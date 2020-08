Ostrava dotáhla manko a remizovala s Budějovicemi 2:2

Ostrava - Fotbalisté Ostravy remizovali v předehrávce druhého kola první ligy s Českými Budějovicemi 2:2. Hosté ve 38. minutě vedli po gólech Pavla Šulce a Lukáše Matějky 2:0, těsně před přestávkou snížil z penalty Roman Potočný. Baník se v druhé půli zvedl s příchodem střídajících hráčů a jeden z nich Ondřej Chvěja nakonec tečovanou střelou v 85. minutě vyrovnal. Ostrava i podruhé v sezoně remizovala, Dynamo uhrálo první bod.

Baníku domácí premiéra herně ani bodově podle představ nevyšla. Po úvodním debaklu 0:6 se Slavií to byly možná trochu překvapivě České Budějovice, které v první půli působily fotbalověji a nebezpečněji.

Domácí dopláceli na časté ztráty a nepřesnosti. Hosté po nich dokázali rychle přenášet hru, ale v úvodu ještě žádnou akci ke gólu nedotáhli. Až ve 23. minutě jeden z několika výborných centrů Kladrubského našel na zadní tyči Šulce, který hlavičkou do Laštůvkova protipohybu zajistil Dynamu vedení.

Baník se nemohl dostat do zápasu. Hosté naopak nadále hrozili z brejků a při další možnosti Brandnera vynikl Laštůvka. V 38. minutě však už Jihočeši skórovali podruhé. Matějka na malém vápně z voleje napálil do sítě Javorkův centr ze strany a připsal si první gól v nejvyšší soutěži.

S Ostravou to nevypadalo dobře, přesto se nadechla. Rozhodčí Ardeleanu po konzultaci s kolegou u videa posoudil zákrok na Jiráska ve vápně jako nedovolený a Potočný z penalty v posledních sekundách první půle snížil.

Domácí udělali už o poločase dvě změny a ve druhém dějství šel jejich výkon přece jen pozvolna nahoru. Pořádně rozproudil hru Baníku až nigerijský mladík Tijani, který si dobrým pohybem říkal o balony. Nejprve hlavičkou minul branku, pak měl balon po pasu za obranu na levou nohu, ale rána mu nesedla. V 77. minutě do třetice trefil hlavou břevno.

Střídající hráči výkon Baníku zvedli a jeden z nich stál i za vyrovnáním. Chvěja při svém ligovém debutu v 85. minutě napřáhl z dálky a balon s dvojitou teči hostujících hráčů zaplul do protipohybu gólmana Drobného k tyči. Rozhodčí kvůli přerušení utkání a ošetřování nastavil přes 10 minut, žádný z týmů už ale výhru na svou stranu nestrhl.

Hlasy po utkání:

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "První poločas jsme podali pro mě až nevysvětlitelný výkon. Hned v úvodu jsme soupeře nakopli. Několik individuálních chyb, které by se stávat neměly a soupeř je využil. Na vystřídání bylo sedm až osm hráčů. V první půli nás zachránila penalta, dostala nás zpátky do zápasu. Druhý poločas byl výkon daleko lepší, za vyrovnáním jsme šli. Pomohla nám střídání, všichni střídající hráči tomu výkonu pomohli. Vyrovnali jsme, a i když jsme to ještě chtěli otočit, vzhledem k první půli by to asi ani nebylo spravedlivé. Nakonec je z toho remíza, kterou po tom průběhu musíme brát."

David Horejš (trenér Českých Budějovic): "Podali jsme velice dobrý, odvážný výkon. V první půli jsme byli jasně lepší, donutili jsme Baník k chybám, protože jsme vysoko napadali. Škoda toho inkasovaného gólu z penalty. Pak škoda, že tam přišla ta tečovaná střela, ale kluky za výkon chválím. Kluci splnili to, co jsme si řekli. Noví hráči zahráli velice dobře, obrana působila jistě, byly tam i nadstandardní výkony jednotlivců. Všichni jezdili jeden za druhého, takhle to má být. Když budeme takhle pokračovat, půjdeme tabulkou vzhůru."

Ondřej Chvěja (záložník Ostravy): "Jsem rád, že můj gól pomohl k bodu, i když jsme chtěli víc. Ta moje střela byla naštěstí tečovaná do protipohybu gólmana. Přál jsem si při debutu skórovat. Myslím, že jsme dost chtěli, bylo to ve druhém poločase vidět. Hnali jsme se i za stavu 2:2 do útoku a chtěli jsme vyhrát."

Jiří Kladrubský (obránce Českých Budějovic): "Malinko je to po tom vývoji možná ztráta, ale po dardě, co jsme dostali minulý týden 0:6 doma, bychom bod brali. Tenhle bod bereme za výkon. Škoda, vedli jsme 2:0, ale po Slavii se to hodně zvedlo a i ten bod je dobrý. Snažíme se takhle aktivně hrát každý zápas, ať je to Baník nebo Slavia. Dnes nám to všechno vycházelo, koncentrace tam byla celý zápas. Byl to úplně jiný výkon. Hrozně se zvednul a byli jsme odměněni bodem."

Baník Ostrava - Dynamo České Budějovice 2:2 (1:2)

Branky: 45. Potočný z pen., 86. Chvěja - 23. Šulc, 38. Matějka. Rozhodčí: Ardeleanu - Kotík, Hurych - Julínek (video). ŽK: Juroška, Holzer, Potočný - Kladrubský, Novák, Valenta. Diváci: 3900 (limit 5102 na stadionu).

Ostrava: Laštůvka - Juroška (46. Fillo), Pokorný, Stronati, Holzer - Jánoš (84. Reiter), Jirásek (46. Chvěja) - Lalkovič (62. Tetour), Kuzmanovič, Potočný - Šašinka (62. Tijani). Trenér: Kozel.

Č. Budějovice: Drobný - Kladrubský, Havel (90.+5 Talověrov), Králik, Novák - Čavoš, Javorek (71. Mršič) - Šulc, Havelka (80. Valenta), Brandner - Matějka. Trenér: Horejš.

Tabulka:

1. Slavia 1 1 0 0 6:0 3 2. Bohemians 1905 1 1 0 0 4:0 3 3. Sparta 1 1 0 0 4:1 3 4. Plzeň 1 1 0 0 3:1 3 Teplice 1 1 0 0 3:1 3 6. Slovácko 1 1 0 0 2:1 3 7. Jablonec 1 1 0 0 1:0 3 Olomouc 1 1 0 0 1:0 3 9. Ostrava 2 0 2 0 2:2 2 10. Karviná 1 0 1 0 0:0 1 11. České Budějovice 2 0 1 1 2:8 1 12. Zlín 1 0 0 1 1:2 0 13. Liberec 1 0 0 1 0:1 0 Pardubice 1 0 0 1 0:1 0 15. Opava 1 0 0 1 1:3 0 Příbram 1 0 0 1 1:3 0 17. Brno 1 0 0 1 1:4 0 18. Mladá Boleslav 1 0 0 1 0:4 0