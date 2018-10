Ostrava - Fotbalisté Ostravy remizovali ve 12. kole první ligy s Karvinou 1:1. Hosté ve slezském derby vedli premiérovým prvoligovým gólem Dávida Guby, ale v poslední půlhodině se po vyloučení Bojana Letiče dostali pod velký tlak soupeře, který v 73. minutě Jiřím Fleišmanem z přímého kopu vyrovnal.

Karviná musela v sestavě oželet nejlepšího kanonýra Wágnera, který kvůli zranění zůstal jen v civilu, ale i bez něj překvapila tabulkového favorita aktivním fotbalem.

Hosté mohli jít do vedení už po třech minutách. To se dostal po chybě ve středu hřiště za záda ostravské obrany Ba Loua, ale Laštůvka jeho úmysl přečetl a podélnou střelu vyrazil.

Baník se bez potrestaného kapitána Baroše hledal, Karviná byla hlavně díky akcím po stranách hřiště nebezpečnější. Když se zdálo, že by Ostrava přece jen mohla převzít taktovku, přišla gólová akce soupeře. Lingr balon před vápnem narazil Gubovi, který střelou bez přípravy zaskočil Laštůvku.

O čtyři minuty nato přišla další gólová hrozba Karviné: Letič se po levé straně protáhl do vápna až před Laštůvku, který se ale podruhé prostřelit nenechal.

Baník do druhé půle vstoupil s větší vervou, ale zásadní bylo pro další vývoj vyloučení karvinského Letiče, který v 59. minutě po druhé žluté kartě musel do sprch.

Teprve proti oslabenému soupeři se domácí nadechli k velkému tlaku. Sílící územní převaha přinesla sólo Hrubého, který sám před Berkovcem ještě hledal Diopa, ale tomu k zakončení do prázdné brány chyběl krok. Pak mohl z ojedinělého brejku možná rozhodnout Guba, ale po přihrávce Ba Louy pálil v vápna vedle.

Ostravu vysvobodil z trápení Fleišman, který v 73. minutě levačkou přes zeď zužitkoval přímý kop z dvaceti metrů. Povzbuzeni vyrovnáním pak domácí měli v přesilovce nadále navrch, ovšem do vyložených šancí se moc nedostávali. Málem znovu rozhodla standardka: Fleišman už v nastavení znovu kroutil balon přes zeď zprava, ale těsně přestřelil.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "První poločas byl z naší strany špatný. Chyběl pohyb, bojovnost. Takovým způsobem se proti Karviné nedá hrát. To, co nás předtím zdobilo, to znamená pohyb, tam nebylo. Nepodstupovali jsme nahoře souboje, Karviná nás forčekovala, měli jsme problémy. Po vystřídání a příchodu Jiráska jsme chytili hru. Měli jsme záběhy za obranu a dostávali jsme se do převahy. Samozřejmě nám pomohlo vyloučení, pak nás spasil Fleišman tím přímákem. Věříl jsem, že to dokážeme ještě dotáhnout do vítězství, ale bohužel."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Utkání bych rozdělil na dvě části. V první půlce jsem zklamaný, že jsme nevedli dva až tři nula, hráli jsme velmi dobře. Zaskočili jsme soupeře vysokým presinkem po celém hřišti, z toho pramenily naše šance. Kdyby dal Letič na 2:0, tak by měl Baník velké problémy. Po jeho vyloučení ale otěže převzal Baník a neměli jsme tolik sil. Tam se projevila kvalita Baníku, přesto jsme měli šanci, kdy Guba mohl dát na 2:0. Bohužel jsme podruhé za sebou dostali krásnou branku ze standartky. Musím ale hráče pochválit.

Baník Ostrava - MFK Karviná 1:1 (0:1)

Branky: 73. Fleišman - 37. Guba. Rozhodčí: Franěk - Kotík, Vlasjuk. ŽK: Fleišman, Fillo - Ba Loua, Lingr, Letič, Panák, Berkovec. ČK: 59. Letič. Diváci: 11.002.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Pazdera (46. Mešaninov), Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš (86. J. Šašinka), Hrubý, Holzer - O. Šašinka (55. Jirásek), Diop. Trenér: Páník.

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Smrž, Budínský - Ba Loua (90. Krivák), Lingr (77. Dramé), Letič - Guba (74. Ramírez). Trenér: Nádvorník.