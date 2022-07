Ostrava představila Památník válečným veteránům

Ostrava - V parku Československých letců v centru Ostravy dnes zástupci města, armády a autoři představili Památník válečným veteránům. Místo má důstojně připomínat všechny veterány. Návrh památníků vzešel z výtvarně-architektonické soutěže, kterou organizovalo město. Se svým návrhem v ní uspěla sochařka Pavla Sceranková. Na uměleckém řešení se podílel také spisovatel Ondřej Buddeus.

"Oceňuji, že samospráva vyjadřuje tímto památníkem podporu našim veteránům, protože se nám tady schází tři etapy našeho veteránství - legionáři, druhováleční veteráni, ale je to také poprvé na území České republiky, kdy se otvírá památník novodobým válečným veteránům. Za ta léta, od roku 1991, máme za sebou desítky misí, ve kterých se protočily tisíce našich vojáků a několik z nich také položilo své životy při plnění svého úkolu. V tom je význam tohoto památníků," uvedl Jaroslav Hrabec, který je autorem myšlenky vybudování památníku.

Památník tvořený třemi kužely je opatřen nápisy, které odrážejí myšlenky veteránů a zachycují jejich osobní zkušenost. Jeho tvůrci vedli rozhovory s válečnými veterány z novodobých konfliktů i druhé světové války. "Snažili jsme se, aby výběr výrazů, obratů a motivů byl věcný, důstojný, s naprostým respektem k bojovnicím a bojovníkům, jejich příběhům a zkušenostem, vojenským i osobním hodnotám a abychom se, slovy jednoho z veteránů, nedopustili žádného 'hraní na city'," uvedl Buddeus.

Sceranková dodala, že armáda i veteránství pro ni bylo novým tématem a hledala si k němu cestu. "Uvědomila jsem si, že to z čeho umím vycházet, to je moje zkušenost jako člověka, který tu válku nezažil. Veteráni nebo vojáci jsou lidé, kteří mají tuto přímou zkušenost, s kterou se vrací domů, a že to vlastně musí být i nějaký typ osamocení nebo nemožnost sdílet tuto zkušenost s někým ve svém blízkém okolí. Snažila jsem se vytvořit místo, které by bylo místem setkání. Místo, které promlouvá jejich řečí," uvedla Sceranková.

Vzniku díla předcházela soutěž, kterou město vyhlásilo v roce 2019. Přestože do ní přišlo 27 návrhů, žádný z nich nenaplnit očekávání poroty. Soutěž byla zrušena a v roce 2020 vyhlášena znovu. Výstavba památníku začala v září roku 2021 a instalace byla dokončena letos v květnu. Autoři dílo navrhli, ale také jako celek projekčně připravili a zhotovili. Náklady na vybudování památníku byly 5,24 milionu korun. Většinu nákladů uhradilo město, ale podílel se také Moravskoslezský kraj a centrální městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz.

Na sociálních sítích památník a jeho pojetí vzbudilo diskusi. "Máme tady dílo velmi nevšední, zajímavé, které bude budit spoustu otazníků, a to je správně. Věřím, že dnešním dnem budou mít váleční veteráni všech válek v Ostravě důstojné místo, kde si budeme moci jejich zásluhy o vlast a o svobodu připomínat," řekl primátor Tomáš Macura (ANO).