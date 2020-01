Ostrava opět remizovala a dál čeká na výhru pod Kozlem

Ostrava - Fotbalisté Ostravy v domácí skupině D Tipsport ligy remizovali 1:1 se slezským rivalem Karvinou a ani ve třetím přípravném utkání pod novým trenérem Lubošem Kozlem nezvítězili.

Karvinou poslal do vedení ve 26. minutě Ba Loua po individuální akci. Krátce po pauze Rundič bez cizího zavinění spadl v šestnáctce a rozhodčí chybně odpískal penaltu, ale srbský obránce předvedl gesto fair play a míč jen odevzdal ostravskému brankáři Budinskému. Baník odvrátil porážku v 77. minutě, kdy z dalšího pokutového kopu vyrovnal Stronati. Oba týmy tak mají po dvou zápasech v Tipsport lize na kontě dva body za remízy.

"V prvním poločase jsme podali lepší výkon. Měli jsme tam tři gólové šance a to, na čem pracujeme, se tam objevovalo. Byly tam akce od založení až do koncovky. Ba Loua nám to ale hezkou individuální akcí a gólem ztížil," uvedl Kozel pro klubový web.

"Ve druhé půli a ve druhé sestavě už výkon nebyl takový. Bylo tam hodně nevynucených ztrát, chyběla tomu plynulost. Ale cením si toho, že hráči se i v té únavě snažili a prali se s tím," dodal ostravský kouč.

Zimní fotbalová Tipsport liga:

Skupina D (Ostrava):

MFK Karviná - Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 26. Ba Loua - 77. Stronati z pen.

Karviná: Pastornický - Putyera, Eduardo (46. Stropek), Rundič, Čonka (65. Želizko) - Janečka, Bukata (46. Hanousek) - Ba Loua (65. Tshibwabwa), Lingr (46. Galuška), Vukadinovič - Petráň (77. Jean Mangabeira). Trenér: Jarábek.

Ostrava:

I. poločas: Budinský - Fillo, Pokorný, Procházka, Fleišman - Azevedo, Hrubý, Kaloč - Šašinka, Baroš, Lalkovič (17. Granečný).

II. poločas: Budinský - Celba, Šindelář, Stronati, Holzer - Jánoš, Pokorný (68. Mooc), Jirásek - Buchta, Smola, Granečný. Trenér: Kozel.

Tabulka:

1. Ostrava 2 0 2 0 3:3 2 2. Karviná 2 0 2 0 1:1 2 3. Prostějov 1 0 1 0 2:2 1 4. Žiar nad Hronom 1 0 1 0 0:0 1