Ostrava - Fotbalová Ostrava potřetí za sebou doma změří síly s pražským rivalem. Po posledních domácích utkáních s Duklou a se Spartou vyzve Baník ve Vítkovicích v neděli lídra tabulky Slavii. Sobotním šlágrem 10. kola bude souboj trápících se Liberce a Olomouce, v němž oba celky nutně potřebují bodovat naplno.

Ostrava zatím prožívá vydařenou sezonu a drží se na páté příčce. Nyní ale přijíždí Slavia, která bude mít šanci využít toho, že v dnešním vzájemném duelu Sparty s Plzní ztratí body alespoň jeden z jejích rivalů.

"Baník je samozřejmě těžká prověrka, strašně těžký zápas. Mají výborný kádr, měli výborný start do ligy. Dá se říct, že teď znovu najeli na vítěznou vlnu, takže jim to budeme chtít zase zastavit a prodloužit naopak tu naši vítěznou sérii," řekl asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl.

"Pokud chceme uspět, budeme muset běhat a běhat. Pro nás bylo velmi důležité po prohře se Spartou utkání ve Zlíně, které jsme zvládli tříbodově, a mužstvo věří, že i proti Slavii má šanci," řekl kouč Ostravy Bohumil Páník.

V neděli se pak odehraje ligová premiéra nového trenéra Teplic Stanislava Hejkala, který nahradil odvolaného Daniela Šmejkala. A čeká ho náročný úvodní zápas proti Jablonci, který se pokusí navázat na výhru 3:0 nad mistrovskou Plzní.

"Viděl jsem ten zápas a upřímně mě to trošku vystrašilo, Jablonec se mi hodně líbil. Věřím, že my nebudeme hrát jako Plzeň, že budeme daleko aktivnější a poctivější, to bude klíč k úspěchu," řekl obránce Teplic Tomáš Vondrášek.

Sobotní program 10. kola nabídne čtyři duely. Poslední Dukla vyzve čtvrtý Zlín, který v minulém kole přišel o vítěznou šňůru s Ostravou. "Dukla se po změně trenéra zvedla, ale my se pokusíme napravit náš výpadek z minulého kola," řekl zlínský kouč Michal Bílek.

V Příbrami se střetnou dva ze tří celků, v jejichž zápasech padá nejvíce branek. V duelech Mladé Boleslavi je to v průměru 4,6 branky, u Příbrami 3,5 gólu. "Přijede Boleslav, která podobně jako my hodně gólů dává, ale i dostává. My svůj styl měnit nebudeme a věřím, že to bude zápas, který bude fanoušky bavit," řekl příbramský kouč Josef Csaplár. Ten musí vyřešit, jak nahradí zraněného útočníka Miroslava Slepičku a jak přibrzdí mladoboleslavského kanonýra Nikolaje Komličenka, který má v sezoně na kontě už deset branek.

Slovácko po čtyřech porážkách potřebuje zabrat proti nováčkovi z Opavy. Oba celky jsou sousedy v dolní části tabulky, vítěz tak kromě bodů získá i potřebný klid do dalších bojů. "Chtěli bychom doma proti Opavě ukončit naši výsledkovou krizi z posledních čtyř zápasů," prohlásil kouč Slovácka Michal Kordula.

Podobně důležitý je i zápas mezi Libercem a Olomoucí. Slovan v posledních třech duelech získal jediný bod a potřebuje zabrat. Olomouc zase po nepovedeném vstupu do sezony chce navázat na minulou výhru nad Duklou a opustit předposlední příčku.

"Cítím z hráčů obrovské odhodlání. Nemůžeme se dívat, s kým teď hrajeme, jestli doma nebo venku, s oblíbeným nebo neoblíbeným soupeřem. Musíme se odrazit od poctivého výkonu a hlavně zodpovědně bránit," uvedl olomoucký trenér Václav Jílek.

Hlasy před víkendovými zápasy 10. kola první ligy:

--------

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Jsme v situaci, která není úplně jednoduchá, ale může být pro nás všechny hodně důležitá, pokud ji zvládneme. Hráči tvrdě pracují a dělají vše pro zlepšení ve všech směrech. V podstatě není důležité, s kým hrajeme, ale jak dokážeme prodat, co v nás je. Zlín zažívá úžasný vstup do sezony a zcela zaslouženě je tam, kde je. V rozestavení se třemi obránci má velice dobře propracovanou obrannou fázi a silný přechod do vysokých útočníků, kteří jsou silní v soubojových situacích. Moc se mi líbí forma Matejova, Jiráčka a obou útočníků. Osobně bych si přál, abychom se prezentovali větší agresivitu v útočné fázi."

Michal Bílek (trenér Zlína): "Pokusíme se napravit náš výpadek z minulého kola, v němž jsme prohráli doma s Baníkem. K tomu ale potřebujeme zvýšit aktivitu, abychom se po kombinačních akcích dostali k zakončení. A také nám chybí větší přesnost, což způsobuje zbytečné ztráty míčů, o které musíme pracně bojovat. I když je Dukla v tabulce stále poslední, tak si nemůžeme dovolit soupeře v ničem podcenit. V posledních dvou zápasech se Dukla herně i výkonnostně zvedla. Porazila Liberec a navzdory těsné prohře odvedla dobrý výkon i v Olomouci."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Odešel Matoušek a zranil se nám Míra Slepička, to znamená, že nám zmizelo tak 80 procent gólů, které musíme nějak nahradit, i když to bude složité. Příslibem je, že v Karviné jsme si i přes porážku šance vytvářeli, jen je neproměnili. Takže věřím, že se najdou střelci. Přijede Boleslav, která podobně jako my hodně gólů dává, ale i dostává. My svůj styl měnit nebudeme a věřím, že to bude zápas, který bude fanoušky bavit."

Miroslav Keresteš (obránce M. Boleslavi): "Výhrou se Slováckem jsme se dostali nahoru v tabulce, kde se chceme udržet. Pak jsme sice vypadli v poháru, ale teď se zas musíme zkoncentrovat na ligu a porazit Příbram. U ní se vždy hraje těžko, ale chceme si odvézt body."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Chtěli bychom doma proti Opavě ukončit naši výsledkovou krizi z posledních čtyř kol. V minulém kole v Mladé Boleslavi navzdory absencím a vysoké prohře naše hra nevypadala špatně. V posledních deseti minutách jsme ale dostali tři branky poté, co se nám organizace hry zcela rozsypala. Postrádáme větší disciplínu, dostáváme zbytečné žluté karty za hlouposti. Opava se po trenérské výměně výsledkově zvedla. Ovšem patří k soupeřům, které bychom měli doma porážet."

Ivan Kopecký (trenér Opavy): "Chceme navázat na předchozí dva zápasy s Plzní a Teplicemi. Slovácku minulé utkání nevyšlo, prohrálo vysoko v Mladé Boleslavi, ale je to tým, který má v útočné fázi kvalitu. My se přednostně zaměřujeme na náš vlastní výkon, sami se chceme prosadit naší vlastní kvalitou. Výhra nad Teplicemi je povzbudivá, musíme ale pokračovat v práci."

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Olomouc měla kvůli účasti v Evropské lize náročný program, po sérii šesti porážek byla v tabulce jen se třemi body hodně dole, ale minulá výhra nad Duklou jí určitě hodně pomohla. Olomouc sice je předposlední, ale já ji pořád považuju za kvalitního a těžkého soupeře a dosavadní průběh první ligy mi ukázal, že v ní slabého soupeře nenajdete. Kromě úplného čela tabulky jsou si všechny týmy bodově docela blízko a výkonnostně sobě rovné. Proto i v našem zápase s Olomoucí bude rozhodovat momentální forma. My hrajeme v domácím prostředí a to nám velí nabudit kabinu, zvednout morálku, fanouškům ukázat dobrou hru a získat tři body. Doma jsme zatím vyhráli jenom jednou."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Věřím, že i pohárový zápas s Třincem a sedm nastřílených gólů nám pomůže. Potřebovali jsme takový zápas na zvýšení sebevědomí. Každý gól je pro hráče důležitý. Cítím z hráčů obrovské odhodlání. Nemůžeme se dívat, s kým teď hrajeme, jestli doma nebo venku, s oblíbeným nebo neoblíbeným soupeřem. Musíme se odrazit od poctivého výkonu a hlavně zodpovědně bránit. Jsem přesvědčen, že pak se projeví i ta fotbalovost."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Slavia má velkou kvalitu. Dlouho posilovala, postupně se to sehrává a výkonnost roste. V současné době to je mužstvo, které umí hrát i evropské poháry na úrovni. Uhrálo výborný výsledek s francouzským mužstvem, to o něčem svědčí. Pokud chceme uspět, budeme muset běhat a běhat. Pro nás bylo velmi důležité po prohře se Spartou utkání ve Zlíně, které jsme zvládli tříbodově, a mužstvo věří, že i proti Slavii má šanci."

Jaroslav Köstl (asistent trenéra Slavie): "Baník je samozřejmě těžká prověrka, strašně těžký zápas. Vyhráli v poháru v Sokolově, bylo tam nějaké cestování, nám naštěstí tím losem domácího poháru trochu ubylo. Mají výborný kádr, měli výborný start do ligy. Dá se říct, že teď znovu najeli na vítěznou vlnu, takže jim to budeme chtít zase zastavit a prodloužit naopak tu naši vítěznou sérii."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Ze zápasu s Vltavínem (ve středu v poháru) jsme měli respekt, navíc nám nenahrával terén, ale rozhodli jsme se ušetřit pět zkušených hráčů a nasadili jsme několik mladíků. Jsem spokojený, že jsme to zvládli. Teď už se chystáme na Jablonec. Pilujeme myšlenky, které bychom chtěli přenést do zápasu. Víme, že los je vražedný a nebude to jednoduché, ale potřebujeme výsledky. Týmu věřím, spadla na něj nějaká deka, ale hráči nemohli umět přestat bojovat, běhat a napadat. To stále dokážou, musím na ně pozitivně promluvit a dodat jim potřebné sebevědomí."

Petr Rada (trenér Jablonce): "Do Teplic jedeme s tím, že chceme bodovat stejně jako v každém utkání. Teplice teď mají nového trenéra, takže motivace pro ně bude určitě větší. Někteří hráči ožijí a budou cítit šanci. Teplice měly asi jiné představy od začátku ligy, takže tam asi nepanuje ideální nálada. Ale po změně trenéra se klima změní, jak znám Standu Hejkala a Pavla Drska. Za tu krátkou dobu to asi nebude o nějaké velké taktice, i když Standa fotbalu rozumí. Má nás odsledované, protože nás sledoval před zápasy se Spartou. Teď byl u nás i při zápase s Plzní, takže z toho si vezme nějaké věci. Ale my se musíme soustředit hlavně sami na sebe."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- Dukla Praha (16.) - Fastav Zlín (4.) Výkop: sobota 29. září, 15:00. Rozhodčí: Lerch - Nádvorník, Ratajová. Bilance: 8 4-3-1 8:7. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Douděra, Doumbia, Tetour, Bilovský, Miloševič - Holenda, Djuranovič. Zlín: Dostál - Bačo, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Hronek, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Poznar. Absence: Bezpalec, Hanousek (oba zranění), Podaný (nejistý start) - Vyhnal (zranění). Disciplinární ohrožení: Bezpalec, Chlumecký (oba 3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Schranz (3) - Beauguel (5). Zajímavosti: - Dukla v lize neprohrála se Zlínem 7x za sebou a nebodovala pouze v prvním vzájemném utkání v srpnu 1993 - Zlín v samostatné lize ještě na hřišti Dukly nezvítězil a poslední 3 duely prohrál shodně 0:1 - Dukla z 9 kol jednou vyhrála a 8x prohrála - Dukla prohrála 11 z posledních 12 ligových zápasů - Zlín v minulém kole prohrou s Ostravou ukončil sérii ligových výher, která se zastavila na 4 vítězstvích, navíc bez inkasované branky - Dukla má s 6 vstřelenými brankami nejhorší ofenzivu ligy, s 20 inkasovanými góly také nejhorší defenzivu společně se Slováckem a M. Boleslaví - Zlín prohrál jen 2 z posledních 11 ligových zápasů - Zlín prohrál jen 2 z posledních 9 venkovních ligových utkání - hráči Zlína Beauguel a Lukáš Holík působili v Dukle 1. FK Příbram (9.) - FK Mladá Boleslav (7.) Výkop: sobota 29. září, 17:00. Rozhodčí: Jílek - Blažej, Kotalík. Bilance: 24 4-9-11 25:38. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Příbram: Švenger - Soldát, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ - Hlúpik, Fantiš, Antwi - Voltr. M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš - Přikryl, Ladra, Konaté - Komličenko. Absence: Boháč, Slepička (oba zranění), Holek (rekonvalescence) - Fabián (zranění). Disciplinární ohrožení: nikdo - Konaté, P. Mareš (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Slepička (4) - Komličenko (10). Zajímavosti: - M. Boleslav v posledních 4 ligových zápasech s Příbramí neprohrála (3 výhry a remíza) - M. Boleslav vyhrála poslední 2 ligové zápasy v Příbrami - Příbram vyhrála jen 3 z posledních 23 vzájemných utkání v lize - Příbram vyhrála jediný z posledních 5 ligových zápasů - M. Boleslav z posledních 3 kol získala 7 bodů - M. Boleslav má s 22 vstřelenými góly nejlepší útok ligy spolu se Slavií a s 20 inkasovanými brankami nejhorší obranu spolu s Duklou a Slováckem - M. Boleslav v úterý vypadla v MOL Cupu v druholigové Chrudimí - Komličenko (M. Boleslav) dal v posledních 5 ligových zápasech 8 branek 1. FC Slovácko (13.) - SFC Opava (14.) Výkop: sobota 29. září, 17:00. Rozhodčí: Nenadál - Hrabovský, Pospíšil. Bilance: 6 4-1-1 9:5. Poslední zápas: 2:2. Předpokládané sestavy: Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Hofmann, Šimko - Kalabiška, Janošek, Havlík, Sadílek, Rezek - Kuchta. Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Hrabina, Zavadil, Kuzmanovič, Jursa, Zapalač - Kayamba, Smola. Absence: Daníček (trest za ČK), Divíšek, Kadlec, Navrátil (všichni zranění) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Petr (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Daníček, Hofmann, Kuchta - Kuzmanovič, Puškáč, Smola (všichni 2). Zajímavosti: - Slovácko vyhrálo všechny 3 domácí vzájemné ligové zápasy a od Opavy v nich dostalo jediný gól - Opava v lize porazila Slovácko v jediném z 6 utkání - Slovácko prohrálo poslední 4 kola při skóre 3:14 - Slovácko má společně s poslední Duklou a M. Boleslaví s 20 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy - Opava z posledních 3 kol vyhrála 2x výsledkem 2:0 - Opava venku v lize prohrála 8x za sebou (z toho 4x v této sezoně), naposledy zvítězila v březnu 2005 v Jablonci (1:0) - Simerský (Opava) oslaví v den zápasu 26. narozeniny a je odchovancem Slovácka Slovan Liberec (10.) - Sigma Olomouc (15.) Výkop: sobota 29. září, 19:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Proske - Kotík, Mokrusch. Bilance: 46 19-14-13 55:55. Poslední zápas: 1:0. Předpokládané sestavy: Liberec: Hladký - Mikula, Karafiát, Kerbr, Hybš - Breite - Koscelník, Ševčík, Pešek, Malinský - Mashike Sukisa. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Falta, Hála - Plšek. Absence: Vukliševič (trest za ČK), Potočný (4 ŽK), Knejzlík, Mara (oba zranění), Karafiát (nejistý start) - Chvátal, Kotouč, Nešpor, Pilař (všichni zranění). Disciplinární ohrožení: Breite (3 ŽK) - nikdo. Nejlepší střelci: Potočný (3) - Houska, Nešpor, Plšek (všichni 2). Zajímavosti: - Liberec prohrál jediný z posledních 7 vzájemných ligových duelů - Liberec doma s Olomoucí v lize neprohrál 6x za sebou od listopadu 2009 - Liberec prohrál poslední 2 kola a z posledních 8 vyhrál jediné - Liberec doma v lize 3x za sebou remizoval - Liberec je se 4 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Olomouc minulou výhrou 1:0 nad Duklou utnula sérii 6 ligových porážek - Olomouc prohrála poslední 3 venkovní ligové zápasy a dala v nich jediný gól Baník Ostrava (5.) - Slavia Praha (1.) Výkop: neděle 30. září, 15:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Berka - Kříž, Vlček. Bilance: 48 7-14-27 44:78. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Stronati, Šindelář, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, Diop. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Traoré, Zmrhal - Matoušek. Absence: Stáňa (rekonvalescence), Diop, J. Šašinka (oba nejistý start) - Van Buren, Tecl, Sýkora (všichni zranění), Alvir, Deli, Hromada, Jugas (rekonvalescence), Pokorný, Škoda (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: O. Šašinka - Ngadeu (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Baroš, Diop - Matoušek (všichni 4). Zajímavosti: - Slavia neprohrála v posledních 6 vzájemných ligových zápasech od května 2014 - Slavia vyhrála jediný z posledních 8 ligových zápasů v Ostravě - Ostrava vyhrála 5 z posledních 7 kol - Ostrava v této ligové sezoně vyhrála 3 ze 4 domácích zápasů, prohrála jen se Spartou, od které inkasovala i jediný gól před svým publikem - Slavia vyhrála poslední 4 kola a inkasovala v nich jediný gól - Slavia venku v lize 6x za sebou vyhrála a 10x za sebou neprohrála - Slavia má s 22 góly nejlepší útok ligy spolu s M. Boleslaví a s 4 inkasovanými brankami i nejlepší obranu - kouče Slavie Trpišovského čeká 100. prvoligový zápas v roli trenéra - Hrubý (Ostrava) je odchovancem Slavie, kde působili i Laštůvka a Diop, slávisté Coufal a Frydrych zase hrávali za Baník FK Teplice (12.) - FK Jablonec (6.) Výkop: neděle 30. září, 18:00. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Caletka. Bilance: 44 13-18-13 43:42. Poslední zápas: 1:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič - Hyčka, Kučera, Žitný, Hora - Vaněček. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta. Absence: Grigar (zranění) - Sobol, Doležal, Kratochvíl (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: Krob - Doležal (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Vaněček (5) - Doležal (4). Zajímavosti: - Teplice v lize neporazily Jablonec 3x za sebou a vyhrály v jediném z posledních 9 vzájemných zápasů - Teplice doma v lize neprohrály s Jabloncem 5x za sebou od srpna 2012 - Teplice poprvé v lize povede trenér Hejkal, který nahradil odvolaného Šmejkala - soutěžní premiéru si Hejkal odbude dnes v MOL Cupu proti Vltavínu - Teplice vyhrály jen 2 z posledních 16 ligových zápasů - Jablonec prohrál 2 z posledních 3 kol, minule ale porazil Plzeň 3:0 - trenér Jablonce Rada trénoval Teplice - Jeřábek (Teplice) může odehrát 100. ligový zápas - Doležal (Jablonec) čeká na 50. ligový gól Tabulka: 1. Slavia 9 8 0 1 22:4 24 2. Sparta 9 7 2 0 19:5 23 3. Plzeň 9 7 0 2 14:9 21 4. Zlín 9 6 1 2 16:7 19 5. Ostrava 9 6 1 2 14:5 19 6. Jablonec 9 4 1 4 14:10 13 7. Mladá Boleslav 9 4 1 4 22:20 13 8. Bohemians 1905 9 3 2 4 10:12 11 9. Příbram 9 3 2 4 14:18 11 10. Liberec 9 2 4 3 9:12 10 11. Karviná 9 3 0 6 14:19 9 12. Teplice 9 2 3 4 11:17 9 13. Slovácko 9 3 0 6 11:20 9 14. Opava 9 2 1 6 9:18 7 15. Olomouc 9 2 0 7 9:18 6 16. Dukla 9 1 0 8 6:20 3