Oštěpař Vadlejch se dostává do závodní nálady a věří v průlom

Praha - Oštěpařský vicemistr světa Jakub Vadlejch se v letošní dlouhé sezoně postupně dostává do závodní nálady. V čím dál lepším stavu jsou i jeho problematická záda. Svěřenec Jana Železného proto věří v brzký průlom, třeba už v pátek na mistrovství Evropy družstev v Bydhošti.

Zatímco loni v úvodu sezony pravidelně házel za 88 metrů, tentokrát má Vadlejch zatím maximum 85,75 z červnového Odložilova memoriálu v Praze. Od té doby 85 metrů nepřehodil. "Ještě jsem se nedostal do pořádné závodní nálady, abych to tak nazval. Myslím, že poslední měsíc se tohle změnilo a už začínám cítit, že se ten svět pomalu blíží, poslední dva měsíce zbývají," řekl dnes ČTK.

První závod absolvoval už 18. května na Diamantové lize v Šanghaji. Tehdy bylo mistrovství světa, které se uskuteční na přelomu září a října v katarském Dauhá, takřka v nedohlednu. "V hlavě jsem se připravoval na každý závod, ale pořád tam nebyl ten pocit, že za chvilku na tom musím být nejlíp," vysvětlil Vadlejch.

Na jeho výkonech se podepsaly i potíže se zády, která si loni v létě zranil a v úvodu sezony ještě nebyla úplně stoprocentní. "Necítil jsem je, ale ještě mě ovlivňovaly v drobných věcech, že jsem se třeba nemohl protahovat. Cítil jsem je při těžší zátěži, takže jsem se vždycky musel dostat zpátky, vrátit je do toho provozuschopného stavu," řekl osmadvacetiletý oštěpař.

Teď už je na tom lépe. "Je to ve stavu, kdy se o ty záda mohu opřít, a čekám každým závodem, kdy se to prolomí a začnu házet daleko. Věřím v to," doufá aktuálně nejlepší český oštěpař.

Průlom podle něj může přijít už v Bydhošti. "Budu se snažit vyhrát. Cítím, že teď ta záda mám možná nejlepší v celém životě. Teď jde o to skloubit to v té technice a věřím, že to bude dobré," doplnil český reprezentant, který před dvěma lety v Lille při superlize ME družstev zvítězil.

V letošních světových tabulkách mu patří dvanácté místo. Vedle tradičně silných Němců jsou před ním i Litevec Edis Matusevičius, Čcheng Čao-cchun z Tchaj-wanu nebo Grenaďan Anderson Peters. Za 90 metrů se letos dostal zatím jen Estonec Magnus Kirt. "Spousta kluků je na tom dobře, na druhou stranu to není tak odlítlý jako třeba rok dva zpátky. 89 metrů nebo přes 89 metrů má sice pár kluků, ale před tím byli kluci schopní házet 93, 94. Je to hratelné. Všichni soupeři jsou k poražení a tak to beru," komentoval to Vadlejch.