Oštěpař Vadlejch poprvé přehodil 90 metrů, přesto v Dauhá nevyhrál

Dauhá - Oštěpař Jakub Vadlejch zahájil sezonu druhým místem na úvodním mítinku Diamantové ligy v Dauhá, kde jako druhý Čech v historii překonal hranici 90 metrů. Stříbrný olympijský medailista z Tokia si během soutěže dvakrát zlepšil osobní rekord až na 90,88 metru.

Vadlejch nestačil jen na úřadujícího mistra světa právě z Dauhá Andersona Peterse z Grenady, který si ve strhujícím souboji zajistil vítězství v poslední sérii hodem dlouhým 93,07 metru. Čtyřiadvacetiletý atlet překonal své osobní maximum o téměř šest metrů a zařadil se na páté místo historických tabulek, které vede Jan Železný. Jeho světový rekord z roku 1996 má hodnotu 98,48 metru.

Druhý český oštěpař v Dauhá Vítězslav Veselý skončil šestý výkonem 76,92. Držitel bronzu z Tokia měl jen dva platné pokusy.

Vadlejch vstoupil do soutěže výkonem 84,63 a po úvodní sérii byl druhý za Petersem, který začal osobním rekordem 88,96. Po dvou neplatných pokusech šel jednatřicetiletý český reprezentant do čela díky hodu do vzdálenosti 89,87, kterým o 14 posunul své maximum z mistrovství světa v Londýně v roce 2017, kde vybojoval stříbrnou medaili.

Pátým pokusem se Peters dostal jako první přes hranici extratřídy (90,19), ale Vadlejch vzápětí znovu zaútočil a přehodil ho. V superfinále pro trojici nejlepších svěřenec Jana Železného z pražské Dukly předvedl výkon 85,50, zatímco jeho grenadský oštěpař se zaskvěl velehodem za 93 metrů.

"Jsem tu podruhé a miluju to tady," řekl Peters, který v roce 2019 senzačně ovládl světový šampionátu v Dauhá, na němž byl Vadlejch pátý. Třetí místo dnes obsadil Němec Julian Weber, který hodil 86,09.

Řadu výkonů v Dauhá ovlivnil silný vítr, kvůli kterému byla dokonce zrušena soutěž tyčkařů se světovým rekordmanem Švédem Armandem Duplantisem.

Výsledky mítinku atletické Diamantové ligy v Dauhá

Muži:

200 m (vítr +2,1 m/s): 1. Lyles 19,72, 2. Kerley (oba USA) 19,75, 3. Richards (Trin.) 20,15.

800 m: 1. Kibet (Keňa) 1:49,08, 2. Bol (Austr.) 1:49,35, 3. Arop (Kan.) 1:49,51.

1500 m: 1. Kipsang 3:35,70, 2. Cheruiyot (oba Keňa) 3:36,16, 3. Lemi (Et.) 3:37,06.

400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 47,24, 2. Benjamin (USA) 47,49, 3. Barr (Ir.) 49,67.

3000 m př.: 1. Bakkalí (Mar.) 8:09,66, 2. Girma (Et.) 8:09,67, 3. Kibiwot (Keňa) 8:16,40.

Výška: 1. U Sang-hjok (Korea) 233, 2. Baršim (Katar) 230, 3. Lovett (Kan.) 227.

Oštěp: 1. Peters (Gren.) 93,07, 2. Vadlejch (ČR) 90,88, 3. Weber (Něm.) 86,09, ...6. Veselý (ČR) 76,92.

Ženy:

200 m (+1,3 m/s): 1. Thomasová (USA) 21,98, 2. Jacksonová (Jam.) 22,07, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 22,37.

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 51,20, 2. McPhersonová (Jam.) 51,69, 3. Millerová-Uibová (Bah.) 51,84.

3000 m: 1. Niyonsabaová (Bur.) 8:37,70, 2. Kipyegonová (Keňa) 8:38,05, 3. Hullová (Austr.) 8:40,97.

100 m př. (+3,8 m/s): 1. Harrisonová (USA) 12,43, 2. Amusanová (Nig.) a Andersonová (Jam.) obě 12,44.

Trojskok: 1. Rickettsová (Jam.) 14,82, 2. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,73, 3. Lafondová (Dom.) 14,46.

Koule: 1. Ealeyová 19,51, 2. Ewenová 19,32, 3. Ramseyová (všechny USA) 18,99.