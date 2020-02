Ostrava láká na Staňka, comeback Vrzalové i sprintery

Ostrava - Letos neporažený koulař Tomáš Staněk, vracející se mílařka Simona Vrzalová a souboj elitních českých sprinterů Zdeňka Stromšíka a Jana Veleby budou hlavními taháky atletického mítinku Czech Indoor Gala, který se uskuteční ve středu v Ostravě. Na největším halovém mítinku v Česku se představí i zahraniční hvězdy, například dálkař Miltiádis Tentóglu z Řecka nebo jeden z nejlepších evropských koulařů Polák Konrad Bukowiecki.

Právě Bukowiecki by měl být největším Staňkovým soupeřem. Do ostravské haly se polský vrhač vrátí po roční pauze. Naposledy se zde představil na Czech Indoor Gala v roce 2018, kdy skončil čtvrtý. O rok dříve mítink vyhrál.

Staněk v této sezoně ještě neprohrál a výkonem 21,23 metru je v čele světových tabulek. Czech Indoor Gala pro něj může být po odložení halového mistrovství světa vrcholem sezony. "Bude tam kvalitní konkurence. Ukazuje se, že možná právě tohle bude letošní vrchol," poznamenal v nedávném rozhovoru s ČTK.

Bukowiecki zahájil sezonu o víkendu ve Valencii výkonem 21,13, kterým se zařadil za Staňka na druhé místo tabulek. První letošní vzájemný souboj s českým reprezentantem ho čeká už dnes v německém Düsseldorfu.

Po dlouhé zdravotní pauze se vrací mílařka Vrzalová. Šestá žena loňského halového ME v Glasgow loni v Ostravě překonala na patnáctistovce časem 4:05,73 minuty letitý halový český rekord Ivany Kubešové, ale kvůli patní ostruze přišla o celou letní sezonu. "Jsem ráda, že vůbec můžu závodit. V listopadu mě ještě bolela noha a moc jsem nevěřila, že se v hale představím," řekla na dnešní tiskové konferenci.

Na tréninku má obdobné časy jako loni, ale v závodě ještě formu neukázala. "Zatím mám za sebou dva závody, ale oba byly katastrofa. Musím se trochu rozběhat. Věřím, že zítra to bude lepší, že poběžíme všechny dobře," doplnila česká rekordmanka.

Utká se mimo jiné se semifinalistkou loňského MS Kristiinou Mäki. "Pro mě to bude první rychlejší start. Příprava byla pro mě trochu jiná v tom, že jsem neměla v lednu zkouškové, tak jsem mohla být na soustředění," řekla běžkyně, která loni dokončila studium architektury.

Mužská šedesátka přitahuje pozornost soubojem českých rekordmanů na stovce Stromšíka a Veleby. První jmenovaný letos zaběhul 60 metrů nejlépe za 6,64, Velebovo sezonní maximum je o tři setiny pomalejší.

Stromšík by si rád vylepšil minimálně letošní maximum, což by mu mohlo pomoci i v boji o OH. "Důležité je zaběhnout v hale dva dobré časy na dobrých závodech kvůli rankingu. Tím, že není mistrovství světa, nejde motivace nijak dolů. Olympiáda je určitě větší motivace, to není problém," řekl sprinter s osobním rekordem 6,60. Třiatřicet let starý český rekord Františka Ptáčníka má hodnotu 6,58 sekundy.

Národní program v ostravské atletické hale začne v 15:00, dvouhodinový hlavní blok je naplánovaný od 16:45.