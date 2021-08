Oštěpař Vadlejch před OH doléčil zraněné tříslo, zbrojí na středeční kvalifikaci

Tokio - Oštěpař Jakub Vadlejch před olympijskými hrami v Tokiu definitivně doléčil natržené tříslo, které poznamenalo jeho výkon na květnové Zlaté tretře a pak mu výrazně omezilo sezonu. Už na červencové Diamantové lize v Gatesheadu házel bez bolesti a odhodlaně se chystá na středeční dopolední kvalifikaci. To považuje za svůj první velký úkol.

Léčba nešla tak rychle, jak si představoval. "Cítil jsem to dost hlavně při házení. Teď už se můžu svobodně pohybovat a už mě to nebolí. Už ta poslední Diamantová liga byla ve stoprocentním tělesném stavu," pochvaloval si. V olympijské sezoně závodil jen čtyřikrát, z toho jednou v březnu v Jihoafrické republice. "To, že jsem málo závodil, bylo i tím, že jsem všechno podřizoval olympiádě. Závodil bych i víc, ale snažil jsem se to tělo dát do maximální pohody," vysvětlil.

Věří, že házet nezapomněl. "Ta technika přijde, ta tam je. Hlava si to pamatuje, je to furt ten stejný pohyb," řekl vicemistr světa z roku 2017. Na olympijských hrách bude startovat potřetí. V Londýně 2012 se nekvalifikoval do finále, před pěti lety v Riu skončil osmý. Jeho sezonním maximem je výkon 82,31 ze Zlaté tretry a to ho řadí na 24. místo v letošních tabulkách.

Kvalifikační limit pro postup do finálové dvanáctky budou mít oštěpaři 83,50 metru. "To je na dopoledne vysoko. Moc lidí v technických disciplínách to tady neplní," poznamenal k tomu Vadlejch. Připomněl, že oštěpaři dopoledne kvalifikace nemívají. "Už se ani nepamatuju, jak jsem se cítil, když byla ranní kvalifikace. Ale se vstáváním nemám problémy a rád házím dopoledne," ujistil, že se neobává brzkého začátku kvalifikace, který může být už krátce po deváté hodině ranní japonského času.

Finále je naplánované na sobotu, tedy na předposlední olympijský večer. Případné dva dny volna Vadlejchovi vyhovují. "To je prostě skvělé, to je pro výkon a pro tělo ideální," pochvaloval si. Ve finále by chtěl výrazně překonat svůj nejlepší letošní výkon. Může mu k tomu pomoci i rychlý povrch v sektoru. "Jednou jsme tam házeli a bylo to dobré. Hrozně se mi to líbí, mám to rád. Čím rychlejší povrch, tím se můžou nasčítat technické chyby, ale na druhou stranu je to pro velký výkon dobře," dodal oštěpař s osobním rekordem 89,73.

Snaží se maximálně koncentrovat na svůj závod, ale nemůže uniknout tomu, jak se jiní čeští sportovci vracejí do olympijské vesnice s medailemi. "Když vidím ty úspěchy, vidím ty příběhy kolem toho, tak to nabíjí energii. V životě mi nebilo srdce tolik, jako když jsem viděl vyhrát Lukáše Krpálka. To vlévá strašnou energii do žil a posouvá tu mysl úplně jinam," svěřil se.