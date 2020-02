Ostrava chce být úspěšná už na jaře, na Kozla ale netlačí

Ostrava - Bez konkrétního výsledkového cíle vstupují do jarní části sezony fotbalisté Ostravy. Baník je po podzimu v ligové tabulce sedmý, ale vedení klubu hodlá dát prostor pro realizaci novému trenérovi Luboši Kozlovi, který v zimě nahradil Bohumila Páníka.

Bývalý kouč Dukly Praha či reprezentační devatenáctky má Ostravě vtisknout fotbalovější tvář. "Bob Páník pro Baník odvedl neskutečný kus práce. V první sezoně mužstvo skoro zázračně zachránil v lize, pak ho vytáhl do první poloviny tabulky. Za to mu je Baník vděčný. Ale teď bychom se rádi posunuli ještě kousek dále a jiným směrem," řekl na dnešní tiskové konferenci sportovní ředitel klubu Marek Jankulovski.

Baník je bod za šestým Slováckem, na čtvrtou Spartu ztrácí jen dva body. Klub si konkrétní cíl nestanovil. "Jsme s minimální ztrátou na šesté místo, samozřejmě chceme být úspěšní, vyhrávat. Ale víme, že přišel nový trenér a potrvá určitě nějakou dobu, než si to všechno sedne, než se jeho vliv na mužstvo projeví. Musíme být trpěliví," řekl Jankulovski.

Baník v zimě přivedl nejlepšího libereckého střelce Romana Potočného, autora devíti podzimních gólů, a z Opavy stopera Jaroslava Svozila. "Myslím, že s doplněním kádru můžeme být spokojeni. Hráči, které jsme chtěli, přišli. Navíc přestupové okno ještě zůstává otevřeno a nikdy nevíte, co se může stát," prohlásil Jankulovski patrně v narážce na jednání Baníku s pravým bekem Juroškou ze Slovácka.

Ten už přiznal, že se s Ostravou dohodl od léta po skončení smlouvy ve Slovácku. Není ovšem vyloučeno, že by se jeho příchod mohl uskutečnit už v zimním přestupním termínu.

Kádr v zimě opustil autor šesti gólů Dame Diop (Hatayspor), na hostování odešli Denis Granečný (České Budějovice) a Martin Šindelář (Karviná), zkušený obránce Lukáš Pazdera po skončení kontraktu zamířil do Příbrami.

Přestože Baník vyhrál jen dvě z deseti přípravných utkání, Kozel z výsledků nedělá závěry. "Až těžké zápasy v lize ukážou, jaká byla příprava. Je to předčasné hodnotit. Na výsledcích se projevila únava i náročný program. Ale teď byl prostor, aby únava spadla, a v tréninku bylo vidět, že ten projev je úplně jiný. Věříme, že jsme připraveni a že se to projeví během celého jara," řekl Kozel, který má za úkol do kádru postupně zabudovat více odchovanců z akademie.

"Potenciál tu určitě je, hráči si tu příležitost zaslouží. Za ten měsíc, co jsem tady, jsou minimálně dva hráči, kteří do kádru áčka nepatřili a dneska do něj patří. Šanci si zasloužili a dostanou ji. Ač samozřejmě neříkám, že to bude hned v základu," podotkl Kozel, který z mladíků do prvního týmu v zimě vytáhl šestnáctiletého Jakuba Drozda a o čtyři roky staršího Davida Buchtu.

Baník bude v prvním jarním utkání na Slovácku postrádat čtyři potrestané hráče Jánoše, Fleišmana, Stronatiho a Jiráska, mimo hru je i zraněný Baroš. "Komplikace to určitě je, hlavně co se týká té defenzivní stránky. Ale je to jeden zápas a věřím, že se s tím dokážeme vypořádat," dodal Kozel.