Ostatky španělského diktátora Franka byly exhumovány

Madrid - Ostatky španělského diktátora Franciska Franka dnes byly vyzdviženy z dosavadního hrobu v mauzoleu Údolí padlých nedaleko Madridu. Oznámil to podle agentury Reuters zástupce španělské vlády. Rakev s Frankovými ostatky byla podle záběrů přenášených španělskými médii za doprovodu rodinných příslušníků vynesena z baziliky v Údolí padlých a naložena do pohřebního vozu. Následně byla přeložena do vrtulníku určeného k její přepravě na madridské předměstí El Pardo, kde bude rakev uložena do soukromé rodinné hrobky na místním hřbitově.

V bazilice v Údolí padlých, asi 50 kilometrů od Madridu, začala exhumace dopoledne a po zhruba dvou hodinách byla dokončena. Loni ji schválila vláda a rodina kontroverzního španělského vůdce z let 1939-75 se jí marně snažila zabránit u soudu.

Při exhumaci bylo třeba z Frankova hrobu sejmout žulový poklop o hmotnosti 1500 kilogramů. Podle vlády se operace obešla bez incidentů. Nesdělila však, jaký bude další osud náhrobního kamene.

Celý bouřlivě diskutovaný proces vyzdvižení ostatků z dosavadního hrobu, jejich přesunu a opětovného pohřbení se koná za přísných bezpečnostních opatření a s vyloučením veřejnosti a do značné míry i médií.

Frankovy ostatky jsou přemístěny po 44 letech. Od pohřbu diktátora v roce 1975 spočívaly v mauzoleu Údolí padlých, které Franco nechal budovat poté, co se roku 1939 chopil moci.

Na stavbě pracoval i nyní 93letý Nicolás Sánchez-Albornoz, někdejší člen studentského protifašistického sdružení, jakožto vězeň Frankova režimu. "Čekali jsme mnoho desetiletí, až zmizí z tohoto monumentu, který byl hanbou Španělska. Všichni diktátoři Frankova ražení - Hitler, Mussolini - z Evropy zmizeli a nebyli poctěni takovými hroby," řekl Sánchez-Albornoz k dnešní exhumaci podle agentury Reuters.

Vyzdvižení Frankových ostatků schválila až loni v červnu nynější socialistická vláda Pedra Sáncheze, která stejně jako řada Španělů považuje za nedůstojné, aby byl Franco pohřben na stejném místě jako téměř 34.000 obětí z obou táborů španělské občanské války. Tu pučem v roce 1936 rozpoutal právě Franco a zemřelo v ní za tři roky na půl milionu lidí.

Exhumaci se marně snažila zabránit řadou stížností k soudu Frankova rodina i jeho příznivci. Například diktátorův nejstarší vnuk Francisco Franco y Martínez-Bordiu označil nařízenou exhumaci za politickou lest Socialistické strany a znesvěcení. "Pociťuji velkou zlost, protože použili něco tak zbabělého jako vykopání mrtvého těla, využili těla k propagandě a politické publicitě, aby získali pár hlasů před volbami," řekl vnuk agentuře Reuters.

Ze samotného vyzdvižení ostatků nesměly být pořizovány fotografie ani audiozáznamy. U vchodu do baziliky byly instalovány detektory kovů a nad náhrobkem byla vztyčena plachta. Kromě 22 členů Frankovy rodiny, u nichž mnozí měli podle televizních záběrů v rukou kytice, dnes do Údolí padlých přijela i ministryně spravedlnosti Dolores Delgadová či kněz.

Na hřbitově El Pardo-Mingorrubio, kam bude Franco přemístěn a kde je pohřbena i Frankova manželka Carmen Polová, několik ministrů jeho vlády či diktátor Rafael Trujillo z Dominikánské republiky, se má konat soukromá mše.

U hřbitova se sešlo několik desítek odpůrců exhumace. Podle deníku El País provolávali "Ať žije, Španělsko, ať žije Franco!"