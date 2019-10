Ostrava díky povedené první půli deklasovala Zlín 4:0

Ostrava - Fotbalisté Ostravy deklasovali v utkání 12. kola první ligy Zlín 4:0. Baník zápas stejně jako pondělní dohrávku s Příbramí rozhodl už v první půli, kdy dal všechny góly. Mezi 21. a 41. minutou se postupně trefili Dame Diop, Milan Jirásek, Rudolf Reiter a Martin Fillo. Slezané doma vyhráli v lize popáté za sebou a v neúplné tabulce jsou třetí. Čtrnáctý Zlín naopak z posledních šesti kol získal jediný bod.

"Ševci" v Ostravě prožili hororový zápas. Čtvrthodinu byli lepší a Ostravu zatlačili před její pokutové území. Debutant v základní sestavě Cedidla v deváté minutě protáhl ostravského gólmana po přímém kopu povedenou hlavičkou, ale Budinský míč vytáhl na roh.

Domácí se za vytrvalého deště naopak z první vážnější situace ujali vedení. Po průniku Kuzmanoviče trefil Reiter po 20 minutách tyč a odražený míč Diop uklidil do sítě.

Zápas se najednou totálně obrátil. Zlín se naivně pouštěl do ofenzivy, ale Ostrava ho školila přes průchodný střed hřiště. Dobře hrající Reiter ve 25. minutě po zlínské ztrátě předložil balon ideálně Jiráskovi, který zpoza vápna umístěnou střelou k tyči zvýšil na 2:0.

Ostrava soupeře ničila z brejků. Reiterovi navíc pomohlo i štěstí, když v 31. minutě jeho zblokovaná střela přelobovala gólmana Rakovana a domácí slavili třetí branku. Reiter se vzápětí po sólu a zákroku Rakovana neúspěšně domáhal penalty.

Baník svou pondělní poločasovou kanonádu proti Příbrami, kterou zdolal 3:0, vylepšil ještě o gól. Čtyři minuty před pauzou se míč odrazil k Fillovi, který ho z voleje poslal do sítě.

Ostrava zopakovala průběh souboje s Příbramí i ve druhé půli. Tam její gólový apetit vyschl. Baník sice kontroloval hru a jednoduchou kombinací v narážečkách poměrně snadno prostupoval zlínskou obranou, ale ve finální fázi už tolik štěstí neměl. Zlín si opravdu vyloženou šanci vypracoval až v 89. minutě Fantišem. Ten po rohovém kopu nejdříve ztroskotal na Budinském a z dorážky nastřelil břevno.

Hlasy po utkání:

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Prožíváme hezké období, padají nám tam góly. Mužstvo dokáže zhodnocovat útočnou fázi, ale soupeř byl prvních 15 minut velice dobrý. Nepůjčoval nám balon, my jsme se do toho dostávali pozvolně. Ale pak jsme to dokázali zlomit a soupeř s každým dalším gólem uvadal."

Josef Csaplár (trenér Zlína): "Asi 20 minut bylo z naší strany hodně hezkých herně. Dostávali jsme se do pokutového území, ale potom jsme Ostravě nabídli tři laciné míče. Ona proměnila tři brejky, pak přidala gól ze standardky a bylo po utkání. V kabině jsem se pokusil něco vysvětlit trochu důrazněji, aby hráči pochopili, že se musejí pokusit o zkorigování. Ostrava nepanikařila v koncovce, zakončovala s přehledem a vysokou kvalitou. Když jsme se dostali do nějaké šance naopak my, tak se projevil neklid a chybějící kvalita."

Baník Ostrava - Fastav Zlín 4:0 (4:0)

Branky: 20. Diop, 25. Jirásek, 31. Reiter, 41. Fillo. Rozhodčí: Machálek - Moláček, Vaňkát. ŽK: Pokorný (Ostrava). Diváci: 6073.

Ostrava: Budinský - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Reiter (83. Lalkovič), Jirásek, Hrubý, Kuzmanovič - Diop (73. Kaloč), Smola (67. Holzer). Trenér: Páník.

Zlín: Rakovan - Fantiš, Buchta, Cedidla, Bartošák - Matejov, Mašek, Folprecht, Jiráček (80. Nečas), Čanturišvili (66. Džafič) - Wágner (63. Železník). Trenér: Csaplár.