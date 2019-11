Ostrava ve slezském derby porazila Karvinou 3:0

Ostrava - Fotbalisté Ostravy zdolali v duelu 16. ligového kola Karvinou 3:0. Baník rozhodl o vítězství ve slezském derby třemi standartkami: úvodní dvě ligové branky dal Jakub Pokorný, ve druhé půli se z přímého kopu trefil Jiří Fleišman. Karviná v nejvyšší soutěži popáté za sebou nebodovala ani neskórovala a zůstala předposlední. Ostrava po třech kolech zvítězila a posunula se na páté místo neúplné tabulky.

Karviná po sérii neúspěchů znovu zamíchala sestavou, valný efekt se však ani se čtyřmi změnami v základu nedostavil. Slezské derby bylo převážně o boji, v němž přece jen mírně navrch měli domácí.

Jejich převaha byla především územního charakteru a v držení míče. Nebýt zblokované rány Diopa, hostující obrana mohla v úvodu zůstat v relativním klidu.

I první branka se zrodila spíše nenápadně. Po faulu na Smolu, kterému Kouřil zásahem kopačky způsobil tržnou ránu v obličeji, kopal Fleišman ve 26. minutě přímý kop z levé strany. Míč propadl na malé vápno k Pokornému, jenž pravou placírkou poslal balon k tyči a mohl oslavit svůj úvodní prvoligový gól.

Baník po Smolovi musel brzy po pauze vynuceně vystřídat i zraněného Reitera a hosté se v úvodu druhé půle přiblížili vyrovnání. Po rohovém kopu a závaru ve vápně však Petráň odražený míč nedokázal poslat mezi tyče.

Domácí svého regionálního rivala předčili především v efektivitě. I druhý faul, který byl potrestán žlutou kartou, přetavili v gól. Fleišman se parádně zhostil v 67. minutě úlohy exekutora přímého kopu a levačkou přes zeď zavěsil.

Pak už bylo zřejmé, že Karviná se nedokáže zvednout. Pokorný tak odevzdaného soupeře v 88. minutě dorazil po rohu třetí brankou. Ostrava prodloužila svou domácí ligovou sérii bez prohry na sedm utkání. Naopak Karviná v nejvyšší soutěži neskórovala už 533 minut.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Výsledek je 3:0, ale nebylo to vůbec jednoduché. Soupeř byl důrazný, místy držel míč. Báli jsme se jejich výšky, nechtěli jsme proto faulovat v blízkosti brány. Ale nakonec jsme rozhodli paradoxně standardkami sami. O to víc to těší. Hráči si mákli, byli zodpovědní. Karviná je venku nebezpečná, ale měli jsme dobrý rozbor a připravili jsme se na ně."

František Straka (trenér Karviné): "Je to neustále dokola, hovoříme o tom každý týden. Sám to nechápu, protože víme, že Baník má kvalitní hráče. Ale my se porážíme pořád sami. Věnujeme se tomu, cvičíme to, ale pak to přijde a je to křeč. Pak už nejede hlava, přijdou zbytečné chyby. Těžko se mi to komentuje. Jsem člověk, který neutíká. Budu makat a bojovat, jsou tady kluci, kteří mají podobný charakter jako já. Teď už to nebude o fotbale, musíme se zvednout."