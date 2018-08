Ostrava - Fotbalisté Ostravy se v šestém ligovém kole vypořádali s poslední Duklou Praha a po výhře 2:0 se vyšvihli do čela neúplné tabulky, ze kterého je však po pár hodinách sesadila o skóre Slavia. O branky Baníku se zasloužili Ondřej Šašinka a Dame Diop, který skóroval v ročníku počtvrté. Dukla ani na šestý pokus v sezoně pod koučem Pavlem Drskem nezabodovala a Ostravě ve vzájemných zápasech podlehla po více než čtyřech letech.

Do kádru Ostravských se po zranění vrátil útočník Baroš, ale kouč Páník ho ještě ponechal na lavičce a důvěru stejně jako v Olomouci svěřil Diopovi s Ondřejem Šašinkou.

Baník do zápasu vlétnul jako vichr a na soupeře se valil jeden rychlý výpad za druhým. Hosté přežili ještě gólovou hlavičku Filla, ale ve 12. minutě náporu podlehli: bleskový kontr po ose Hrubý, Holzer zblízka do opuštěné brány zakončil Šašinka.

Pražané se pak vymanili z defenzívy a po půlhodině hry dokonce převzali otěže zápasu. Dukla měla minimálně na vyrovnání. Tetourovu nepříjemnou ránu z velkého vápna Laštůvka vyrazil, ale čistý gól měl v 35. minutě na noze především Brandner, který se sice vzorově zbavil obránce, ale sám před brankářem zvolil nepřesné zakončení.

Hosty navíc ještě více nalomil gól do šatny: Diop se ve 43. minutě důrazně vrhl do souboje s brankářem Radou, který balon nedokázal udržet, a senegalský útočník v pádu zvýšil na 2:0. I přes velké protesty Pražanů u sudího Machálka gól platil.

Diop odstartoval i druhou půli - středem hřiště se dostal za obranu, ale Rada si tentokrát s jeho střelou poradil. Hosté se i pak znovu snažili hrát aktivně a opticky s Baníkem drželi krok. Příležitostí ke skórování však měli poskrovnu. Do jedné zajímavé se v 57. minutě dostal smolař minulých kol Chlumecký, ale jeho tečovaná střela však skončila těsně vedle tyče.

Baník hrál údržbu a v poslední minutě ho z klidu málem vyvedl střídající Bezdička, který však ve vyložené příležitosti přestřelil bránu. Ostravský gólman Laštůvka tak už 405 minut na Městském stadionu neinkasoval a Baník doma neprohrál podeváté v řadě.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Pro nás nesmírně těžký zápas. Věděli jsme, že Dukla bude nepříjemná. V předešlých třech utkáních nebyla horší než její soupeři. Přežili jsme jejich první šanci, pak až tak vyložené šance neměla. Nějaké náznaky tam byly, ale obrana si s tím poradila. Po první půli jsme věděli, že když budeme hrát zodpovědně, tak vyhrajeme. Nebyl dnes na hřišti až tak velký rozdíl, snad jen v tom, že my tam máme hráče, kteří to umí dohrát a dát góly. Je to fajn, že po loňské sezoně jsme tam, kde jsme. Ale bereme to s pokorou a víme, že je před námi ještě spousta práce."

Pavel Drsek (trenér Dukly): "Přijeli jsme tu hrát nějaký způsob hry a dlouho to fungovalo. I když jsme dostali brzy gól po nedůrazu uprostřed hřiště a z následného brejku. Druhý gól byl podle mého faul, Diop nehrál ani náhodou míč. I přes tohle jsme gól nedali a Baník by stejně vyhrál 1:0. Musíme se v tréninku soustředit na zakončení. Hráči dřeli, měli jsme nějaké šance. Věděli jsme, že máme těžký los, já na hráčích vidím, že dřou."

Patrizio Stronati (obránce Ostravy): "Tento zápas určitě nebyl lehký, Dukla hrála docela dobře. Vytvářela si prostor v krajních stranách. Dávala před branku hodně nebezpečných centrů, některé jsme odvrátili i se štěstím, že třeba netrefili bránu, ale my hráli vzadu docela kompaktně, takže jsme to s nulou zvládli a jsme spokojeni, protože jsme chtěli potvrdit ty dvě předchozí výhry venku."

Filip Rada (brankář Dukly): "Je to o gólech. Je hezké, že jsme si přihrávali, nebo kombinovali, byly tam dobré věci. Ale co my nedáme, to nás sráží. Když nedáme gól, nemůžeme pomýšlet na úspěch. Měli jsme docela dost příležitostí a máme nulu. Šance bychom měli proměnit, protože hrát na 0:0 nejde."

Baník Ostrava - Dukla Praha 2:0 (2:0)

Branky: 12. O. Šašinka. 43. Diop. Rozhodčí: Machálek - Podaný, Boček. ŽK: Pazdera - Preisler. Diváci: 10.405.

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer (79. Granečný) - O. Šašinka (64. Jirásek), Diop (89. J. Šašinka). Trenér: Páník.

Dukla: Rada - Miloševič, Bezpalec, Chlumecký, Preisler - Tetour, Hanousek - Douděra (81. Holík), Bilovský, Brandner (81. Bezdička) - Schranz. Trenér: Drsek.