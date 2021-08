Oštěpařky v horkém Tokiu čeká kvalifikace, Špotáková cítí formu

Tokio - České oštěpařky Nikola Ogrodníková a Barbora Špotáková vyhlížejí v horkém Tokiu kvalifikaci olympijské soutěže, která se uskuteční v úterý dopoledne místního času. Ogrodníková doléčila bolístky, které ji trápily od Zlaté tretry, a doufá, že znovu najde tu správnou techniku. Čtyřicetiletá světová rekordmanka Špotáková se cítí být v nejlepší formě od porodu druhého syna Darka v létě 2018. Česko bude mít v kvalifikaci oštěpařek trojnásobné zastoupení, vedle medailistek z velkých akcí startuje na OH ještě Irena Gillarová.

Dvojnásobná olympijská šampionka Špotáková je na pátých olympijských hrách. "Vlastně mě tady ani nic nepřekvapilo. Co se týče toho, jak to tady vypadá, je to všechno podobné. Překvapila asi všechny ta celosvětová situace, ale v té už žijeme nějakou dobu," řekla Špotáková o dosavadním pobytu v Tokiu. Už to, že se na OH dokázala kvalifikovat, považuje za úspěch. "Ale nechci se tím úplně uchlácholit. Snažím se moc na ty minulé olympiády nevzpomínat, žít v přítomném okamžiku a zkusit napsat tu historii dál. Ohlížet se zpátky nechci," prohlásila.

Špotáková se umí připravit na velké akce a cítí, že se jí to i letos povedlo. "Formu mám určitě nejlepší za tuto sezonu, nebo za poslední tři roky. Myslím si, že je rozhodně lepší než v roce 2019 v Dauhá a i než jsem se cítila loni. Měla by to být nejlepší forma od druhého porodu. To maximum, co se dá udělat, jsme udělali, teď to jenom prodat," pochvalovala si. Na světovém šampionátu v Dauhá skončila devátá.

Tehdy byly ve finále všechny české oštěpařky, ale ani jedna se nedostala do užšího finále pro osm nejlepších. Úřadující vicemistryně Evropy Ogrodníková skončila na MS 2019 jedenáctá. V Tokiu ji čeká olympijská premiéra. Po pětašedesátimetrovém hodu na Zlaté tretře měla problémy se žebry a zablokovaným krkem, ale ty už jsou minulostí. Ogrodníková doufá, že se vrátí do formy, jakou měla po zimním soustředění. "Fyzicky jsem na tom celý rok dobře. Spíš se ta pauza kvůli žebrům projevila v technice. Budu čekat, jak se to všechno spojí a vrátí do té původní techniky, s jakou jsem odjížděla z Afriky. Doufám, že to dopadne dobře," přála si.

I oštěpařky se musejí vyrovnat s velkým horkem a vlhkem, protože v Tokiu na rozdíl od světového šampionátu v Dauhá není klimatizovaný stadion. "Teplo mám ráda, ale zas na druhou stranu ta vlhkost je problém. Člověk oběhne jedno kolečko a už z něj valí voda. Musí se hodně pít a budu muset víc solit jídlo, abych doplňovala všechny minerály," plánovala Ogrodníková.

Špotáková se chystá používat led i chladící vestu. "Není to moje počasí. Svěťák hozený v osmi stupních v září mluví za všechno, (na OH) v Pekingu pršelo při šestém hodu. Tohle není úplně ono. Připravujeme se na to, musíme to nějak zvládnout. Nejlepší by bylo hodit prvním a co nejdřív odejít. Musím u závodů nutně běhat rovinky a to je v tomhle vedru dost náročné," komentovala aktuální podmínky. Na Olympijském stadionu je rychlý sektor. "Povrch je příjemný, pružný a rychlý. Ta rychlost by mi mohla pomoci," řekla Špotáková.

Ogrodníková si užívá první olympijskou zkušenost. "Líbí se mi, že pracujeme jako tým, potkáváme se s jinými lidmi z jiných sportů, vesnice je velký intr. Jídelna je fajn," řekla. Špotákovou unavuje hustota lidí na některých místech. "V posilovně ve vesnici je furt brutálně narváno, je dost těžko se prosadit na místo. Lidí je tam jako much, rozestupy nic. V jídelně je taky milion lidí. Davy nemám ráda i bez téhle situace," posteskla si.