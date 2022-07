Oštěpařka Ogrodníková na MS do poslední chvíle věřila v medailový hod

Eugene (USA) - Do poslední chvíle oštěpařka Nikola Ogrodníková věřila, že by mohla na mistrovství světa získat medaili. Ani jeden ze šesti pokusů ale nebyl dostatečně technicky vydařený, takže nakonec skončila osmá výkonem 60,18 metru. I to je její nejlepší umístění na MS.

Bronz získala Japonka Haruka Kitagučiová hodem dlouhým 63,27 metru. Vicemistryně Evropy z roku 2018 cítila, že takový výkon je v jejích silách. "Rozcvičování jsem měla velmi dobré. V závodě jsem pak hody nepostavila na rameno, rány byly krátké, hodně jsem uhýbala a ten hod jsem neudělala dobře. Takže jsem věděla, že jeden hod mi stačí, že když ho dobře provedu, tak musí uletět. Do poslední chvíle jsem tomu věřila. Bohužel se to nestalo, tak to někdy je," řekla českým novinářům v Eugene.

V úvodu soutěže jí chyběla dravost. Až třetím hodem se na dva centimetry přiblížila šedesátimetrové hranici a zajistila si postupem do užšího finále další tři pokusy. "Za tu zkušenost jsem ráda směrem do dalších závodů. Když se člověk ocitne v takové situaci, tak ví, že hlava funguje," řekla. Teprve její poslední hod letěl za 60 metrů. "Byla to taková prasárna, každopádně trenér byl rád, že na mě bylo vidět, že hrozně chci. Možná jsem si měla publikum roztleskat už dříve, aby do mě vstoupil adrenalin," uvedla svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného.

Před srpnovým mistrovstvím Evropy chce zapracovat na technice. V pátečním finále byla druhou Evropankou za Lotyškou Linou Muzeovou, která obsadila šestou příčku. Řada předních vrhaček ze starého kontinentu ale neuspěla v kvalifikaci a obhájkyně evropského titulu Christin Hussongová nebo světová rekordmanka Barbora Špotáková v Eugene vůbec nestartovaly. "Ještě je tam spousta dalších jiných jmen. Byla jsem osmá, mám nějakou zkušenost. Ještě jsem nikdy (na mistrovství světa) nebyla v užším finále, teď už vím, jaké to je. Něco si z toho vezmu a směrem k Evropě se budu snažit přeměnit zkušenosti na dobré věci," řekla Ogrodníková.

Ze svého vystoupení na světovém šampionátu měla rozporuplné pocity. "Trochu se to ve mně bije. Když jste ve finále, tak chcete uspět, chcete hodit daleko. Ale osmé místo na světě je dobré. Na mistrovství světa jsem se ještě líp neumístila," dodala.