Ostrava v dohrávce přivítá Příbram, Liberec hostí Budějovice

Ostrava/Liberec - Dvě pondělní dohrávky uzavřou 11. kolo první fotbalové ligy. Čtrnáctá Příbram se představí na půdě šesté Ostravy, kde se pokusí získat první venkovní body v sezoně. V souběžně hraném duelu přivítá Liberec v souboji týmů ze spodní poloviny tabulky jediného nováčka soutěže České Budějovice. Oba zápasy mají výkop v 18:00.

Příbram zůstává jediným týmem, který v této ligové sezoně ještě venku nebodoval a dokonce ani neskóroval. Středočeský celek navíc v posledních třech kolech prohrál. Nepříznivou bilanci se Příbram pokusí zlomit v Ostravě, s níž v lize třikrát za sebou nebodovala.

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Baník je pro nás těžký soupeř, protože je to mančaft, který chce hrát evropské poháry. Má kvalitu a mužstvo poskládané z velmi zkušených hráčů, kteří toho mají hodně za sebou. Jsou tam i bývalí reprezentanti. Na domácím hřišti jsou obrovsky silní. My tam samozřejmě chceme překvapit. Uděláme maximum, abychom přetrhli naši špatnou šňůru z venkovních zápasů a bodovali."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Pro mě je Příbram hodně nevyzpytatelný soupeř. Jednou je to noc, pak zase den. Hodně záleží, v jakém momentálním rozpoložení se zrovna nachází. Musíme udělat vše pro to, abychom jim nedovolili se tady chytit. Mají pětigólového Škodu, který dokáže dát branku. Ale těch herních hráčů do kombinace je tam více a bude naším úkolem, abychom je nepustili do hry. Musíme se před nimi mít na pozoru. Chceme navázat na poslední domácí výsledky a věřím, že předvedeme i dobrý výkon."

Liberec tři kola po sobě nevyhrál a proti nováčkovi z Českých Budějovic nebere nic jiného než tři body. "V týmu Českých Budějovic pořád zůstává taková ta euforie z postupu do ligy. Mužstvo je hodně silné hlavně doma. Snaží se hrát kombinačně a třeba v remízových zápasech se Spartou nebo Jabloncem ukázalo, že vnitřní sílu má. My ale hrajeme doma a to nám jednoznačně velí udělat tři body. Doma jsme už dvakrát prohráli a máme tady jenom jednu výhru," uvedl asistent libereckého trenéra Pavel Medynský, jehož celek bude kvůli karetnímu trestu postrádat tři opory, kapitána Radima Breiteho, Oscara a Tarase Kačarabu.

České Budějovice prohrály pět z posledních šesti kol. "Liberec je doma velice silný, což dokázal třeba proti Spartě. Možná si představoval, že bude v tabulce někde výš. My ale nekoukáme na to, kde je, chceme bodovat, protože body už potřebujeme začít sbírat," uvedl českobudějovický trenér David Horejš. "Liberci budou chybět tři stabilní hráči kvůli kartám, to se nám stalo třeba minule proti Plzni. Ale Slovan má širší a vyrovnanější kádr než my a tyhle ztráty dokáže líp nahradit," dodal.

Pavel Medynský (asistent trenéra Liberce): "V týmu Českých Budějovic pořád zůstává taková ta euforie z postupu do ligy. Mužstvo je hodně silné hlavně doma. Snaží se hrát kombinačně a třeba v remízových zápasech se Spartou nebo Jabloncem ukázalo, že vnitřní sílu má. V týmu je teď nově i bývalý liberecký útočník Rabušic, který ofenzivu hodně posílil. My ale hrajeme doma a to nám jednoznačně velí udělat tři body. Doma jsme už dvakrát prohráli a máme tady jenom jednu výhru. Minule v Opavě jsme remizovali, ale fotbal jsme předvedli velmi slušný. Bohužel jsme nebyli schopni dát víc gólů než jeden. Samozřejmě na tom pracujeme, věřím, že naši hráči to do brány Budějovic docpou častěji a vyhrajeme. Budou nám sice chybět tři vykartovaní hráči základní sestavy Kačaraba, Breite a Oscar, což je pro každý tým snad kromě Slavie vždy citelný zásah, ale kádr máme široký. Tak ať si o to místo řeknou svým výkonem další hráči."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Liberec je doma pořád velice silný, což dokázal třeba proti Spartě. Celkově má podle mě tým velkou kvalitu a určitě nás čeká těžký soupeř, i když si možná představoval, že bude v tabulce někde výš. V mužstvu je hodně zkušených hráčů, kteří už mají v lize něco za sebou. Liberci budou proti nám chybět tři stabilní hráči kvůli kartám, to se nám stalo třeba minule proti Plzni. Ale Slovan má širší a vyrovnanější kádr než my a tyhle ztráty dokáže líp nahradit. Nekoukáme na to, kde Liberec v tabulce je, chceme bodovat, protože body už potřebujeme začít sbírat. Trenér Liberce Pavel Hoftych v Budějovicích trénoval, znám i asistenta Míru Holeňáka, se kterým jsem dělal licenci, a trénoval jsem v Budějovicích dva současné hráče Liberce Kubu Peška a Ondru Karafiáta. Ale teď jsem soupeř a věřím tomu, že si nějaký bod odvezeme."