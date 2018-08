Berlín - Oštěpařka Nikola Ogrodníková na mistrovství Evropy v Berlíně bez problémů postoupila do pátečního finále hodem z druhé série dlouhým 61,27 m. Mezi dvanáct finalistek se dostala také diskařka Eliška Staňková výkonem 57,81 m. V rozběhu na 800 m si vedl skvěle půlkař Lukáš Hodboď. Dravým finišem vybojoval třetí postupové místo a časem 1:46,50 si zlepšil loňský osobní rekord o 48 setin sekundy. Filip Šnejdr doběhl v dalším rozběhu šestý za 1:48,70 a byl vyřazen. Sedmibojařka Kateřina Cachová je po výšce třetí.

Sedmadvacetiletá Ogrodníková přijela do Berlína s přáním potvrdit formu, která jí vynesla tři medailová umístění v Diamantové lize. První pokus odhodila daleko před čárou a oštěp se zapíchl pod šedesátimetrovou hranicí. Druhý hod už byl v pořádku a 61,27 m znamenalo postup. Irena Šedivá se představí ve druhé kvalifikační skupině.

Pak uznala, že na ni v úvodu dolehla nervozita. "Nečekala jsem, že budu takhle ve stresu. Pořád jsem se uklidňovala, a když jsem šla na první pokus, tak jsem se trošku vyklepala a udělala jsem o dva kroky méně v rozběhu," řekla. "Na ten druhý jsem se snažila zkoncentrovat a říkala jsem si, že tady nebudu stresovat, že o nic nejde," dodala. Její oštěpařská kolegyně Irena Šedivá se představí ve druhé kvalifikační skupině.

Třiatřicetiletá Staňková při svém čtvrtém startu na mistrovství Evropy by ke splnění kvalifikačního limitu 58,50 potřebovala překonat své letošní maximum. Předepsanou délku však zvládlo jen sedm diskařek, a tak česká reprezentantka bezpečně postoupila do sobotního finále z devátého místa. "Jsem nadšená. Celý rok hážu daleko na tréninku, ale nepředváděla jsem to v závodě," řekla Staňková.

Po druhém pokusu si byla jistá, že jí to bude na třetí finále na ME za sebou stačit. "Také ten poslední hod už byla trošku ztráta koncentrace, trochu chybička. Pak jsem byla trochu v nervech, protože trenér mi řekl, že jsem sedmá mezi všema a háže celá skupina, ale je to tam," dodala.

Nejdelší hod 64,54 m předvedla Chorvatka Sandra Perkovičová, usilující o páté zlato na mistrovství Evropy v řadě, což se v jedné disciplíně ještě nikomu nepovedlo.

Jen čtyři půlkaři běželi v rozbězích rychleji než dvaadvacetiletý rodák z Nymburka Hodboď. Už před rozběhem si věřil na přímý postup a podle stanovené taktiky se od začátku držel v popředí. "Já jsem těch taktických závodů moc nešel, tak jsem se bál jít někde zezadu, abych se tam moc nepokopal. Bohužel mě tam zavřeli a neměl jsem kudy se protlačit. Dlouho jsem hledal skulinku, kudy bych mohl běžet. Nakonec se to trošku otevřelo, tak jsem do toho šlápnul a stačilo to na postup," popisoval novinářům.

Věří, že ani v semifinále nemusí být bez šance. "Rezervy tam pořád ještě byly a cítím, že bych mohl běžet ještě rychleji," dodal.

Nejlepší čas 1:46,31 zaběhl velký favorit Polák Adam Kszczot, který tuto trať vyhrál na dvou předchozích evropských šampionátech a má i dvě stříbra z mistrovství světa.

Sedmibojařka Cachová je po výšce třetí

Kateřina Cachová vstoupila na mistrovství Evropy v Berlíně skvěle do soutěže sedmibojařek a po dvou disciplínách je na třetím místě, pouhých dvacet bodů za olympijskou vítězkou a mistryní světa Nafissatou Thiamovou z Belgie. Vede halová mistryně světa Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová.

Osmadvacetiletá Cachová, obhajující šesté místo z roku 2016 z Amsterodamu, hned v úvodu na překážkách vyrovnala své letošní maximum z Götzisu časem 13,29 sekundy. To jí vyneslo na druhé místo za Němku Louisu Grauvogelovou. Ve výšce si dokonce vyrovnala osm let starý osobní rekord 185 centimetrů, což byl třetí nejlepší výkon ze všech sedmibojařek.

Start se příliš nepovedl největší favoritce Thiamové. Překážky nejsou její silnou disciplínou, ale čas 13,69 byl hluboko pod jejími možnostmi a v té chvíli bylo rozhodnuto, že z útoku na 7000 bodů nic nebude.

Ani ve výškařském sektoru, kde by Thiamová mohla s 201 centimetry bojovat o medaile mezi specialistkami, se jí tolik nedařilo. Zdolala jen 191 centimetrů, stejně jako její britská soupeřka.

Výsledky ME v atletice v Berlíně

Finále:

Ženy:

Sedmiboj po dvou disciplínách:

1. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 2193 (100 m př.: 13,34 - výška: 191), 2. Thiamová (Belg.) 2142 (13,69 - 191), 3. Cachová (ČR) 2122 (13,29 - 185).

Kvalifikace:

Muži:

800 m - rozběhy: 1. Kszczot (Pol.) 1:46,31, ...5. Hodboď 1:46,50 - postoupil do semifinále, 26. Šnejdr (oba ČR) 1:48,70 - nepostoupil.

110 m př. - rozběhy: 1. Dal Molin (It.) 13,40.

Ženy:

Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 684.

Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 64,54, ...9. Staňková (ČR) 57,81 - postoupila do finále.