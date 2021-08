Oštěpař Vadlejch ponese českou vlajku při zakončení her v Tokiu

Tokio - Vlajkonošem české výpravy při slavnostním zakončení olympijských her bude oštěpař Jakub Vadlejch, který dnes získal v Tokiu stříbrnou medaili. Oznámila to mluvčí Českého olympijského výboru Barbora Žehanová. Slavnostní zakončení XXXII. letních olympijských her začne v neděli ve 13:00 SELČ.

Při slavnostním zahájení nesli společně vlajku tenistka Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský.

S Vadlejchem se postavil na stupně vítězů po závodu oštěpařů i bronzový Vítězslav Veselý, čímž vylepšili českou medailovou bilanci na konečných jedenáct cenných kovů. Češi díky zisku čtyř zlatých, čtyř stříbrných a tří bronzových medailí slaví nejúspěšnější letní hry v samostatné historii.

Před pěti lety v Riu de Janeiro nesl při zakončení vlajku kajakář Josef Dostál, který v Brazílii získal stříbro na singlkajaku a bronzovou medaili se čtyřkajakem. O čtyři roky dříve měla tu čest dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková.