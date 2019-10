Ostrava v repríze pohárového finále přivítá Slavii

Praha - Obhájce trofeje a lídr první ligy pražská Slavia se v osmifinále domácího fotbalového poháru představí v Ostravě v repríze květnového finále. Sparta bude hrát v Českých Budějovicích a Plzeň nastoupí na hřišti jediného třetiligového celku mezi nejlepší šestnáctkou soutěže Chlumce nad Cidlinou. Rozhodl o tom dnešní los v sídle Fotbalové asociace ČR v Praze na Strahově.

Slavia naposledy hrála v poháru venku předloni v osmifinále v Jihlavě, poté měla s výjimkou dvou vítězných finále na neutrální půdě vždy výhodu domácího prostředí. S Baníkem si úřadující mistři zopakují souboj z finále v Olomouci, kde po výhře 2:0 oslavili zisk double.

"Bude to repríza finále, s tím, že budeme hrát ještě asi o 100 kilometrů dál. Máme letošní zápasový program hodně nabitý, hrajeme dvakrát do týdne, ale nedá se nic dělat. Nás to baví, dobře se na zápas připravíme. Předpokládám, že zápas bude mít báječnou diváckou kulisu, těšíme se na to," řekl generální sekretář Slavie Jiří Vrba.

"Slavia je momentálně nejkvalitnější soupeř v české lize, což potvrzují i v Lize mistrů. Ale hrajeme doma, máme jim za to finále co vracet, takže uděláme maximum, abychom je potrápili," uvedl sportovní ředitel Baníku a bývalý reprezentant Marek Jankulovski.

Chlumec nad Cidlinou v tomto ročníku vyřadil už dva ligové celky. Nejprve poslal ze hry Příbram a v minulém kole překvapivě porazil i Bohemians 1905. V osmifinále nováček třetí ligy přivítá ještě těžšího soupeře - aktuálně druhý tým ligové tabulky Plzeň, která usiluje o druhý pohárový triumf a první od roku 2010.

Sparta se v tomto ligovém ročníku trápí a z devátého místa v tabulce ztrácí na vedoucí Slavii po 11 kolech propastných 15 bodů. Domácí pohár je proto pro letenský klub velmi důležitý. Na půdě Českých Budějovic se už sparťané v sezoně představili a ve 3. ligovém kole tam remizovali 2:2, když dotáhli dvoubrankovou ztrátu.

"Chtěli jsme hrát doma. Ale nedá se nic dělat. Hrajeme v Českých Budějovicích a musíme to respektovat. Pohár je pro nás priorita," uvedl sportovní sekretář Sparty Josef Krula.

V osmifinále se představí 13 z 16 ligových celků. Vedle Příbrami a Bohemians 1905 už vypadla také Karviná, která podlehla druholigovému Žižkovu. Viktoria bude stejně jako další druholigový tým Dukla Praha hrát v osmifinále venku.

Osmifinále se losovalo z jednoho koše a žádné celky tak nebyly nasazené. Úředním hracím termínem je středa 30. října.