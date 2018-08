Atletické ME v Berlíně, Jakub Vadlejch z ČR ve finále oštěpu.

Atletické ME v Berlíně, Jakub Vadlejch z ČR ve finále oštěpu. ČTK/AP/Matthias Schrader

Berlín - Soutěž oštěpařů na mistrovství Evropy v Berlíně vyhrál domácí Thomas Röhler výkonem 89,47 metru a k olympijskému zlatu přidal další titul. Zdravotními problémy limitovaný Jakub Vadlejch byl s jediným platným pokusem až osmý, což pro něj bylo po loňském světovém stříbru zklamání. Naopak pro osmnáctiletou juniorku Amálii Švábíkovou je deváté místo ve skoku o tyči velkým povzbuzením.

Stříbro v donedávna parádní české disciplíně vybojoval další německý oštěpař Andreas Hofmann, ale sen o tom, že obsadí celé stupně vítězů, domácím opět nevyšel. Loňský mistr světa a lídr letošních tabulek Johannes Vetter se po zranění stehna nedokázal vrátit do formy z úvodu sezony a skončil až pátý. Bronz si odveze Estonec Magnus Kirt.

Vadlejch dal všechno dal do prvního hodu, ale zapsal si jen 80,64 m. Další pokusy byly ještě horší, český oštěpař si je nenechal ani změřit a místo útoku na medaili z toho bylo jen osmé místo. Po nucené dvoutýdenní pauze Vadlejcha tělo neposlouchalo. "Opravdu, nešlo to. Ať jsem dělal, co jsem dělal. Házel jsem asi tři hody k osmdesáti metrům, pak jsem teda přešlápl. Nešlo to, hrůza," posteskl si po závodě.

Petr Frydrych také nenavázal na loňský bronz z MS a jediným platným pokusem 72,79 skončil ve dvanáctičlenném finále poslední.

Turek Ramil Gulijev vyhrál běh na 200 metrů a zopakoval si tak loňský triumf ze světového šampionátu. Před finále slíbil útok na 39 let starý evropský rekord Itala Pietra Menney, což vypadalo jako troufalost. Jenže Gulijev za ním zůstal o pouhé čtyři setiny sekundy a časem 19,76 se postaral o zatím zřejmě nejhodnotnější výkon šampionátu.

Letos jako jediný Evropan běhal časy pod hranici 20 sekund. Dokázal to hned třikrát, ale ve finále předvedl sprinterskou explozi. Osobní rekord zlepšil o 12 setin a soupeře nechal daleko za sebou.

Norský mistr světa Carsten Warholm vyhrál běh na 400 metrů překážek v čase 47,64 sekundy a splnil první část unikátní mise, během níž chce v pátek vyhrát i hladkou čtvrtku. V dramatickém souboji s obhájcem titulu Yasmanim Copellem z Turecka zlepšil o setinu osobní rekord i nejlepší letošní evropský čas.

Byl to podobný obrázek jako na loňském mistrovství světa a se stejným výsledkem. Kubánec s tureckým pasem se tentokrát držel až do poslední překážky, ale mohutnému závěru dvaadvacetiletého Nora ani tentokrát neodolal. Warholm si mohl vybrat neobvyklou kombinaci disciplín, protože byl díky svým časům v sezoně v obou nasazen přímo do semifinále. Přesto musí zvládnout čtyři rychlá kola během čtyř dnů.

Francouz Mahiedine Mekhissi kraloval běhu na 3000 m překážek na ME už počtvrté a titulů by měl dokonce pět, kdyby nebyl před čtyřmi lety v Curychu po proběhnutí cílem na první pozici diskvalifikován, protože si v cílové rovince v rámci oslav svého náskoku svlékl dres. Ve stejném roce vyhrál i 1500 m, tentokrát je přihlášen ještě na 5000 m.

Katerina Stefanidiová splnila roli největší favoritky soutěže tyčkařek. Olympijská vítězka a mistryně světa obhájila evropské zlato výkonem 485 cm a řeckou radost znásobila druhým místem Nikoleta Kiriakopuluová.

Švábíková splnila svůj berlínský cíl už postupem do finále. V něm si oddechla, když na první pokus zdolala základní výšku 430 centimetrů. Byla ráda, že se neopakovala situace z loňského MS v Londýně, kde základ třikrát shodila. "Měla jsem z toho asi největší strach. Pro mě jako pro juniorku je to docela velká výška," řekla Švábíková.

Laťku na 445 cm v kvalifikaci překonala, tentokrát byla nad její síly. V konkurenci špičkových tyčkařek obsadila deváté místo. "Samozřejmě mě trošku mrzí, že jsem neskočila těch 445, které jsem skočila v té kvaldě. Občas se to povede, občas ne," řekla po závodě. Pochvalovala si atmosféru na Olympijském stadionu. "Když si to necháte roztleskat, tak ty tribuny fakt duní," rozplývala se nejmladší členka české výpravy.

V závěrečném běhu na 100 m překážek se zrodilo zatím největší překvapení šampionátu. Velkou favoritkou byla letos nejrychlejší Evropanka Alina Talajová z Běloruska, avšak mistryně Evropy z roku 2012 po kolizi na překážce závod nedokončila. Přesto zlato putuje znovu do Běloruska. Postarala se o to jednadvacetiletá Elvira Hermanová, která zvítězila v čase 12,67.

Johnsonová-Thompsonová vede sedmiboj, Cachová je šestá

Po prvním dnu sedmiboje je v čele britská halová mistryně světa Katarina Johnsonová-Thompsonová. Díky vynikající závěrečné dvoustovce předstihla olympijskou vítězku a mistryni světa Nafissatou Thiamovou z Belgie. Kateřina Cachová byla po dvou disciplínách třetí, po přece jen slabší kouli a dvoustovce klesla na šesté místo.

Osmadvacetiletá česká sedmibojařka, která byla šestá i před dvěma lety v Amsterodamu, vstoupila do dvoudenní soutěže skvěle a v úvodu na překážkách vyrovnala své letošní maximum z Götzisu časem 13,29 sekundy. To ji vyneslo na druhé místo za Němku Louisu Grauvogelovou. Ve výšce si dokonce vyrovnala osm let starý osobní rekord 185 centimetrů, což byl třetí nejlepší výkon ze všech sedmibojařek.

Koule je pro ni kritickou disciplínou, ale handicap se snažila co nejvíc zmenšit. V druhé sérii si o dva centimetry zlepšila letošní maximum na 12,71 m, ale hned 17 soupeřek bylo lepších a Němka Carolin Schäferová, stříbrná z mistrovství světa, ji odsunula na čtvrté místo. I na dvoustovce byla Cachová v čase 24,25 o 21 setin rychlejší než v Götzisu, ale na udržení čtvrté příčky to nestačilo.

Po prvním dnu byla spokojená. "Dlouho se mi nepovedlo takhle závodit na vrcholné akci, sezoňáky a osobák potěší," pochvalovala si. Nadšená byla hlavně z výšky. "Takhle se mi strašně dlouho nepovedla, po osmi letech jsme si vyrovnala osobák, což mě nakoplo."

Thiamové se první den příliš nepovedl. Překážky nejsou její silnou zbraní, ale čas 13,69 byl hluboko i pod jejími možnostmi. Zařadil ji až na 14. místo a v té chvíli bylo rozhodnuto, že z útoku na 7000 bodů nic nebude. Ani ve výškařském sektoru, kde by Thiamová mohla s 201 centimetry bojovat o medaile mezi specialistkami, se jí tolik nedařilo. Zdolala jen 191 centimetrů, stejně jako Johnsonová-Thompsonová, která tak po dvou dílech seriálu vedla.

Po vrhu koulí ji Thiamová jasně předstihla a díky osobnímu rekordu 15,35 si zajistila stobodový náskok. Obhájkyně evropského zlata Anouk Vetterová z Nizozemska předvedla druhý nejdelší vrh 14,79 a z jedenáctého místa se podobně jako Rakušanka Ivona Dadicová posunula těsně za Cachovou. V závěrečné disciplíně prvního dne pak šly obě před českou sedmibojařku.

Nejrychlejší dvoustovku předvedla podle očekávání Johnsonová-Thompsonová s časem 22,88 a vrátila se do čela se skvělým součtem 4017 bodů. Favorizovaná Thiamová na ni ztrácí 87 bodů a v pátek bude mít co dohánět.

Oštěpařka Ogrodníková bez problémů splnila limit

Oštěpařka Nikola Ogrodníková bez problémů postoupila do pátečního finále hodem z druhé série dlouhým 61,27 m. Mezi dvanáct finalistek se dostala také její kolegyně Irena Šedivá, která hodila 59,34. Ve finále je i diskařka Eliška Staňková za výkon 57,81 m. V rozběhu na 800 m si vedl skvěle půlkař Lukáš Hodboď. Dravým finišem vybojoval třetí postupové místo a časem 1:46,50 si zlepšil loňský osobní rekord o 48 setin sekundy. Filip Šnejdr doběhl v dalším rozběhu šestý za 1:48,70 a byl vyřazen.

Sedmadvacetiletá Ogrodníková přijela do Berlína s přáním potvrdit formu, která jí vynesla tři medailová umístění v Diamantové lize. První pokus odhodila daleko před čárou a oštěp se zapíchl pod šedesátimetrovou hranicí. Druhý hod už byl v pořádku a 61,27 m znamenalo postup.

Pak uznala, že na ni v úvodu dolehla nervozita. "Nečekala jsem, že budu takhle ve stresu. Pořád jsem se uklidňovala, a když jsem šla na první pokus, tak jsem se trošku vyklepala a udělala jsem o dva kroky méně v rozběhu," řekla. "Na ten druhý jsem se snažila zkoncentrovat a říkala jsem si, že se tady nebudu stresovat, že o nic nejde," dodala po kvalifikaci, v níž byla nakonec čtvrtá.

Šedivá obsadila jedenácté místo a pak rozdávala úsměvy na všechny strany. "Jsem strašně šťastná, že to vyšlo. Musím přiznat, že po tom, co jsem odhodila, nečekala jsem, že poletí. Technicky byl ten hod provedený hodně špatně," radovala se. Také ona byla v prvním pokusu hodně nervózní. "Už když jsem běžela, tak jsem cítila, jak se mi ta kolena klepou. A při tom druhém se mi klepala trochu míň, tak to jsem asi změnila," dodala.

Třiatřicetiletá Staňková při svém čtvrtém startu na mistrovství Evropy by ke splnění kvalifikačního limitu 58,50 potřebovala překonat své letošní maximum. Předepsanou délku však zvládlo jen sedm diskařek, a tak česká reprezentantka bezpečně postoupila do sobotního finále z devátého místa. "Jsem nadšená. Celý rok hážu daleko na tréninku, ale nepředváděla jsem to v závodě," řekla Staňková.

Po druhém pokusu si byla jistá, že jí to bude na třetí finále na ME za sebou stačit. "Také ten poslední hod už byla trošku ztráta koncentrace, trochu chybička. Pak jsem byla trochu v nervech, protože trenér mi řekl, že jsem sedmá mezi všema a háže celá skupina, ale je to tam," dodala.

Nejdelší hod 64,54 m předvedla Chorvatka Sandra Perkovičová, usilující o páté zlato na mistrovství Evropy v řadě, což se v jedné disciplíně ještě nikomu nepovedlo.

Jen čtyři půlkaři běželi v rozbězích rychleji než dvaadvacetiletý rodák z Nymburka Hodboď. Už před rozběhem si věřil na přímý postup a podle stanovené taktiky se od začátku držel v popředí. "Já jsem těch taktických závodů moc nešel, tak jsem se bál jít někde zezadu, abych se tam moc nepokopal. Bohužel mě tam zavřeli a neměl jsem kudy se protlačit. Dlouho jsem hledal skulinku, kudy bych mohl běžet. Nakonec se to trošku otevřelo, tak jsem do toho šlápnul a stačilo to na postup," popisoval novinářům.

Věří, že ani v semifinále nemusí být bez šance. "Rezervy tam pořád ještě byly a cítím, že bych mohl běžet ještě rychleji," dodal.

Nejlepší čas 1:46,31 zaběhl velký favorit Polák Adam Kszczot, který tuto trať vyhrál na dvou předchozích evropských šampionátech a má i dvě stříbra z mistrovství světa

Finále: Muži: 200 m (vítr +0,7 m/s): 1. Gulijev (Tur.) 19,76, 2. Mitchell-Blake (Brit.) 20,04, 3. Wilson (Švýc.) 20,04, 4. Hortelano (Šp.) 20,05, 5. Gemili (Brit.) 20,10, 6. Desalu (It.) 20,13. 400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,64, 2. Copello (Tur.) 47,81, 3. Barr (Ir.) 48,31, 4. Vaillant (Fr.) 48,42, 5. Dobek (Pol.) 48,59, 6. Mägi (Est.) 48,75. 3000 m př.: 1. Mekhissi (Fr.) 8:31,66, 2. Carro (Šp.) 8:34,16, 3. Chiappinelli (It.) 8:35,81, 4. Kowal (Fr.) 8:36,77, 5. Seddon (Brit.) 8:37,28, 6. Arce (Šp.) 8:38,12. Oštěp: 1. Röhler 89,47, 2. Hofmann (oba Něm.) 87,60, 3. Kirt (Est.) 85,96, 4. Krukowski (Pol.) 84,55, 5. Vetter (Něm.) 83,27, 6. Ruuskanen (Fin.) 81,70, ...8. Vadlejch 80,64, 12. Frydrych (oba ČR) 72,79. Ženy: 100 m př. (-0,5 m/s): 1. Hermanová (Běl.) 12,67, 2. Dutkiewiczová 12,72, 3. Rolederová (obě Něm.) 12,77, 4. Visserová (Niz.) 12,88, 5. Lobeová (Něm.) 13,00, 6. Koleczeková (Pol.) 13,11. Tyč: 1. Stefanídiová 485, 2. Kiriakopúluová (obě Řec.) 480, 3. Bradshawová (Brit.) 475, 4. Sidorovová (Rus.) 470, 5. Guillonová-Romarinová (Fr.) 465, 6. Bengtssonová (Švéd.) 465, ...9. Švábíková (ČR) 430. Sedmiboj po čtyřech disciplínách: 1. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 4017 (100 m př.: 13,34 - výška: 191 - koule: 13,09 - 200 m: 22,88), 2. Thiamová (Belg.) 3930 (13,69 - 191 - 15,35 - 24,81), 3. Schäferová (Něm.) 3848 (13,33 - 179 - 14,12 - 23,75), 4. Dadicová (Rak.) 3846, 5. Vetterová (Niz.) 3802, 6. Cachová (ČR) 3787 (13,29 - 185 - 12,71 - 24,25). Kvalifikace: Muži: 800 m - rozběhy: 1. Kszczot (Pol.) 1:46,31, ...5. Hodboď 1:46,50 - postoupil do semifinále, 26. Šnejdr (oba ČR) 1:48,70 - nepostoupil. 110 m př. - rozběhy: 1. Dal Molin (It.) 13,40. Výška: 1. Nědosekov (Běl.) a Przybylko (Něm.) oba 225. Ženy: 400 m - semifinále: 1. Nielsenová (Brit.) 51,21. 100 m př. - semifinále: 1. Dutkiewiczová (Něm.) 12,71. Dálka: 1. Španovičová (Srb.) 684. Disk: 1. Perkovičová (Chorv.) 64,54, ...9. Staňková (ČR) 57,81 - postoupila do finále. Oštěp: 1. Hussongová (Něm.) 67,29, ...4. Ogrodníková 61,27, 11. Šedivá (obě ČR) 59,34 - obě postoupily do finále.