Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili ve 22. kole první ligy Olomouc 1:0. Vyrovnaný zápas s minimem šancí rozhodl na začátku 81. minuty povedenou střelou přes hlavu obránce Jakub Pokorný. Baník v lize s Olomoucí poosmé za sebou bodoval a na jaře podruhé zvítězil. Slezané si upevnili čtvrté místo v tabulce. Sigma nenavázala na minulou domácí výhru nad Mladou Boleslaví a je devátá.

Ostrava inkasovala v úvodních dvou jarních kolech šest gólů a zřejmě i proto trenéři po čtyřech měsících vrátili do brány zkušeného Laštůvku, který dlouho scházel pro zranění. Gólmani ovšem ve velké permanenci nebyli.

Především bojovný fotbal přinášel řadu soubojů o míč ve středu hřiště, o to méně ale střeleckých příležitostí. Domácí zahrozili ve 12. minutě po rohu Ekpaiem, ale jeho hlavičku vyškrábl nad Stejskal. Ekpai se dral do koncovky ještě jednou, když Ostrava postupovala v rychlém brejku kupředu, Boulův centr na malé vápno však odvrátila hostující obrana.

Olomouc v úvodní půli a vlastně v první hodině hry velkou šanci neměla. Zato pak dvě vyložené během necelé minuty. Nejprve v 63. minutě po Chvátalově centru hlavičkoval z malého vápna Beneš, ale domácí reflexivně na čáře spasil Laštůvka. Záhy po ostravském nedůrazu "vyplaval" sám na vápně Zifčák, ale i jeho přízemní ránu před osamoceným Laštůvkou ostravský gólman lapil.

Baník se po minulé překvapivé domácí porážce 2:4 s Teplicemi opět moc neprosazoval a příliš tomu nepomohlo ani nasazení dalšího hrotového útočníka Klímy k Almásimu v průběhu hry.

Domácí neměli žádný tlak ani šance, přesto se 10 minut před koncem dostali do vedení. Už se zdálo, že hosté po rohovém kopu odolají hrozbě, ale pak se míč odrazil na Pokorného, který povedenými "nůžkami" zhruba z 13 metrů trefil síť.

Sigma se pokoušela zachránit alespoň bod. Střídající Navrátil mířil nebezpečně k tyči, ale Laštůvka jeho ránu vytáhl.

Hlasy po utkání:

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Zápas byl velmi náročný po soubojové stránce. Sigma si vytvořila ve druhé půli několik šancí, při kterých nás podržel Lašty (Laštůvka). My věděli, že utkání musíme vyhrát za každou cenu. Jsem rád, že jsme zápas vyhráli s čistým kontem a že kluci nechali na hřišti všechno."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "V první půli tam bylo z naší strany málo sebevědomí i kvality. Bylo to hodně nepřesné, málo šancí. Druhý poločas už ale byl jasně v naší režii a měli jsme tři slušné brankové příležitosti. Ten vítězný gól Baníku byl nádherný. Bude patřit do hitparád, to musím přiznat. Bylo to po standardce, k nějaké chybě tam došlo. Chtěli jsem hrát aktivně, Baník si s tím moc nevěděl rady. Dobré utkání s nešťastným koncem pro nás. Bylo to podobné jako v Jablonci, připadá mi, že na nás leží taková kletba. Mohli jsme být v daleko větším klidu. Těžko dnes něco hráčům vytýkat, ale selhali jsme ve finální fázi."

Baník Ostrava - Sigma Olomouc 1:0 (0:0)

Branka: 81. Pokorný. Rozhodčí: Batík - Dobrovolný, Dresler - Ondráš (video). ŽK: Boula, Ekpai, Laštůvka - Greššák, Chvátal, Daněk. Diváci: 6151 (omezený počet).

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Ekpai (67. Jaroň), Kaloč, Kuzmanovič (59. Klíma), Boula (59. Buchta, 90. Juroška), Falta - Almási. Trenér: Galásek.

Olomouc: Stejskal - Chvátal (88. Zahradníček), Jemelka, Beneš, Zmrzlý - Zifčák (65. Navrátil), Greššák (88. Poulolo), Daněk, Breite, González - Chytil (77. Růsek). Trenér: Jílek.