Ostrava remizovala bez branek na Slovácku a zůstala v tabulce čtvrtá

Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka remizovali ve 25. kole první ligy s Ostravou bez branek. Oba týmy v nejvyšší soutěži bodovaly počtvrté za sebou. Baník před výtečnou kulisou zaplněného stadionu uhájil čtvrté místo v tabulce před Slováckem zásluhou lepšího skóre, ale svého soupeře v boji o pohárové poháry neporazil ve čtvrtém duelu po sobě.

"Bod dnes bereme jen proto, že nám Baník neodskočil bodově. Doma je to ztráta dvou bodů a převažuje lehké zklamání," řekl na tiskové konferenci trenér celku z Uherského Hradiště Martin Svědík.

Domácí tým vstoupil do zápasu velmi aktivně a nápaditou hrou si vytvořil územní převahu. První šance přišla v deváté minutě, po Jurečkově průniku zlikvidoval tvrdou Reinberkovu střelu brankář Laštůvka.

Baník zahrozil ve 12. minutě, kdy Kuzmanovič hledal centrem od brankové čáry Klímu, avšak míč prošel v bezprostřední blízkosti gólmana Fryštáka mimo. Pro hosty to byl signál k větší útočné snaze, z níž se ale šance nerodily. Ekpaiův centr po kombinační akci nenašel adresáta a domácí stopeři včas zastavili i brejkový náznak Klímy.

Slovácko v této fázi utkání na chvíli vypadlo z role, ale mohlo se do ní rychle vrátit. Ve 30. minutě se přetažený centr dostal k Sadílkovi, který z osmi metrů ve vyložené šanci mířil vedle. "Takové zahozené šance nám chybějí k tomu, aby dával branky někdo jiný než Jurečka," řekl Svědík, který v minulosti trénoval Ostravu.

Domácí v ofenzivní hře pokračovali i po změně stran. Ve 49. minutě měl Laštůvka plné ruce práce se zneškodněním tečovaného přímého kopu v podání Havlíka, obrana si nevydechla ani při celé řadě centrů a nákopů. "Jejich šance jsme ubránili. Vývoj zápasu nevypadal v některých úsecích pro nás dobře, bod bereme," konstatoval stoper Baníku David Lischka.

Ostravský celek posílil ofenzivu příchodem svého nejlepšího střelce Almásiho. Baník přidal, ale do velkých šancí se nedostával. O vítězný gól se snažily oba týmy. Nebezpečně vyhlížel slalom domácího veterána Petržely, na druhé straně v 84. minutě hlavičkoval těsně nad Almási. Baník neprohrál venku v lize podesáté za sebou, Slovácko zase v posledních dvou kolech neinkasovalo.

"Chtěli jsme tady vyhrát, odskočit Slovácku a vyrovnat bilanci vzájemných zápasů. Ale musíme si uvědomit, kde jsme dnes hráli a s kým. Ve finále musíme bod brát a připravit se na další utkání. Ještě jich je ve hře moc, nic není rozhodnuto," řekl ostravský asistent trenéra Ondřej Smetana, jenž v minulosti hrával za Slovácko.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Zápas měl skvělou atmosféru a chyběly mu jen góly. Začali jsme dobře, měli jsme tlak. Pak to byl boj o střed, ale Baník jsme do ničeho vážnějšího nepustili. Celý druhý poločas se odvíjel v naší územní převaze, nicméně zápasy se rozhodují v šestnáctce. My jsme se do ní dostali, ale byli jsme v ní nepřesní a nedůrazní. Nebyli jsme schopni to dohrát. Bod je dobrý v tom, že nám Baník bodově neutekl. Ale podle průběhu je to ztráta dvou bodů a převažuje lehké zklamání."

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Do zápasu jsme nevstoupili úplně špatně. Přečkali jsme úvodní tlak domácích, hru jsme vyrovnali a byla škoda, že jsme některé akce nedotáhli do lepší koncovky. Chyběla tomu přímočarost a možná i větší tlak. Byl to taktický duel, hlavně v první půli. Po přestávce to byl už otevřenější boj, nahoru a dolů. Chtěli jsme tady vyhrát, odskočit Slovácku a vyrovnat bilanci vzájemných zápasů. Ale musíme si uvědomit, kde jsme dnes hráli a s kým. Ve finále musíme bod brát a připravit se na další utkání. Ještě jich zbývá dost a ve hře je moc bodů."

1. FC Slovácko - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Klíma - Caletka, Vyhnanovský - Ondráš (video). ŽK: Jurečka - Ekpai, Kaloč, Ndefe. Diváci: 7117.

Sestavy:

Slovácko: Fryšták - Reinberk, Hofmann, Daníček, Holzer (90.+1 Tomič) - Havlík, Ljovin - Petržela (82. Kalabiška), Sadílek (84. Vecheta), Jurečka - Cicilia. Trenér: Svědík.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Boula (57. Janošek), Kaloč, Ekpai (65. Falta), Kuzmanovič (65. Tetour), Koncevoj (80. Buchta) - Klíma (57. Almási). Trenér: Galásek.