Oberstdorf (Německo) - Norská běžkyně na lyžích Ingvild Flugstad Östbergová vyhrála v těsném finiši závod na 10 kilometrů klasicky s hromadným startem v Oberstdorfu a po čtvrté etapě se ujala vedení v průběžném pořadí Tour de Ski. Na 26. místě bodovala poprvé v sezoně Světového poháru česká reprezentantka Kateřina Razýmová.

Östbergová po novoročních sprintech ve švýcarském Val Müstairu zaostávala v hodnocení Tour de Ski o 1,1 sekundy za Američankou Jessicou Digginsovou. Ta dnes ale od počátku ztrácela a nakonec za vítězkou zaostala o téměř minutu.

Norská běžkyně porazila v dramatickém závěru o jednu desetinu sekundy Natalii Něprjajevovou. Třetí skončila s odstupem 5,3 sekundy další Ruska Anastasia Sedovová.

Sedmadvacetiletá Razýmová, jež do minulé sezony závodila pod dívčím jménem Beroušková, se po většinu závodu pohybovala na hranici první dvacítky. Pro premiérové body v sezoně si nakonec doběhla s odstupem 1:47,8 sekundy za vítězkou. Druhá česká reprezentantka Sandra Schützová obsadila 42. místo se ztrátou 3:36,6 minuty.

Ženy - 10 km klasicky s hromadným startem: 1. Östbergová (Nor.) 32:08,9 min., 2. Něprjajevová -0,1, 3. Sedovová (obě Rus.) -5,3, 4. Jacobsenová (Nor.) -12,9, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -15,9, 6. Bělorukovová (Rus.) -16,2, 7. Stadloberová (Rak.) -20,6, 8. H. Wengová (Nor.) -23,6, 9. Hennigová (Něm.) -56,5, 10. Nilssonová (Švéd.) -56,6, ...26. Razýmová -1:47,8, 42. Schützová (obě ČR) -3:36,6.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 4 ze 7 etap): 1. Östbergová 1:00:05,6 hod., 2. Něprjajevová -24,1, 3. Bělorukovová -1:10,9, 4. Digginsová (USA) -1:26,3, 5. Pärmäkoskiová -1:29,7, 6. Sedovová -1:47,2, ...32. Razýmová -5:44,9, 41. Schützová -7:14,0.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 32 závodů): 1. Östbergová 602, 2. Johaugová (Nor.) 600, 3. Pärmäkoskiová 520, 4. Nilssonová (Švéd.) 466, 5. Něprjajevová 443, 6. Anderssonová (Švéd.) 409, ...76. Razýmová 5, 77. Beranová 5, 80. Janatová (obě ČR) 2.

14:00 15 km klasicky s hromadným startem muži.