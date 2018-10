Praha - Fotbalisté Ostravy v předehrávce 13. kola první ligy vyhráli 1:0 v Teplicích a minimálně do neděle se posunuli na třetí místo tabulky s náskokem jednoho bodu před čtvrtou Spartou. Jedinou branku zápasu dal v 25. minutě pěknou ranou z voleje Adam Jánoš.

Do první výraznější příležitosti se dostal v 19. minutě domácí stoper Jeřábek, který po Moulisově střele tečoval míč nad. Hosté, kterým stále chyběl potrestaný kapitán Baroš, naopak z první možnosti udeřili - ranou z voleje zpoza vápna se o to postaral Jánoš.

Bývalý český reprezentant do 21 let si připsal premiérový gól v dresu Baníku v nejvyšší soutěži a první od loňského května. Navíc ukončil čekání hostů na gól v Teplicích, kde Ostrava v předchozích čtyřech zápasech neskórovala.

V závěru poločasu měl velkou šanci vyrovnat Vaněček, jeho teč ale nakonec brankáře Laštůvku, který nastoupil k jubilejnímu 150. utkání v lize, neohrozila.

Po přestávce vychytal Diviš bývalého útočníka severočeského celku Filla a chvíli na to mohl dnešní 31. narozeniny gólově oslavit Vondrášek. Laštůvka ale střelu teplického obránce reflexivně vyrazil nohou.

Tepličtí poté byli i nadále aktivnější a Laštůvka v nastavení znovu hosty zachránil skvělým zákrokem po hlavičce Jindráčka. Do závěrečného tlaku se poté zapojil i domácí brankář Diviš a po rohovém kopu mu nechybělo moc k vyrovnání, ale jeho hlavička skončila těsně vedle.

Baník tak prodloužil sérii neporazitelnosti na pět zápasů a minimálně do nedělního zápasu Sparty ve Zlíně bude třetí v tabulce. Naopak severočeský celek prohrál počtvrté z pěti posledních zápasů a na jedenácté příčce může nabrat ztrátu na desáté místo, ze kterého už se nejde do skupiny o udržení, ale do skupiny o Evropskou ligu.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Byly to dva rozdílné poločasy. V prvním jsme nebyli aktivní, málo jsme se snažili o rozehrávku, respektive vůbec. Byli jsme v ní pomalí, vytvořili si málo šancí a dostali jsme gól z toho, na co jsme se připravovali. Po přestávce se to změnilo, dobírali jsme druhé míče, zrychlili jsme hru, která najednou vypadala úplně jinak. Bohužel to ke gólu nevedlo. Je to daň za to, že v prvním poločase jsme nebyli tak odvážní, jak jsme chtěli."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Bylo to drama se šťastným koncem pro nás a pro domácí to byla krutá porážka. V první půli jsme hráli dobře podle představ, ve druhé jsme nevyužili brejkově otevřené prostory, ze kterých jsme mohli zasadit druhý tvrdý úder. Naštěstí máme Laštůvku, který je vynikající a dělá nám body. Proto jsme v šestce. Ale je to i výsledek tvrdé práce všech ostatních."

FK Teplice - Baník Ostrava 0:1 (0:1)

Branka: 25. Jánoš. Rozhodčí: Pechanec - Blažej, Kubr. ŽK: Vondrášek, Hora - Jánoš, Diop. Diváci: 3118.

Teplice: Diviš - Krob (83. Luts), Král, Jeřábek, Vondrášek - Hora, Kučera, Ljevakovič, Moulis (46. Žitný) - Trubač (64. Jindráček), Vaněček. Trenér: Hejkal.

Ostrava: Laštůvka - Fleišman, Stronati, Šindelář, Mešaninov - Hrubý, Jánoš, Holzer (82. Granečný), Fillo, Jirásek (O. Šašinka) - Diop (87. Procházka). Trenér: Páník.

1. Slavia 12 10 0 2 28:7 30 2. Plzeň 12 9 1 2 18:11 28 3. Ostrava 13 8 3 2 20:9 27 4. Sparta 12 8 2 2 23:8 26 5. Jablonec 12 7 1 4 24:11 22 6. Zlín 12 6 3 3 18:10 21 7. Liberec 12 4 4 4 13:13 16 8. Bohemians Praha 1905 12 4 4 4 13:14 16 9. Mladá Boleslav 12 4 2 6 25:29 14 10. Příbram 12 4 2 6 18:28 14 11. Teplice 13 3 3 7 14:21 12 12. Karviná 12 3 2 7 15:22 11 13. Opava 12 3 1 8 11:20 10 14. Olomouc 12 3 1 8 11:22 10 15. Dukla 12 3 1 8 10:21 10 16. Slovácko 12 3 0 9 11:26 9