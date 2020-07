Ostrava při Barošově rozlučce remizovala 0:0 s Plzní

Ostrava - Fotbalisté Ostravy ve čtvrtém kole skupiny o titul remizovali doma s Plzní 0:0 a v nadstavbové části první ligy si připsali premiérový bod. Ani ten jim už ale nepomůže z konečného šestého místa tabulky. Před utkáním se oficiálně s kariérou rozloučil ostravský kapitán Milan Baroš, který naskočil na závěrečnou čtvrthodinu.

První poločas po emotivním loučení Baníku s ostravským kapitánem příliš fotbalové zábavy nenabídl. Do ochozů stadionu se po delší době vrátili fanoušci ve větší míře a téměř čtyři tisíce diváků vidělo od začátku územní převahu Plzně, která však narážela na organizovaný odpor domácí defenzivy.

Šance v první půli prakticky nebyly, a byť měla Viktoria opticky více ze hry, po půlhodině se domácí dvakrát osmělili zásluhou Potočného. Ale bezprostředním ohrožením zaváněla až možnost Fleišmana, kterému se ale ve 39. minutě vrhnul pod nohy Staněk. Ten si připsal soutěžní premiéru v plzeňské brance.

I po pauze držel Baník s jistým vicemistrem krok. Málem si ale přitížil vlastním gólem, Pokorný totiž ve 49. minutě Kayambův centr hlavou odvrátil na tyč Laštůvkovy branky.

Ostrava po sérii tří proher v nadstavbě o první bodový zisk bojovala s velkým nasazením. Šašinka ji v 68. minutě mohl zajistit vedení, dostal se za záda plzeňské obrany, ale z úhlu Staňka prostřelit nedokázal.

První opravdovou šanci si hosté vytvořili až osmnáct minut před koncem. Během chvilky zato dvakrát. V obou případech zakončoval Mihálik a dvakrát jej vychytal gólman Laštůvka.

V 73. minutě přišel na hřiště i Baroš a záhy zakládal akci, kterou nakonec po Kuzmanovičově centru Lalkovič mohl z voleje zakončit rozhodně lépe, než se mu povedlo.

Zápas mohl naprosto stylově v poslední minutě nastavení rozhodnout Baroš, ale zblízka hlavičkoval těsně vedle. Baník tak ani potřetí v sezoně proti Plzni neskóroval, ve vzájemných zápasech získal alespoň první bod. Ostravští na ligové vítězství nad Viktorii po dnešku čekají už 21 utkání od srpna 2009.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Snažili jsme se napadat vysoko, to se nám v některých případech i docela dařilo. Myslím si, že naší slabinou je finální i předfinální řešení, protože dneska jsme si vytvořili čtyři nebo pět šancí. Když chcete uspět s Plzní, tak něco z toho musíte proměnit. Nakonec to mohlo mít ten nejlepší happyend, že by Bary dal rozhodující gól. Bohužel, takže remíza. Dneska jsme mohli vyhrát, ten výkon byl ale lepší než v posledních utkáních."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "V prvním poločase obě mužstva hrála taktičtěji. Chybělo nám více centrovaných balonů a šance. Tempo nebylo až tak vysoké, ale ve druhé půli se to změnilo a zápas byl zajímavý. Stupňovala se intenzita hry. My jsme měli velké šance v kontrových věcech, které jsme mohli dohrát. Ale i oni se tam dostali do dvou zajímavých možností. Bod musíme vzít a akceptovat."

Baník Ostrava - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Ardeleanu - Caletka, Kubr - Pechanec (video). ŽK: Kayamba, Kovařík (oba Plzeň). Diváci: 3853 (limit 5000 osob na stadionu).

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Lalkovič (89. Reiter), Jánoš (89. Kaloč), Kuzmanovič, Jirásek (82. Drozd), Potočný (82. Buchta) - Šašinka (73. Baroš). Trenér: Kozel.

Plzeň: Staněk - Řezník, Hejda, Pernica, Kovařík - Kalvach, Čermák, Hořava (60. Bucha) - Kayamba (89. Havel), Chorý (70. Alvir), Mihálik. Trenér: Guľa.