Ostrava - Fotbalisté Ostravy zdolali ve 29. kole základní části nejvyšší soutěže Opavu 2:0. Domácí góly ve slezském derby vstřelili Dame Diop a Robert Hrubý a definitivně jimi pojistili Ostravě účast ve finálové skupině o titul. Zápas na vyproděném stadionu sledovalo 15 tisíc diváků.

Domácí ani ve slezském derby nemohli nasadit zraněného kapitána Baroše, přesto začali aktivněji. Gólové příležitosti ale scházely a oba týmy se do zakončení dostávaly prakticky jen po sstandardních situacích.

Tak se zrodil i první gól. Kuzmanovič z trestného kopu nacentroval z pravé strany míč na hlavu Diopa, který z malého vápna trefil balon přesně k tyči. Zaznamenal svůj osmý gól v sezoně.

Baník byl i dále nebezpečnější. Akci ze 45. minutě chyběla jen gólová tečka: Holzer se parádně uvolnil ve středu hřiště, ránu Granečného po jeho přihrávce vytáhnul Šrom a dorážející Diop už byl hodně v záklonu, takže jeho hlavička neměla důraz.

Opavští odstartovali druhou půli aktivněji. Ale za celý zápas nedokázali vystřelit na branku a Laštůvku tak v domácí brance nijak neohrozili. Domácí také neměli nijak výrazný tlak, ale v útoku byli kreativnější.

Kouči Páníkovi navíc vyšlo výborně střídání. V 67. minutě poslal na hřiště Hrubého, který se mu po třinácti minutách odvděčil přesnou ranou z dvaceti metrů, po které se Šrom natahoval marně.

Výhru Baníku mohl ještě zvýraznit opět Hrubý, ale jeho další pokus z dálky už Šrom za záda nepustil. Ostrava i tak Opavě vrátila prohru z podzimního derby a dohrávala za desetiminutového aplausu fanoušků.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "První poločas byl pro nás nepříjemný, dělali jsme hodně faulů na třiceti metrech, to je nebezpečné. Bylo tam taky asi pět rohů, řešili jsme je ale naštěstí dobře. Vyšel nám nádherný gól - Kuzma to kopl výborně, Dame si našel prostor. Byl to důležitý moment. Jak šel čas, tak Opava začala hrát vabank. Věděli jsme, že je to bude stát hodně sil. Pak jsme přidali druhý gól."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Dobře jsme bránili, ale po zisku jsme byli nepřesní a domácí důrazní. Nedostávali jsme se do šance. Soupeř nás potrestal ze standardky v době, kdy byla nuda na hřišti. Je to třetí zápas, kdy inkasujeme ze standardky. Bavíme se, trénujeme to, ale byla to hrubá chyba. Ve druhé půlce jsme deset patnáct minut kombinovávali, ale chyběl tomu kvalitní centr a neprosadili jsme se do střely. Chybělo přesnější řešení jeden na jednoho, důraz v šestnáctce."

Baník Ostrava - SFC Opava 2:0 (1:0)

Branky: 29. Diop, 79. Hrubý. Rozhodčí: Berka - Vitner, Vaňkát. ŽK: Holzer, Fleišman - Jursa. Diváci: 15.100 (vyprodáno).

Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Holzer, Jánoš, Jirásek (67. Hrubý), Granečný - Kuzmanovič (86. Mešaninov), Diop (56. O. Šašinka). Trenér: Páník.

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Schaffartzik - Stáňa (60. Jurečka), Zavadil, Janetzký (20. Řezníček), Jursa (80. Juřena), Zapalač - Smola. Trenér: Kopecký.