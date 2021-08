Ostrava porazila Boleslav 1:0 a vyhrála čtvrté z posledních pěti kol

Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili v 6. ligovém kole Mladou Boleslav 1:0. Gólem rozhodl o výhře Baníku Jiří Fleišman, který tak stylově oslavil 300. start v nejvyšší soutěži. Slezané vyhráli ve čtvrtém z posledních pěti kol a Středočechy zdolali v lize potřetí za sebou.

Baník po pohárovém dramatu s třetiligovým Hlučínem, který porazil 1:0 po prodloužení, změnil sestavu na devíti postech. Ve třetím domácím utkání ligové sezony narazil na nejzdatnějšího soupeře, který mu toho v úvodu moc nedovolil. Možná i proto, že domácí nastoupili v nepříliš obvyklém rozestavení se třemi stopery, se do tempa dostávali pomaleji.

Úvodních 20 minut se odehrálo bez větších šancí. Pak po šťastném odrazu v malém vápně dopravil balon do sítě De Azevedo, který však k ostravské smůle stál v ofsajdu.

Baník se v ofenzivě začal probouzet. Vrcholem jeho snažení byl v 31. minutě parádní gól Fleišmana, který volejem krásně trefil centr Ndefeho. Šestatřicetiletý hráč skóroval v lize poprvé od listopadu 2019 a navíc proti svému bývalému klubu.

Další šanci měl po rohu Lischka, z malého vápna ale hlavičkoval těsně vedle. Poté málem udeřilo na druhé straně. Po brejku se míč dostal ke Skalákovi, který z pravého křídla přestřelil. Už v nastavení mohl vedení domácích zvýšit Potočný, s míčem ve vápně se dokázal otočit a jeho ráně chyběl jen kousek přesnosti.

Po přestávce začala hra vyznívat více ve prospěch hostů. Aktivitou v zakončení oplýval střídající Ladra a zejména jeho druhá šance zaváněla gólem, ale hlavička v 64. minutě postrádala pár centimetrů.

Poté musel proti střídajícímu Almásimu zasahovat i boleslavský gólman Halouska, ale závěrečná čtvrthodina se odbývala převážně na ostravské polovině hřiště. V 76. minutě byl blízko své čtvrté trefě v ligovém ročníku Škoda, avšak i jeho hlavička těsně minula bránu.

Tlak Boleslavi gradoval, do domácího vápna létal jeden centr za druhým, ale ostravská obrana v čele se spolehlivým Laštůvkou odolala. Baník doma od ledna neprohrál v nejvyšší soutěži 11. duel v řadě. Středočeši nevyhráli tři z posledních čtyř kol a venku v lize naplno nebodovali potřetí za sebou.

Hlasy po utkání:

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Je to pro nás nesmírně cenné vítězství, nutně jsme potřebovali vyhrát, abychom se udrželi nahoře. Od začátku to bylo trochu nervózní, neudrželi jsme míč, byli jsme zbrklí, nepřesní. Ve druhém jsme chtěli přidat, ale nešlo to. Nevím, jestli nám došla šťáva. Ani střídající hráči nechytili tempo zápasu, museli jsme to v nízkém bloku přežít a odehrát, mělo to nějaké objektivní příčiny, ale nechci se vymlouvat. Naším nedůrazem a nedostupováním nás Boleslav zatlačila a dostávala se do šancí. Na jaře bychom takový zápas možná zremizovali, nebo dostali gól, ale dneska jsme to zvládli."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Poněkolikáté jsme se dostali do stavu, kdy v poločase prohráváme. První poločas byla spousta situací, v nichž jsme v přechodové fázi lacino poztráceli balony. Když jsme to dotáhli, Skalák v šanci netrefil bránu. Ve druhém poločase byla snaha něco s výsledkem udělat, byly tam nebezpečné situace a Halouska nás podržel v jedné šanci Baníku. Když jsme gól dali, tak nebyl uznaný. To, že jsme nesrovnali, je kaňka na výkonu. Jsem zklamaný, že odjíždíme s prázdnou. Gól Fleišmana byl výstavní, trefil to neskutečně."