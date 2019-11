Ostrava konečně bodovala venku, pomohla jí sporná penalta

Teplice - Fotbalisté Ostravy ve 17. kole první ligy remizovali 1:1 v Teplicích a po pěti porážkách dokázali venku bodovat. Do vedení Baník dostal ze sporné penalty Patrizio Stronati, bod domácím zachránil Jakub Řezníček. Severočeši natáhli sérii bez vítězství na pět kol.

Chladné počasí, chladná atmosféra v hledišti i na trávníku. Takové byly kulisy duelu, v kterém Ostrava chtěla konečně přetrhnout sérii venkovních porážek a domácí potřebovali pro uklidnění před podzimním závěrem nabrat sebevědomí. Jenže na jejich hře to vidět příliš nebylo, obavy z chyb byly až příliš velké.

"S bodem musím být spokojen, i když jsme potřebovali vyhrát. Průběh nám ale příliš nenahrával - hosté měli lepší rozehrávku od obránců, naše kraje byly příliš nízko a tam nás Ostrava přehrávala," řekl trenér Teplic Hejkal.

K první střele se sice dostal domácí Řezníček, ale branku netrefil a pak byli dlouhé minuty vidět jen hosté. Ve 26. minutě Kuzmanovičovu dorážku z pěti metrů musel odvracet brankář Grigar, ve 28. už byl dokonce po hlavičce Filla překonán, ale na brankové čáře ho zastoupil Vondrášek.

Až těsně před poločasem se po rohu dostal do koncovky po rohu teplický Jeřábek, ale ani on nebyl přesný. To byla ze strany domácích výjimečná akce, statistikám dominovali do přestávky hráči Baníku, přestože museli oželet Baroše, kterému se obnovilo v týdnu zranění, a nově také Reitera.

I bez dvou marodů ale hosté na Stínadlech dál byli fotbalovější a už krátce po pauze se dostali díky proměněné penaltě Stronatiho do vedení. Penaltu rozhodčí Královec nařídil za faul Jeřábka na Kuzmanoviče, ale k faulu došlo podle všeho ještě před trestným územím.

Severočeši byli vývojem zaskočeni, rozhodnutím se cítili poškozeni a jejich hra působila zmateně. "Hned na lavičce jsem měl informace, že faul byl přes šestnáctkou - je třeba říct, že pokud by nebyla, bylo by to zřejmě vyloučení. Nechceme se ale vymlouvat jen na rozhodčí, byli jsme dnes především do poločasu těžkopádní," uvedl Hejkal.

Tepličtí postupně zjednodušili hru nákopy na Řezníčka a vývoj se začal obracet. Napoprvé to domácímu kanonýrovi při průniku ještě nevyšlo, jeho gól nebyl uznán kvůli ofsajdu. V 66. minutě však svoje sólo po nákopu Radosty proměnil a dočkal se 66. prvoligové trefy.

"Po obdržené brance jsme se semkli, najednou jsme hráli jinak, byl větší pohyb. Škoda, že tak nedokážeme hrát od první minuty, pak můžeme vyhrávat," řekl Řezníček, který nedávno podobně Teplicím zajistil remízu 1:1 na

Od té chvíli byli domácí aktivnější, hra se oboustranně otevřela a oba týmy chtěly strhnout vítězství na svoji stranu. Blíže k tomu byli hosté, ale Fillo čtyři minuty před koncem uvnitř šestnáctky branku ve slibné pozici netrefil. Ostrava po remíze zůstala v tabulce na šestém místě, Teplice jsou dvanácté.

"Zápas se hrál na nerovném terénu, pro hráče bylo složité se tomu přizpůsobit, nedal se hrát technický fotbal. Bylo to o spoustě soubojů. Domácím se podařilo chytit rytmus, ožili a měli dobrou pasáž, po které vyrovnali. Rozhodl jeden propadlý míč, takže trochu cítíme, že jsme tu mohli vyhrát a odvážet tři body," řekl kouč Ostravy Páník.

Hlasy po utkání: Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "S bodem musím být spokojen, i když jsme potřebovali vyhrát. Průběh nám ale příliš nenahrával - hosté měli lepší rozehrávku od obránců, naše kraje byly příliš nízko a tam nás Ostrava přehrávala. Druhý poločas byl jiný a hodně ho ovlivnila penalta, která být neměla, i když jsem viděl, že tomu předcházela chyba v jiném místě hřiště. Hned na lavičce jsem měl informace, že faul byl přes šestnáctkou - je třeba říct, že pokud by nebyla, bylo by to zřejmě vyloučení. Nechceme se ale vymlouvat jen na rozhodčí, byli jsme dnes především do poločasu těžkopádní. To je možná částečně i kvůli tomu, že máme měkký podklad hřiště, ale na výmluvu to také není. Měli jsme hrát tak jako v pasáži po obdržené brance, třicet minut je na vítězství málo. Jsem ale rád, že se po pěti týdnech vrátil Jeřábek a že začínáme zařazovat mladé hráče jako Radosta a Knapík." Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Zápas se hrál na nerovném terénu, pro hráče bylo složité se tomu přizpůsobit, nedal se hrát technický fotbal. Bylo to o spoustě soubojů, mohli jsme odskočit už před přestávkou, ale měli jsme udržet i vedení. Domácím se podařilo chytit rytmus, ožili a měli dobrou pasáž, po které vyrovnali. Rozhodl jeden propadlý míč, takže trochu cítíme, že jsme tu mohli vyhrát a odvážet tři body."

FK Teplice - Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 66. Řezníček - 49. Stronati z pen. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Caletka. ŽK: Jeřábek, P. Mareš, Radosta, Nazarov - Diop. Diváci: 3343.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Čmovš, P. Mareš - Žitný (90. Knapík), Kodeš (55. Nazarov), Kučera, Hyčka (55. Radosta) - J. Mareš, Řezníček. Trenér: Hejkal.

Ostrava: Laštůvka - Pokorný, Procházka, Stronati - Jánoš - Fillo, Hrubý, Kuzmanovič, Holzer (81. Azevedo), Fleišman (71. Granečný) - Diop (87. Smola). Trenér: Páník.