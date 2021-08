Oštěpaři Vadlejch a Veselý postoupili do olympijského finále

Tokio - Oštěpaři Vítězslav Veselý a Jakub Vadlejch dnes v Tokiu uspěli v olympijské kvalifikaci, oba předvedli své letošní maximum a zopakují si finále z Ria de Janeiro. Vadlejch posledním pokusem hodil 84,93 metru, což byl čtvrtý nejlepší výkon v kvalifikaci. Veselý sice limit nesplnil, ale 83,04 metru ho zařadilo na osmé místo. Napravili tak úterní selhání českých vrhačů, kdy v kvalifikaci vypadly všechny tři oštěpařky Barbora Špotáková, Nikola Ogrodníková a Irena Gillarová a neuspěl ani koulař Tomáš Staněk.

Vadlejch, který má ve sbírce stříbro z mistrovství světa z roku 2017, poslal oštěp dvakrát pod hranici 80 metrů a byl na pokraji vyřazení. Třetí pokus mu však vyšel dokonale. Hodil o víc než dva a půl metru dál než na Zlaté tretře. Přitom nic velkého neměnil. "Udělal jsem skoro to samé, jenom o trošičku líp. Opravdu k tomu nejde říct nic. Nastavení těla, hlavy bylo úplně stejné jako první dva hody, ale chyběl nějaký milimetr, malé počkání levé ruky. Jsou to opravdu milimetry, mikrometry a udělá to v tomhle případě šest metrů," řekl.

Veselý bude ve finále už počtvrté. Probojoval se tam už při premiéře v Pekingu v roce 2008 a o čtyři roky později získal v Londýně bronz, který mu ale byl přidělen až dodatečně po diskvalifikaci původně stříbrného Ukrajince Oleksandra Pjatnycji za doping. V Tokiu se Veselému dařilo už v tréninku. "Určitě vám to dá klid, když víte, že máte něco v kapse a můžete to vytáhnout," pochvaloval si. Věřil v postup. "Jsem spokojený. Hlavně ta kvalifikace, to vždycky člověk nikdy neví, co se uděje. A vyšlo to," řekl.

Až třetím pokusem si finále zajistil největší favorit Němec Johannes Vetter, suverén dvou posledních sezon, který jako jediný hází pravidelně přes 90 metrů. První dva hody se mu vůbec nepovedly, při třetím ale poslal oštěp do vzdálenosti 85,64. Nejdál hodil Ind Níradž Čopra - 86,65 m.

Veselý s Vadlejchem obsadili před pěti lety v Riu de Janeiro sedmé a osmé místo, ale několik jejich tehdejších přemožitelů v sobotu ve finále nebude. Mezi vyřazenými jsou stříbrný Keňan Yulius Yego i bronzový Keshorn Walcott z Trinidadu a Tobaga. Vypadl i poslední mistr světa Anderson Peters z Grenady.