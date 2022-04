Ostrava porazila Jablonec gólem Buchty a ukončila sérii bez výhry

Ostrava - Fotbalisté Ostravy uzavřeli základní část první ligy vítězstvím 1:0 nad Jabloncem a po šesti zápasech naplno bodovali. Duel 30. kola rozhodl Davida Buchty gólem z 11. minuty. Severočeši protáhli šňůru bez výhry na 10 ligových zápasů a ve skupině o udržení budou z 13. pozice odvracet hrozbu baráže. Pátý Baník už měl zajištěné místo ve skupině o titul.

Při neúčasti zraněného kanonýra Almásiho a vykartovaného Klímy nastoupil v útoku devatenáctiletý Smékal z juniorky a nejen díky tomu byl ostravský tým v úvodní čtvrthodině jasně lepší.

Baník převahu zužitkoval v 11. minutě zásluhou Buchty, který utekl obráncům a přeloboval Hanuše. "První poločas jsme začali bojácně. Nevím proč, možná proto, že fanoušci křičeli, že chtějí Baník. Pak jsme se uklidnili a dali gól po pěkné akci," řekl ostravský trenér Tomáš Galásek na tiskové konferenci.

Za chvilku mohlo být vedení domácích dvougólové, ale Smékalovu hlavičku po rohu jablonecký brankář reflexivně vyrazil. Druhý nejlepší střelec třetiligové juniorky Baníku měl zanedlouho po dalším rohu i další nebezpečné zakončení hlavou, Hanuš se však tentokrát tolik nenadřel.

Domácí po sérii neúspěchů po výhře lačnili výrazně více a profesorsky působící Jablonec v první půli takřka do ničeho nepustili. "Vstoupili jsme do utkání dobře, první tři čtyři minuty, pak domácí ale byli lepší. Měli spoustu centrů, po naší chybě se dostali do vedení a byli lepší," uvedl jablonecký kouč Petr Rada.

Po změně stran povolil i tlak Ostravy. S výjimkou Jaroňova pokusu vedle se před brankami téměř nic zajímavého 40 minut neudálo. Až sedm minut před koncem propadl v domácím vápně balon k Houskovi, který ale prudkou ranou přestřelil.

Stoprocentní možnost k pojištění výhry měl další z ostravských mladíků Šín, ale po kličce gólmanovi jeho střelu do odkryté brány jeden z jabloneckých beků zvedl nohou do břevna, které sedmnáctiletého záložníka připravilo o radost z prvního ligového gólu.

Ostrava vyhrála teprve druhý z posledních devíti vzájemných ligových zápasů, ale doma s Jabloncem neprohrála popáté za sebou. "Druhý poločas už moc o fotbalu nebyl. Bylo tam mnoho ztrát, byli jsme pod tlakem a museli jsme bránit vlastní branku. Jsem rád za výhru, ale ne za předvedenou hru v druhé půli," prohlásil Galásek.

"Ve druhém poločasu jsme byli trošku aktivnější směrem dopředu, opticky více na jejich půlce, ale bez ohrožení brány. Jen zblokované centry. Směrem dopředu je to málo. Opět jsme nedali branku a 22 gólů je strašně málo. Teď se projevuje, že nedáváme branky. Už je to ubíjející," dodal Rada.

Hlasy po utkání:

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "První poločas jsme začali bojácně, nevím proč, možná proto, že fanoušci křičeli, že chtějí Baník. Pak jsme se uklidnili a dali gól po pěkné akci. Měli jsme dál více ze hry, vytvářeli jsme si šance a náznaky, ale nedohrávali jsme to. Jablonec ty složité situace nějak ubránil. Pak se nám to herně trochu zhoršilo, druhý poločas už moc o fotbalu nebyl. Bylo tam mnoho ztrát, byli jsme pod tlakem a museli jsme bránit vlastní branku. Jsem rád za výhru, ale ne za předvedenou hru v druhé půli."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Individuální chyba rozhodla, že jsme prohráli. Stejná pohádka. Vstoupili jsme do utkání dobře, první tři čtyři minuty, pak domácí ale byli lepší. Měli spoustu centrů, po naší chybě se dostali do vedení a byli lepší. Ve druhém poločasu jsme byli trošku aktivnější směrem dopředu, opticky více na jejich půlce, ale bez ohrožení brány. Jen zblokované centry. Směrem dopředu je to málo. Opět jsme nedali branku a 22 gólů je strašně málo. Teď se projevuje, že nedáváme branky. Už je to ubíjející."

Baník Ostrava - FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branka: 11. Buchta. Rozhodčí: Batík - Pečenka, Arnošt. ŽK: Ndefe, Lischka, Jaroň, Fleišman - Surzyn, Kadlec, Houska, Zelený. Diváci: 4098.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Jaroň (71. Šín), Kaloč, Kuzmanovič (64. Falta), Boula (64. Budínský), Buchta (80. Takács) - Smékal. Trenér: Galásek.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Zelený, Krob (78. Kubista) - Malínský, Kratochvíl, Považanec, Houska (85. Ikaunieks), Pilař (62. Černák) - Silný (62. Kadlec). Trenér: Rada.