Oštěpařka Špotáková vybojovala na ME bronz, štafeta doběhla šestá

Mnichov - Oštěpařka Barbora Špotáková vybojovala na ME bronz posledním hodem dlouhým 60,68 metru. Vyhrála Řekyně Tzéngkoová (65,81) před Srbkou Vilagošovou (62,01). Nikol Tabačková skončila osmá za 57,93 metru. Nikola Ogrodníková při obhajobě stříbrné medaile neuspěla. Ve finále skončila poslední dvanáctá s výkonem 54,48 metru. Štafeta čtvrtkařů doběhla šestá, český rekord těsně odolal. Chodkyně Eliška Martínková skončila v závodu na 20 kilometrů sedmá.

Štafeta čtvrtkařů Matěj Krsek, Pavel Maslák, Michal Desenský a Patrik Šorm skončila šestá. Závod vyhráli Britové před obhájci titulu Belgičany a francouzskou čtveřicí.

Čeští reprezentanti časem 3:01,82 zaostali o 19 setin sekundy za národním rekordem, který zaběhli před necelým měsícem na světovém šampionátu v Eugene, kde obsadili osmé místo.

V Mnichově chtěli zabojovat o medaili. "Je to zklamání. Mysleli jsme na lepší čas i umístění," řekl České televizi finišman Šorm. Krsek s Maslákem udrželi štafetu v kontaktu s nejlepšími, ale Desenský na třetím úseku se v závěru propadl dozadu. Šorm vytáhl český tým alespoň na šestou příčku.

Mistryní Evropy v běhu na 800 metrů se stala dvacetiletá britská favoritka Keely Hodgkinsonová. Finále vyhrála v čase 1:59,04 minuty a po stříbrných medailích z posledních tří velkých světových akcí se dočkala titulu.

Hodgkinsonová, která je s časem 1:56,38 dvojkou v letošních světových tabulkách, si doběhla pro vítězství suverénně. Na druhém místě finišovala s odstupem 45 setin Francouzka Rénelle Lamoteová.

Mladá Britka byla letos druhá na světovém šampionátu v Eugene i na Hrách Commonwealthu. Loni získala stříbro na olympijských hrách v Tokiu. Titulem navázala na loňský triumf na halovém ME v Toruni.

Chodkyně Martínková skončila na ME sedmá, vyhrála Drisbiotiová

Chodkyně Eliška Martínková skončila v závodu na 20 kilometrů na mistrovství Evropy sedmá. Za vítěznou Řekyní Antigoni Drisbiotiovou, která v Mnichově získala druhé zlato, zaostala o necelé tři minuty. Mužský závod vyhrál španělský obhájce titulu z Berlína 2018 Álvaro Martín.

Dvacetiletá Martínková, loňská dvojnásobná medailistka z mládežnických šampionátů, se tak postarala o nejlepší výsledek českých chodců v Mnichově. V úterních závodech na 35 km byl Vít Hlaváč devátý a Tereza Ďurdiaková dvanáctá. "Určitě jsem spokojená. V průběhu závodu jsem se pohybovala i za první desítkou a říkala jsem si, že musím dělat, co můžu, abych se do ní zpátky probojovala. Řekla bych, že první desítku jsem měla i v hlavě, takže sedmé místo je skvělé," hodnotila své mnichovské vystoupení.

Martínková se zpočátku držela ve vedoucí skupině, pak už krok s nejlepšími neudržela, v závěru se ale dokázala posunout z jedenáctého místa zase vpřed. S trenérkou Kateřinou Čermákovou se rozhodly, že zariskuje. "Zkusím to rozejít s čelní skupinou a uvidím, jak to půjde. Vydržela jsem s nimi necelých deset kilometrů, pak holky trochu zrychlily, cukly mi a tempo už jsem nedokázala vydržet, ale furt jsem držela podobné jako na začátku. Myslím, že i tohle je dobrá zkušenost, že se s nimi dá závodit," pochvalovala si česká atletická naděje.

Považuje to za povzbuzení do budoucna. "Myslím, že je to velká motivace do další práce. I jsem ráda, že jsem zkusila jít s čelem, že jsem si mohla ověřit, že se s holkami závodit dá, že to není nereálné," dodala.

Obhájkyně titulu María Pérezová musela po třech varováních na dvě minuty zastavit a přišla o první místo, po další kartě pak následovala diskvalifikace. Pro druhé mnichovské zlato po úterním triumfu na 35 km si tak došla osmatřicetiletá Řekyně Drisbiotiová. Polku Katarzynu Zdzieblovou porazila o 17 sekund.

Finále:

Muži:

20 km chůze: 1. Á. Martín (Šp.) 1:19:11, 2. Karlström (Švéd.) 1:19:23, 3. D. García 1:19:45, 4. Amezcua (oba Šp.) 1:20:00, 5. Fortunato (It.) 1:20:06, 6. Campion (Fr.) 1:20:47.

Ženy:

20 km chůze: 1. Drisbiotiová (Řec.) 1:29:03, 2. Zdzieblová (Pol.) 1:29:20, 3. Feigeová (Něm.) 1:29:25, 4. Oljanovská (Ukr.) 1:29:46, 5. Traplettiová (It.) 1:29:56, 6. Berettaová (Fr.) 1:30:37, 7. Martínková (ČR) 1:31:44.