Oštěpařka Špotáková bude letos starty šetřit

Praha - Oštěpařka Barbora Špotáková bude letos šetřit starty. V první sezoně po narození druhého syna má v plánu méně než deset závodů včetně mistrovství světa v Dauhá nebo domácího šampionátu.

"Beru si příklad z Honzy Železného, ten ke konci kariéry starty šetřil a věděl, proč to dělá. To je následováníhodné," jmenovala dvojnásobná olympijská vítězka Špotáková na dnešním setkání s médii krále tří olympijských her v řadě Jana Železného.

Sedmatřicetiletá Špotáková loni v červenci porodila nyní pětiletému Jankovi bratříčka Darka. Poprvé závodila koncem května a při vrhačském mítinku v Kolíně hodila prvním pokusem 63,85 metru, čímž splnila limit pro účast na šampionátu v Dauhá.

"Návrat je kupodivu docela hladký jako při prvním dítěti. Pochyb je v hlavě víc, jsem si vědoma věku a přibyly starosti s druhým dítětem, ale příprava proběhla dobře. Něco jsme museli vynechat, ale to je normální a trenér mi vycházel vstříc," řekla trojnásobná světová šampionka, která vše směřuje za rok k olympiádě v Tokiu.

Ve čtvrtek bude startovat na Diamantové lize. V Římě absolvovala první velký závod i po narození Janka a před pěti lety tam vyhrála. "Byl tam (manžel) Lukáš, Janeček začal chodit a bylo to bezva," vybavilo se Špotákové. Letos ale jede sama. "Těším se, i když to bude trochu jiné. Jsem připravená se vyrovnat se vším, máloco mě rozhodí. Je to malé mistrovství světa," podotkla, že je přihlášena kompletní špička.

Závodit se bude už v pět hodin odpoledne, dvě hodiny před začátkem hlavního programu, což Špotáková nazvala soumrakem technických disciplín. O motivaci se ale nebojí, chtěla by přehodit 64 metrů a splnit olympijský limit.

K tomu chce využít znalosti prostředí a svých zkušeností. Když přijde na stadion, zapomene na své okolí. "Přepnu a nevím, že mám dvě děti a je mi skoro osmatřicet. Jsem stejná jako před deseti let, mozek i svaly si to pamatujou a všechno se to nahodí. Pokud nejsou zdravotní problémy, tak si tělo pamatuje," pronesla.

Je ráda, že nemá žádné větší zdravotní problémy. Jen na kempu v Lisabonu řešila za pomoci fyzioterapeuta potíž s achilovkou. "Ale bylo by divné, kdyby mi nic nebylo," usmála se. Nemá proto za sebou tolik tréninků z plného rozběhu, stejně jako když měla zlomenou nohu. "Budu to vychytávat během závodů, ale je to lepší než tehdy," řekla.

Dlouholeté domácí stálici vyrostla konkurence a Špotáková letos není jedničkou. Nikola Ogrodníková vyhrála v Offenburgu v osobním rekordu 67,40 metru. "Jsem za to ráda. Nikole přeju, aby aspoň zčásti začala kariéru jako já," řekla Špotáková. Věří, že ji rivalka bude motivovat, a navíc si při závodech mohou pomáhat.

Navíc je Špotáková také ráda, že už tíha v podobně zisku medaile na velkých akcích, olympiádách či MS, nebude jenom na jejích bedrech. "Mám radost, že nemusí vše viset na osmatřicetileté pani se dvěma dětma," podotkla.

Vedle čtyř závodů Diamantové ligy plánuje reprezentovat na mistrovství Evropy družstev v Bydhošti a doma se představí na MČR v Brně koncem července.

Sezonu by měla skončit světovým šampionátem v katarském Dauhá na přelomu září a října. Zopakovala, že si ale nechává pootevřená vrátka k možné neúčasti. "Když to nepůjde, tak můžu říct kdykoli ne. Hlavní cíl je Tokio, přelom září října je zvláštní termín a hodně atletů to vzhledem k olympiádě zvažuje vynechat," řekla. Rozhodne se proto podle svých pocitů a výkonů, nejspíše do konce srpna.

Před deseti lety by si nepomyslela, že bude v sedmatřiceti ještě házet. "Co mě drží dál? Asi že to pořád jde, to je důležité. Prostě mě to baví. A diváci, furt mi někdo fandí," řekla. Navíc vyzdvihla pevné rodinné zázemí a výjimečnost atletiky. "Když máte výkonnost, tak si můžete určit, kdy a kde chcete závodit," konstatovala.

Obyčejně přemýšlí jen do blízké budoucnosti, ale je si vědoma, že čas bez závodů se blíží. Dovede si představit, že by předávala zkušenosti dál. "Ale spíš dětem než dospělým. Asi by byla škoda, kdybych je nepředávala. Navíc oba rodiče jsou pedagogové, takže nějaké učitelské geny tam budou," řekla Špotáková.