomouci 3:2, po čtyřech zápasech naplno bodovali a vrátili se do elitní šestky tabulky. Sigma po třetí porážce za sebou zůstala jedenáctá. Už v úvodním poločase se prosadili hostující Milan Jirásek, Ondřej Šašinka a Nemanja Kuzmanovič. Za Hanáky snižovali Lukáš Juliš a těsně před koncem utkání David Houska.

Zápas týmů s nepříliš dobrou aktuální formou přinesl zajímavou šanci pro Juliše už v první minutě. Olomoucký útočník střelou z voleje uvnitř vápna těsně přestřelil.

V páté minutě už se ale změnilo skóre na druhé straně. Šašinka vrátil z pravé strany míč do vápna na Jiráska, který měl až příliš času na překonání bezmocného brankáře Mandouse.

Domácí inkasovaná branka nakopla a do 10. minuty si vytvořili dvě vyložené šance. Juliše v samostatném úniku vychytal Laštůvka a stejně úspěšný byl brankář Baníku také proti zakončení Gonzáleze po centru na zadní tyč.

Série velkých šancí pokračovala i nadále a v úvodních 20 minutách ještě Kuzmanovič střílel z pravé strany těsně nad a Mandous musel zasahovat proti hlavičce Šašinky. Hostující Laštůvka se naopak vyznamenal proti střele Breiteho zpoza vápna a hlavičce Jemelky z následného rohového kopu.

Ostrava se dostala do dvoubrankového vedení ve 23. minutě, kdy se po dlouhém nákopu za obranu hostí prosadil Šašinka. Po druhé brance hostů se divoké tempo zápasu trochu zklidnilo. Přesto se ke zajímavým pokusům zpoza vápna dostali postupně domácí Falta, Houska a Juliš.

Falta střílel ještě těsně vedle a Houskovu střelu zastavil Laštůvka. Na Julišovu střelu ve 34. minutě už byl ale ostravský gólman krátký, zamířila totiž přesně k pravé tyči. Olomouc si ale nepohlídala úplný závěr prvního poločasu a inkasovala gól přímo do šatny. Baník využil nepovedeného vhazování domácích a tečovaná střela Kuzmanoviče z dvaceti metrů zapadla přímo do právě šibenice.

V druhém poločase se do první velké šance dostali hosté, konkrétně Jirásek. Mandous mu ale tentokrát včas zmenšil úhel a ostravský záložník svoji druhou branku nepřidal. V 62. minutě zajímavě napřáhl z dálky Jánoš, jehož přízemní střela zamířila těsně vedle.

Hosté pak v průběhu druhého poločasu zkušeně bránili svůj náskok a Sigma se i přes výraznou územní převahu nedostávala do žádných šancí. Příliš dopředu už se netlačili ani hosté. V nastaveném čase se přece jen Olomouc dočkala snížení, když do sítě propadla tečovaná střela Housky z přímého kopu. Hanáci už víc nestihli, nezvítězili pošesté za sebou a na desáté Bohemians 1905 ztrácí tři body.

Hlasy po utkání:

Radoslav Látal (trenér Olomouce): "Do zápasu jsme vstoupili velice špatně. Dostali jsme první gól, který nás určitě poznamenal. Naše hra se zlepšila aspoň v útočné fázi. Byli jsme nebezpeční a měli jsme i šance. Bohužel jsme ale byli zase potrestáni. První poločas mohl skončit 2:2, ale dostali jsme na 0:2. Ve 45. minutě pak uděláme chybu při vhazování, kdy to Vepřek dá přímo na hlavu soupeři a dostaneme z toho třetí gól přímo do šatny. Pak jsme to stáhli na tři obránce, zkusili jsme to, ale už jsme nebyli tak nebezpeční jak v prvním poločase. Dostáváme góly po individuálních chybách, hromadí se nám jich v posledních zápasech hrozně moc."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Dnes se mi to hodnotí lépe, protože výsledek je pro nás příznivý. Fotbal rozhoduje efektivita a my jsme dnes byli daleko efektivnější než v minulých zápasech. První poločas byl z obou stran hodně otevřený. My jsme udělali jednu částečně vynucenou změnu, která nám hodně pomohla v ofenzivní fázi hry. Dali jsme tři branky z rychlého přechodu a měli jsme další dvě situace na gól. V defenzivní fázi nám to ale moc nefungovalo a domácí se nám dostávali do koncovky. Můžeme děkovat Laštůvkovi, že jsme po poločase byli ve vedení. Díky tomu jsme mohli v druhém poločase hrát trochu zezadu a udělali jsme změnu rozestavení. Domácí měli více ze hry, byli jsme pod tlakem, ale do šancí už se domácí tolik nedostávali. Bohužel pro nás jsme nedokázali dohrát nějaké brejkové situace, abychom šli do vedení 4:1, které by to definitivně rozhodlo. Nakonec jsme dostali gól až v 94. minutě z trestňáku, který už nic neřešil. Je to pro nás velmi cenné vítězství. Vážíme si ho a je pro nás důležité hlavně po psychické stránce."

Sigma Olomouc - Baník Ostrava 2:3 (1:3)

Branky: 34. Juliš, 90.+4 Houska - 5. Jirásek, 23. Šašinka, 45.+1 Kuzmanovič. Rozhodčí: Ardeleanu - Caletka, Hurych. ŽK: Houska, Breite, Jemelka, Hála - Jirásek, Šašinka. Bez diváků.

Olomouc: Mandous - Sladký, Štěrba (46. Zahradníček), Jemelka, Vepřek (86. Zmrzlý) - González (69. Yunis), Houska, Breite, Chytil (78. Hála), Falta - Juliš. Trenér: Radoslav Látal.

Ostrava: Laštůvka - Pokorný, Svozil, Stronati - Potočný (88. Baroš), Hrubý (46. Fillo), Jánoš, Jirásek (83. Kaloč), Holzer - Kuzmanovič (88. Lalkovič), Šašinka (57. Smola). Trenér: Kozel.