Ostrava bude hospodařit s rekordním rozpočtem přes 12 miliard korun

Ostrava - Třetí největší město republiky Ostrava bude v příštím roce hospodařit s rekordním rozpočtem bezmála 12,273 miliardy korun, příjmy očekává ve výši 9,584 miliardy korun. K vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji město využije především úspory z letošního roku, vytvořené finanční rezervy i nevyčerpané peníze z fondů. Na investice půjde téměř 4,405 miliardy korun, což je 35,9 procenta rozpočtu. Rozpočet dnes schválili městští zastupitelé, hlasovalo pro něj 40 zastupitelů, jeden byl proti a sedm se hlasování zdrželo.

"Rozpočet na rok 2022 je zatím nejvíce ambiciózní v historii města, přes 12 miliard korun jsme se nikdy nedostali. Je to samozřejmě jednak tím, že trochu spoléháme na pozitivní vývoj ekonomiky, ale nejenom to, převádíme do rozpočtu rezervy, které si řadu let vytváříme v různých fondech, a také počítáme s příjmy z prodeje pozemků a jiného majetku. Za nejdůležitější považuji, že rozpočet je velmi proinvestiční," uvedl primátor Tomáš Macura (ANO). Dodal, že i na investice míří dosud nejvyšší částka. Na letošek mělo město schváleno rozpočet ve výši necelých deseti miliard korun, během roku se však jeho výše průběžně upravuje.

Podle Macury jsou investice právě v době covidové pandemie zásadní. "Investice mají výrazně multiplikační efekt, je to jedna ze základních ekonomických pouček. Investice města a veřejného sektoru obecně dávají lidem práci a umožňují roztočit kola ekonomiky. Kromě toho jsme se skutečně dostali do fáze, kdy máme připravenu řadu projektů, a jinak bychom je museli dát do šuplíku a nevidíme k tomu důvod," řekl Macura.

Investice budou směřovat například do vodohospodářské a kanalizační infrastruktury. Významné investice se ale podle primátora chystají také v Městské nemocnici Ostrava, peníze zamíří například i na komplexní rekonstrukci domova seniorů Korýtko, obnovu Grossmannovy vily, dokončení přestavby někdejších jatek, ale třeba i na stavby parkovacích objektů u Zoo či Domu kultury Poklad, začít má také výstavba koncertní haly.

Město, v němž žije téměř 300.000 obyvatel, počítá s příjmy 9,584 miliardy korun, což je o 1,271 miliardy více než v letošním roce. Běžné výdaje pro příští rok se oproti schválenému rozpočtu letošního roku zvýší o 464 milionů korun na 7,868 miliardy korun. Důvodem je rostoucí inflace a zvýšení cen energií.

Rozpočet se dnes rozhodli podpořit například i opoziční komunisté, přestože k němu měli dílčí výhrady, například že v rozpočtu je fond pro přípravu koncertní haly nebo finance na novou tramvajovou trať. "Klub se shodl na tom, že tento rozpočet je nejlépe napsaný za posledních osm let," uvedl Vít Macháček (KSČM). Dodal, že přestože komunisté mají výhrady, rozpočet podpoří. Opoziční zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak) zase kritizoval to, že město nezdražilo jízdné v MHD.