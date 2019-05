Ostrava remizovala v Plzni a zahraje si o Evropskou ligu

Plzeň - Fotbalisté Ostravy v závěrečném pátém kole prvoligové nadstavby remizovali v Plzni 1:1 a zajistili si páté místo a účast v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu proti Mladé Boleslavi. Baník v tabulce skupiny o titul skončil o bod před Libercem, který podlehl Jablonci 0:1. Už v páté minutě otevřel skóre domácí Luděk Pernica, ve druhém poločase vyrovnal další stoper a bývalý hráč Viktorie Václav Procházka. Ostrava venku uspěla po sérii sedmi ligových porážek, svěřenci Pavla Vrby v sezoně nejvyšší soutěže doma udrželi neporazitelnost.

Plzni kvůli zranění a karetním trestům chyběla řada opor. V základní sestavě poprvé od loňského září nastoupil záložník Kolář, premiérově v jarní části sezony chytal brankář Kozáčik a od začátku hrál i další obvyklý náhradník Petržela. Ostrava postrádala útočníka Baroše, který dostal zápasový trest za vyloučení ve finále poháru se Slavií mimo hřiště.

Domácí začali lépe a už v páté minutě otevřeli skóre. Kovařík nacentroval do šestnáctky a hlavičkující Pernica "rybičkou" dal premiérový ligový gól v plzeňském dresu. Na druhé straně Hrubý slabě zamířil jen doprostřed branky.

Hráči Viktorie byli nebezpečnější, jenže v koncovce postrádali přesnost. Beauguel netrefil branku po Petrželově přihrávce, Limberský vypálil nad břevno a vedle zamířil i Kayamba těsně před pauzou.

Druhý poločas začal velkou šancí hostů, ale nepokrytý Hrubý v pokutovém území nedokázal dobře zakončit. Po hodině hry Ostravu podržel Laštůvka výborným zákrokem proti Kopicově ráně.

Baník v 66. minutě vyrovnal po rohovém kopu. Kozáčik vyrazil Diopovu střelu k Procházkovi a ten se nadvakrát proti bývalému týmu prosadil. Regulérnost gólu ještě potvrdil videorozhodčí.

Plzeňští oproti první půli výrazně zvolnili a pouštěli soupeře do dalších velkých šancí. Jánoše vychytal Kozáčik a střídající Kuzmanovič z dobré pozice hlavičkoval mimo. Domácí však remízový stav udrželi a v 18. utkání po sobě s Ostravou v nejvyšší soutěži neprohráli.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Myslím, že ten zápas jsme měli zvládnout hlavně v prvním poločase, v prvních 25 minutách, kdy jsme dali gól, měli obrovskou šanci Beauguelem, Milan Petržela měl šanci a ještě jedna šance tam byla v pokutovém území. Bohužel jsme z toho další gól nedali. Jak jsme se šťastně po rohu dostali do vedení, tak myslím, že Baník vyrovnal úplně stejně, a ten zápas dopadl tak, jak dopadl. Závěr soutěže pro nás byl hodně složitý. Máme pět zraněných hráčů, pak to byli tři vykartovaní hráči. Nějakých osm hráčů širšího kádru chybělo a měli jsme na lavičce tři kluky z juniorky, protože nás doopravdy víc nebylo. Ligová sezona nebyla špatná. Byli jsme jediní, kteří jsme dokázali Slavii konkurovat až do konce. Jsem rád, že se nám to dařilo, ale mrzí nás, že jsme na Slavii prohráli a nezdramatizovali ten boj až do posledního kola."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "U inkasované branky ze standardky jsme pozdě vystoupili na centrujícího hráče a nezachytili náběh Pernicy. Postupně jsme se do toho dostávali, ale nebyli jsme nebezpeční. Nechtěli jsme chodit agresivně do koncových situací. O půlce jsme si trošku řekli, že musíme být daleko víc agresivní v koncovce. Nakonec se to podařilo zkušenému Prochymu, který tady trochu ten trávník zná. Ve druhé půlce jsem už byl spokojenější, bylo tam víc pohybu, držení míče. Domácí už neměli situace k navýšení skóre, jako měli v první půlce. Musíme proti Mladé Boleslavi hrát jako ve druhé půli, kdy jsme byli víc na míči. Hlavně musíme dát vepředu nějaký gól. Bez toho to utkání nevyhrajeme, nebo ho pak můžeme vyhrát na penalty."

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 5. Pernica - 66. Procházka. Rozhodčí: Nenadál - Horák, Vodrážka - Lerch (video). ŽK: Petržela, Beauguel - Fillo. Diváci: 7787.

Plzeň: Kozáčik - Limberský, Pernica, Brabec, Kovařík - Hrošovský - Petržela (75. Štursa), Kolář (88. Hejda), Kayamba, Kopic - Beauguel (67. Bakoš). Trenér: Vrba.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Jánoš, Jirásek, Granečný (60. Kuzmanovič) - Hrubý (88. Mešaninov), Diop (84. O. Šašinka). Trenér: Páník.