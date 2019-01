Praha - Fotbalisté Ostravy vyhráli v druhém utkání skupiny D Tipsport ligy nad účastníkem druhé slovenské ligy Popradem 3:2 a s dvěma vítězstvími jsou zatím nejlepším týmem základní části zimního turnaje. Slovácko v přípravném utkání v tureckém Beleku remizovalo s předním nizozemským klubem Alkmaarem 1:1.

Baník měl s Popradem od začátku převahu, kterou v první půli zúročil Hrubý. Po změně stran zvýšili dvěma góly krátce po sobě Jakub Šašinka a Fillo, ale v závěru se třetí tým české ligy ještě nečekaně strachoval o výhru. Šestý celek druhé slovenské ligy dvěma brankami snížil, ale srovnat se mu už nepovedlo.

"Byl to opět hlavně o tom kondiční účelu, aby to utkání hráči odběhali a napadali. To jsme tam viděli. Dokázali jsme soupeře přehrát a utéct na 3:0, ale pak jsme byli trochu bohorovní. Dostali jsme kontaktní gól a po chybě gólmana se to zdramatizovalo. To byla škoda," řekl pro klubový web trenér Slezanů Bohumil Páník.

Baník je zatím jediným týmem ze všech čtyř skupin Tipsport ligy, který získal šest bodů. V základní části soutěže tradičního zimního turnaje se hraje o to, kdo se připojí k třem jistým účastníkům Final Four na Maltě Mladé Boleslavi, Slovanu Bratislava a obhájci trofeje, druholigovému Brnu. Ostrava stejně jako Jablonec však už dopředu avizovaly, že na Maltu neodcestují.

Slovácko v úvodním utkání na soustředění v Turecku remizovalo s Alkmaarem díky vyrovnávacímu gólu Machalíka z 88. minuty. Soupeř vzhledem k druhému dnešnímu zápasu s Fenerbahce Istanbul nenastoupil v nejsilnější sestavě.

Za Slovácko zasáhli do utkání i tři testování hráči - záložník Nikos Anastasopulos, bratr sparťana Eldara Čiviče Muharem a obránce Nemanja Mirosavljevič.

"Z kondičního hlediska utkání splnilo naše představy, ale v dalších aspektech nás soupeř předčil. Přestože jsme v plné zátěži a únava se na hráčích logicky projevuje, tak jsou věci, které musíme zvládat, a z hlediska organizace naší hry tam bylo spoustu nedostatků. Kvalita byla patrná na míči, kde byl velký rozdíl. Máme na čem pracovat," řekl kouč Slovácka Martin Svědík.

Zimní fotbalová Tipsport liga:

Skupina D (Orlová):

Baník Ostrava - Poprad 3:2 (1:0)

Branky: 32. Hrubý, 61. J. Šašinka, 63. Fillo - 76. Jančo, 81. Horváth z pen.

Sestava Ostravy:

I. poločas: Laštůvka - Celba, Procházka, Stronati, Granečný - Bolf, Mešaninov, Hrubý, Holzer - Kuzmanovič, J. Šašinka.

II. poločas: Budinský - Pazdera, Breda, Azackij, Granečný - Fillo, Jánoš, Kaloč, Jirásek - J. Šašinka, Diop. Trenér: Páník.

Tabulka:

1. Ostrava 2 2 0 0 5:2 6 2. Prešov 2 1 0 1 4:2 3 3. Prostějov 2 1 0 1 2:3 3 4. Poprad 2 0 0 2 2:6 0