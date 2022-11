Oštěpař Vadlejch je díky medailím z obou vrcholů znovu Atletem roku

Praha - Oštěpař Jakub Vadlejch díky bronzu z mistrovství světa a stříbru z mistrovství Evropy dál kraluje českým atletům, zopakoval loňské vítězství v tradiční svazové anketě Atlet roku. Hned za ním díky bronzu na ME skončila devítinásobná česká atletická královna Barbora Špotáková, pro kterou to byl poslední galavečer v roli oceněné závodnice. Třetí skončil další český bronzový medailista na ME koulař Tomáš Staněk.

Stříbrný olympijský medailista Vadlejch se jako jediný ze současných českých atletů pravidelně prosazuje na světové scéně. Letos měl životní sezonu. V jejím úvodu poprvé v kariéře překonal devadesátimetrovou hranici. Skončil třetí na MS v Eugene, kde byl jediným českým medailistou, a po úspěchu v Mnichově obsadil druhou příčku také ve finále Diamantové ligy v Curychu.

Vadlejchův kouč Jan Železný byl posedmé vyhlášen nejlepším trenérem roku. Ocenění pro objev roku si odnesla pátá vícebojařka HMS Dorota Skřivanová. Juniorem roku se stal dorostenecký mistr Evropy na 800 metrů Jakub Dudycha.