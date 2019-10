Oštěp vyhrál nečekaně Peters z Grenady, Vadlejch byl pátý

Dauhá - Senzačním vítězem soutěže oštěpařů se na mistrovství světa v Dauhá stal Anderson Peters z Grenady výkonem 86,89 metru. Jakub Vadlejch při obhajobě stříbrné medaile hodil 82,19 a obsadil páté místo. Vyrovnal tak nejlepší český výsledek na šampionátu překážkářky Zuzany Hejnové, ale atleti se vrátí bez medaile, což se dosud stalo jen v Tokiu v roce 1991.

Poslední den světového šampionátu ozdobily nejlepší světové výkony roku v podání německé dálkařky Malaiky Mihambové 730 cm a ugandského běžce Joshuy Cheptegeie, který vyhrál závod na 10.000 m za 26:48,36. Nejrychlejší čas sezony zaběhly také obě americké štafety na 4x400 m. Allyson Felixová sice ve finále nenastoupila, ale účast v rozběhu jí zajistila rekordní třinácté zlato z MS.

Jednadvacetiletý Peters se při svém debutu na mistrovství světa uvedl hned v první sérii hodem 86,69 a zaskočil všechny favority. Tento výkon žádný soupeř nepřekonal, jen sám Peters přidal ještě dvacet centimetrů a získal pro svou zemi druhé zlato v historii po čtvrtkaři Kiranim Jamesovi, který se radoval v roce 2011 v Tegu.

Lídr letošních tabulek Estonec Magnus Kirt získal stříbro za 86,21, ale vážně si poranil rameno a soutěž nedokončil. Obhájce titulu Němec Johannes Vetter se nepřiblížil svému hodu z kvalifikace a musel se spokojit s bronzem.

Vadlejch postoupil bez problémů do užšího finále třetím pokusem 82,19, ale žádný další hod se mu už nepovedl a od bronzu ho dělily víc než tři metry. Přitom medaile podle výkonů nebyly až tak vysoko. "Fakt mě mrzí, že jsem tu medaili nevybojoval, protože byla opravdu nízko. Ale všichni jsme dneska házeli méně, tím to bylo ulehčené. Byl to boj," řekl Vadlejch.

Keňan Timothy Cheruiyot vyhrál běh na 1500 m v sólovém závodě v čase 3:29,26. V cíli měl náskok více než dvou sekund. Mílařské zlato putuje do Keni popáté za sebou. Vítěz Diamantové ligy nechtěl spoléhat na finiš a od začátku vyrazil dopředu. Zpočátku mu pomáhal krajan Ronald Kwemoi, ale tempu lídra letošních tabulek nestačil ani on. Do posledního kola vbíhal Cheruiyot s patnáctimetrovým náskokem a bylo jasné, že se bude bojovat jen o stříbro.

To získal Alžířan Taufik Machlúfí, olympijský vítěz z Londýna, a bronz Polák Marcin Lewandowski. Dvojnásobný mistr Evropy Nor Jakob Ingebrigtsen zůstal i ve svém druhém závodě v Dauhá pod stupni vítězů.

Běh na 10.000 m vyhrál poprvé v historii vytrvalec z Ugandy. Mistr světa v krosu Cheptegei usedl na trůn, který po třech triumfech vyklidil Brit Mo Farah. Ve finiši porazil Etiopana Yomifa Kejelchu i devatenáctiletého Keňana Rhonexe Kipruta, vítěze loňské pražské silniční desítky.

Německo má mistryni světa v dálce po 26 letech. Heike Drechslerovou napodobila podle očekávání Mihambová. Zpočátku měla problémy s rozběhem, ale třetím pokusem se trefila na prkno a přistála na 730 cm, daleko mimo dosah soupeřek. Sedmimetrovou hranici přelétla letos už v sedmém závodě. V páté sérii si to zopakovala a nejbližší soupeřku porazila o propastných 38 centimetrů.

V závěrečných čtvrtkařských štafetách Američané žádné překvapení nepřipustili, obě kvarteta vyhrála s velkým náskokem. Spojené státy tak měly v Dauhá opět jasně nejúspěšnější výpravu a čtrnácti zlatými vyrovnaly svou rekordní žeň z Helsinek 2005 a Ósaky 2007. Příští šampionát uspořádají za dva roky v Eugene.

MS v atletice v Dauhá:

--------

Muži:

1500 m: 1. Cheruiyot (Keňa) 3:29,26, 2. Machlúfí (Alž.) 3:31,38, 3. Lewandowski (Pol.) 3:31,46, 4. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:31,70, 5. Wightman 3:31,87, 6. Kerr (oba Brit.) 3:32,52, 7. Ronald Kwemoi (Keňa) 3:32,72, 8. Centrowitz (USA) 3:32,81.

10.000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 26:48,36 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Kejelcha (Et.) 26:49,34, 3. R. Kipruto 26:50,32, 4. Rodgers Kwemoi (oba Keňa) 26:55,36, 5. Belihu (Et.) 26:56,71, 6. Ahmed (Kan.) 26:59,35, 7. Lomong (USA) 27:04,72, 8. Crippa (It.) 27:10,76.

Oštěp: 1. Peters (Gren.) 86,89, 2. Kirt (Est.) 86,21, 3. Vetter (Něm.) 85,37, 4. Etelätalo (Fin.) 82,49, 5. Vadlejch (ČR) 82,19, 6. Weber (Něm.) 81,26, 7. Krukowski (Pol.) 80,56, 8. Amb (Švéd.) 80,42.

4x400 m: 1. USA (Kerley, Cherry, London, Benjamin) 2:56,69 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Jamajka (Bloomfield, Allen, Thomas, Gaye) 2:57,90, 3. Belgie (Sacoor, Vanderbemden, D. Borlée, K. Borlée) 2:58,78, 4. Kolumbie 2:59,50, 5. Trinidad a Tobago 3:00,74, 6. Itálie 3:02,78, 7. Francie 3:03,06, Británie nedokončila.

Ženy:

100 m př. (vítr +0,3 m/s): 1. Aliová 12,34, 2. Harrisonová (obě USA) 12,56, 3. Williamsová (Jam.) 12,47, 4. Amusanová (Nig.) 12,49, 5. Vargasová (Kost.) 12,64, 6. Visserová (Niz.) 12,66, 7. Brownová 12,88, Tapperová (obě Jam.) nedokončila.

Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 730 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Bechová-Romančuková (Ukr.) 692, 3. Brumeová (Nig.) 691, 4. Bowieová (USA) 681, 5. Mirončyková-Ivanovová (Běl.) 676, 6. Rotaruová (Rum.) 671, 7. Irozuruová (Brit.) 664, 8. Porterová (Jam.) 656.

4x400 m: 1. USA (Francisová, McLaughlinová, Muhammadová, Jonathasová) 3:18,92 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Polsko (Baumgartová-Witanová, Wyciszkiewiczová, Holubová-Kowaliková, Swietá-Erseticová) 3:21,89, 3. Jamajka (Le-Royová, Jamesová, McPhersonová, Jacksonová) 3:22, 37, 4. Británie 3:23,02, 5. Kanada 3:25,91, 6. Belgie 3:27,15, 7. Ukrajina 3:27,48, 8. Nizozemsko 3:27,89.