Ostrava porazila Pardubice 3:0 a v lize po 10 zápasech zvítězila

Ostrava - Fotbalisté Ostravy ukončili dlouhé čekání na ligové vítězství. Baník ve 4. kole porazil nováčka z Pardubic hladce 3:0 a v nejvyšší soutěži vyhrál po 10 zápasech. V závěru první půle otevřel skóre Tomáš Zajíc a po pauze se trefili Dyjan Carlos de Azevedo a střídající Muhamed Tijani. Hosté dohrávali v oslabení od 81. minuty, kdy byl vyloučen Jan Prosek.

První výhry na domácí půdě se při ostravském angažmá dočkal trenér Luboš Kozel, Baník ve Vítkovicích zvítězil poprvé od loňského listopadu. Pardubice po postupu mezi elitu podruhé ze čtyř kol prohrály a nenavázaly na minulou senzační remízu 1:1 se Slavií.

Ostrava začala odhodlaně a bylo vidět, že je rozhodnuta ukončit dlouhé čekání na výhru. Na trávníku jako by v první půli bylo jen jedno mužstvo. Baník si rychle vynutil územní převahu a do vedení mohl jít ve 22. minutě. Jenže po Kuzmanovičově úspěšném napadání, vybojovaném míči a přihrávce pod sebe Holzer z voleje po zemi nechal vyniknout gólmana Boháče.

Z příležitosti rezultoval jen roh, ale i další velká šance. Jánošův centr hlavičkou poslal Pokorný do břevna a odražený míč Tetour napálil nad bránu.

Ostrava vytrvalou převahu zúročila až po 39 minutách. Fleišmanovo přenesení hry vzorově na prsou zpracoval De Azevedo, vřítil se do pardubického vápna a jeho příhru vzduchem Zajíc trknul hlavou do sítě. Bývalý kanonýr Slovácka si připsal první ligovou trefu za Baník. Za chvíli mohl přidat i druhou, ale po rychlém brejku do otevřené obrany se mu na hranici šestnáctky zamotal míč mezi nohami.

Hosté mezi 32. a 46. minutou sáhli ke třem změnám v sestavě, ale převahu Baníku nepřerušili. Centr aktivního De Azeveda zblízka nekrytý Kuzmanovič špatně trefil hlavou, ale vzápětí Jánošův roh prolétl vápnem až k Brazilci, který v 61. minutě z voleje uklidil balon k tyči.

Až pak se Východočeši více osmělili a vymanili se z velkého tlaku, ale na vývoj utkání už to žádný vliv nemělo. Když byl v 81. minutě navíc vyloučen hostující Prosek po druhé žluté kartě, bylo rozhodnuto.

Skóre mohl navýšit Šašinka, ale přečíslení vyřešil ve vápně špatnou přihrávkou. Už v nastavení ovšem dokázal skórovat z dorážky Tijani a zaznamenal svůj první ligový gól.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Za výhru jsem samozřejmě rád, protože jsme nebyli v úplně lehké situaci a víceméně to pro nás byla povinnost. Vzhledem k tomu, jak soupeře ty předchozí utkání odehrál, tak vzbuzoval respekt. Ale my jsme byli mužstvo, které chtělo vyhrát daleko více. Od první minuty jsme za tím šli a vítězství je naprosto zasloužené. Pochválím celé mužstvo, nebylo to jen o defenzivní linii, ale o práci celého mužstva."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Podali jsme asi nejhorší výkon v dosavadním průběhu soutěže. Dnes jsme si podle předvedeného výkonu porážku zasloužili. Začátek jsme byli ustrašení, kazili jsme. Nevycházely nám kombinace, nedostávali jsme se do útoku a tím pádem jsme se dostávali pod velký tlak. Soupeř nás přehrával, první poločas jsme strávili na vlastní půlce. Naštěstí byl stav dlouho 0:0 po několika výborných zákrocích Boháče. Pak přišla chyba, po které jsme poprvé inkasovali. Ve druhém poločase se to herně zvedlo a začali jsme hrát i dopředu. Ale pak přišla standardka, při které jsme měli nepohlídaného De Azeveda a potom se utkání dohrávalo."

Tomáš Zajíc (útočník Ostravy): "Hráli jsme dobře, šli jsme do nich naplno a byla jen otázka času, kdy dáme gól. Naštěstí jsme to stihli do poločasu, takže v tom druhém se nám hrálo lépe. Oni dobře bránili v bloku, všichni pod balonem, takže to bylo těžké, ale naštěstí jsme dali gól už v první půli. Musíme to potvrdit v Teplicích, věřím, že nás ty dvě výhry i s pohárem nakopnou."

Michal Hlavatý (záložník Pardubic): "Převládá obrovské zklamání. Prakticky jsme nehrozili branku, nešlo nám vůbec nic. Byl to mdlý výkon, jsme obrovsky zklamaní. Chyběla tam šťáva, drajv, moc nám to neběhalo. Baník to měl a šel si za vítězstvím jednoznačně více."

Baník Ostrava - FK Pardubice 3:0 (1:0)

Branky: 39. Zajíc, 61. De Azevedo, 90.+1 Tijani. Rozhodčí: Proske - Blažej, Vlček - Denev (video). ŽK: Černý, Prosek, Jeřábek. ČK: 81. Prosek (všichni Pardubice). Diváci: 5152 (omezený počet).

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Svozil, Fleišman - Jánoš (77. Kaloč), Tetour - De Azevedo (85. Tijani), Kuzmanovič (77. Potočný), Holzer - Zajíc (65. Šašinka). Trenér: Kozel.

Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Cadu (46. Sláma), Solil (74. Petráň), Tischler, Surzyn (32. Hlavatý) - Černý (46. Ewerton). Trenér: Novotný.