Ostrava - Fotbalisté Ostravy zakončí vydařený podzim v páteční předehrávce 19. kola první ligy s Olomoucí. Domácí Baník by chtěl minimálně udržet čtvrté místo tabulky, Hanáci by pro klidnější zimní přestávku zase rádi vylepšili čtrnáctou pozici.

Ostravští se po sérii tři porážek vrátili na vítěznou vlnu a v posledních dvou kolech porazili Příbram i Bohemians 1905 shodně 2:0. Slezané jsou v tabulce jen o skóre za třetím Jabloncem a o dva body před pátou Spartou.

"Chtěli bychom zakončit rok vítězstvím. Ale tak jednoduché to nebude, protože Olomouc doopravdy kvalitu má. Jim se jen nedařilo v koncovce a to je svazovalo. Spoustu šancí neproměnili, ať třeba v Plzni nebo proti Slovácku. Není to rozhodně špatné mužstvo," uvedl Jan Somberg, asistent ostravského trenéra Bohumila Páníka.

Baník na začátku sezony zvítězil v Olomouci 4:1 i díky hattricku Senegalce Dameho Diopa, předtím však nad Sigmou nevyhrál třikrát za sebou. "Bude to úplně jiné utkání než v srpnu v Olomouci. Tentokrát to bude i o terénu, ale samozřejmě chceme, aby to bylo hlavně o naší kvalitě," podotkl Somberg.

Naopak Olomouc na podzim překvapivě střídala dobré výsledky se špatnými a v tabulce má pouze tříbodový náskok na nejhorší prvoligové celky Karvinou a Duklu. Sebevědomí si hanácké mužstvo zvedlo minulou domácí výhrou 1:0 nad Slováckem.

"Jsme v situaci, kdy každý zápas a bod má obrovskou důležitost. Víme, že Baník se pohybuje nahoře a předvádí dlouhodobě kvalitní výkony, i když v posledních kolech možná malinko ubral, ale zase to nastartoval dvěma výhrami," upozornil olomoucký kouč Václav Jílek.

"Myslím, že způsob hry, který jsme v posledním utkání proti Slovácku objevili, nám dává nějakou možnost, a věřím, že budeme schopni bodovat. Na Baníku se od toho musíme odrazit, ale budeme chtít některé situace dohrát i fotbalově, protože když jsme měli ty situace rozehrané, tak jsme je nedotáhli a v tom budeme chtít zlepšení," dodal trenér Sigmy.

Páteční souboj Ostravy s Olomoucí na Městském stadionu ve Vítkovicích začne v 18:00, hlavním rozhodčím bude Pavel Královec.

Hlasy před páteční předehrávkou 19. kola první fotbalové ligy:

Jan Somberg (asistent trenéra Ostravy): "Chtěli bychom zakončit rok vítězstvím. Ale tak jednoduché to nebude, protože Olomouc doopravdy kvalitu má. Jim se jen nedařilo v koncovce a to je svazovalo. Spoustu šancí neproměnili, ať třeba v Plzni nebo proti Slovácku. Není to rozhodně špatné mužstvo. Chytili se posledním utkáním proti Slovácku, které vyhráli 1:0 a kde úplně všechno změnili, styl hry a rozestavení. Budou v tom pokračovat i u nás. Jim to pomohlo, utkání zvládli a může to pro ně být motivace do dalšího utkání."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jsme v situaci, kdy každý zápas a bod má obrovskou důležitost. Víme, že Baník se pohybuje nahoře a předvádí dlouhodobě kvalitní výkony, i když v posledních kolech možná malinko ubral, ale zase to nastartoval dvěma výhrami. Myslím, že způsob hry, který jsme v posledním utkání proti Slovácku 'objevili', nám dává nějakou možnost, a věřím, že budeme schopni bodovat. Na Baníku se od toho musíme odrazit, ale budeme chtít některé situace dohrát i fotbalově, protože když jsme měli ty situace rozehrané, tak jsme je nedotáhli a v tom budeme chtít zlepšení."