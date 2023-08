Ostrava po zlepšeném výkonu ve druhé půli porazila Budějovice 2:0

Ostrava - Fotbalisté Ostravy porazili v utkání 6. kola první ligy České Budějovice 2:0. Oba góly zaznamenal po změně stran střídající nigerijský útočník Abdullahi Tanko, který zúročil zlepšený výkon Baníku v závěrečné půlhodině zápasu. Slezané podruhé v sezoně zvítězili a v neúplné tabulce jsou desátí. Dynamo popáté z šesti kol prohrálo a kleslo na poslední místo.

Zdálo se, že Ostrava začne svižně a aktivně, ale její počáteční snaha o tlak rychle vyprchala. V 17. minutě jí naopak bylo úzko po pokusu Ondráška, který však z nitra pokutového území přestřelil. Baník ohrozil gólmana Janáčka až po standardce, kterou Frydrych prodloužil na zadní tyč a Blažek ve skluzu dorážkou těsně minul bránu.

Jinak ale statický a nepřesný výkon domácích v úvodním dějství k ničemu vážnému nevedl. Po brejku dva na čtyři naopak nechybělo moc, aby hostující Adediran otevřel skóre na druhé straně. Jeho zakončení ale v poslední chvíli zablokoval Pojezný.

Ostrava o poločase sáhla ke dvěma změnám. Čerstvý Tanko hned ve 48. minutě předvedl svou hlavní přednost, utekl bekovi, ale zavěsil pouze do boční sítě. Teprve až příchody dalších hráčů z lavičky Šína a Buchty přepnuly výkon Baníku na vyšší level.

Výrazně rychlejší herní projev domácích byl korunován v 64. minutě vedoucím gólem. Po zmatcích a odrazech v českobudějovickém vápně Tanko poslal odražený míč bez otálení prudce do sítě.

Netrvalo to dlouho a domácí přidali uklidňující branku. Po dalším bleskovém kontru Buchta v 73. minutě vysunul Tanka, který technicky obstřelil Janáčka podruhé. Pětadvacetiletá letní posila Baníku z Varnsdorfu dala poprvé v kariéře v jednom prvoligovém utkání dvě branky a navázala na gól z minulého domácí zápasu s Hradcem Králové.

Domácí už si v závěru tři body s přehledem pohlídali. Ostrava si připsala druhé domácí vítězství v tomto ročníku, Hradec minule porazila rovněž 2:0. Na svém stadionu navíc v této sezoně ještě neinkasovala. Naopak Jihočeši venku i potřetí prohráli.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Hapal (Ostrava): "Jsem spokojen, že jsme vyhráli těžký zápas. Ale první půle byla z naší strany hodně nervózní. Hráli jsme pomalu a nepřesně, hodně jsme ztráceli, neporadili jsme si s rozestavením soupeře. Pomohli jsme si jako minule střídáními, ale nebylo to jednoduché. Jsme rádi, když střídající hráči pomůžou k vítězství. Ale pořád toho musíme hodně zlepšit, hlavně zpřesnit a zkvalitnit hru, neztrácet tolik míče."

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Rozhodl první gól. To jsme si říkali, že který tým ho dá, ten vyhraje. Byla to Ostrava, my jsme své příležitosti nevyužili, je to škoda. Do nějaké 60. až 65. minuty jsme hráli důstojnou roli. Fotbal je o chybách, o detailech a dnes byla díky Tankovi kvalitnější Ostrava. Po gólu jsme museli otevřít trochu hru a to byla voda na mlýn Ostravy. Má rychlostní typy, Ewerton byl výborný, Tanko taky výborný."

Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice 2:0 (0:0)

Branky: 64. a 73. Tanko. Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Vodrážka - Zelinka (video). ŽK: Juroška, Ewerton, Frydrych - Trummer. Diváci: 6458.

Ostrava: Letáček - Blažek (70. Ndefe), Frydrych, Pojezný - Juroška (63. Buchta), Tetour (63. Šín), Boula (46. Rigo), Kpozo - Kubala, Almási (46. Tanko), Ewerton. Trenér: Hapal.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik, Trummer - J. Hora (70. Hellebrand), Čermák - Čmelík (60. Osmančík), Suchan (70. Skalák), Adediran (60. Alli) - Ondrášek (76. V. Hora). Trenér: Nikl.