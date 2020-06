Ostrava po remíze v Liberci bude hrát ve skupině o titul

Liberec - Fotbalisté Liberce remízovali v posledním 30. kole základní části první ligy doma s Ostravou 0:0 a udrželi pátou pozici právě před Baníkem. Slovan nevyhrál potřetí za sebou a promarnil možnost se posunut před čtvrtý Jablonec. Ostravané poosmé za sebou venku bodovali a zajistili si také účast v nadstavbové skupině o titul.

Liberec mohl v páté minutě otevřít skóre, když přihrávka Malinského prošla za obranu Baníku k Peškovi, ale jeho zakončení vystihl brankář Laštůvka, který si poradil i s dorážkou Baluty. Rumunský záložník o sedm minut později zamířil z pozice těsně za šestnáctku vedle levé tyče ostravské branky.

Liberec měl převahu a domácího gólmana Nguyena ohrozil až ve 14. minutě Potočný, ale ze strany hostů do bylo na dlouho vše. Slovan měl možnosti, ale po Marově centru za obranu Malinský zblízka ztroskotal na Laštůvkovi Malinský a potom těsně minul po přihrávce Hromady Baluta. Na druhé straně zblokoval Holzerův pokus Kačaraba.

Po pauze měl první náznak šance Malinský, který o chvíli později otestoval Laštůvku i střelou z hranice šestnáctky. Další nebezpečnou ránu na něj vyslal i Baluta. V 59. minutě pomohlo Baníku břevno, které dorážející trefil Mikula.

Další průběh už velké šance nenaabídnul. Baník se těžko prosazoval přes obranu Liberce, ale v závěru ještě zahrozil. Talent Drozd, který v sobotu oslavil 17. narozeniny, ale odražený balon netrefil ideálně.

Hlasy po utkání:

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Byl to těžký zápas. Ostrava je vždycky velmi dobrý tým, který je dobře organizovaný a hodně soubojový. My jsme chtěli hrát aktivně a vytvořit si šance hlavně přes průnikové přihrávky. Šancí jsme měli hodně, bohužel jak v prvním, tak ve druhém poločase nám chybělo buď správné řešení nebo kousíček. Je to škoda, chtěli jsme vyhrát, máme bod a skončili jsme na pátém místě. Jdeme do nadstavby v takové skupině čtyř mančaftů a uvidíme. Budeme se snažit, abychom nasbírali ještě nějaké korálky a z té sezony vyždímali ještě víc."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Pozitivum utkání je, že jsme v Liberci neprohráli, abychom neměli z šestého místa ztrátu už pět bodů, což by bylo hodně těžko realizovatelné z hlediska nějakého posunu. Musím ale říci, že bod byl šťastný nebo zlatý, můžeme hodně děkovat i Laštymu (brankáři Laštůvkovi), který chytil šance domácích. Věděli jsme, jak hrajou, že mají vepředu rychlé hráče a jsou zisku míče nebezpeční. Přesto jsme udělali několik chyb hlavně ve středu pole, kde jsme jim darovali protiútok a oni se dostávali do těchto situací. Měli jsme i pasáže, kdy jsme byli taky silní na míči, což se zlepšilo oproti minulým zápasů, ale naše snaha většinou končila u pokutového území. Kazí mi radost, že máme asi na dýl zraněného Martina Filla, což je náš jediný pravý bek."