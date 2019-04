Do rodinného hrobu ve Šlapanicích na Brněnsku uložili 13. dubna 2019 ostatky válečného veterána Miroslava Liškutína, který za druhé světové války sloužil v Británii v řadách Královského letectva (RAF). Rodák z nedalekých Jiříkovic zemřel 19. února 2018 ve Farehamu v jižní Anglii, bylo mu 98 let. Na šlapanickém hřbitově vlály české i britské vlajky, zazněly hymny obou států a Liškutínova rodina přivítala hosty jak v češtině, tak angličtině. Nad hřbitovem přeletěly stíhací letouny, zazněla čestná salva, přišly desítky lidí včetně dalších veteránů a současných vojáků.

Šlapanice (Brněnsko) - Do rodinného hrobu ve Šlapanicích na Brněnsku dnes uložili ostatky válečného veterána Miroslava Liškutína, který za druhé světové války sloužil v Británii v řadách Královského letectva (RAF). Rodák z nedalekých Jiříkovic zemřel 19. února 2018 ve Farehamu v jižní Anglii, bylo mu 98 let.

Na šlapanickém hřbitově dnes vlály české i britské vlajky, zazněly hymny obou států a Liškutínova rodina přivítala hosty jak v češtině, tak angličtině. Nad hřbitovem přeletěly stíhací letouny, zazněla čestná salva, přišly desítky lidí včetně dalších veteránů a současných vojáků.

Podle starosty Jiříkovic Rudolfa Staňka byl Liškutín příkladem hrdinství a osobní odvahy. "Věřím, že zůstane příkladem i do budoucna," uvedl Staněk.

Už před začátkem druhé světové války se Liškutín připravoval na dráhu pilota. Z okupovaného Československa odešel v dubnu 1939 přes Polsko do Francie. Po pádu Francie se dostal do Velké Británie, kde dokončil výcvik a od srpna 1941 létal u 145. britské perutě RAF.

Později byl převelen k 312. československé stíhací peruti RAF a v květnu 1945 k 313. peruti. Nalétal 465 operačních hodin a asi 130 letů nad nepřátelským územím. Sestřelil několik nepřátelských strojů. "Zařadil se mezi naše nejvíce bojově nasazované stíhací piloty během druhé světové války," uvedl Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany.

V roce 1945 se Liškutín vrátil do Československa a působil ve funkci náčelníka štábu na letišti v Brně-Slatině. Po únoru musel opět uprchnout do Británie. Vrátil se do služby u královského letectva. V Británii měl rodinu a strávil tam zbytek života. Prezident Miloš Zeman povýšil Liškutína za hrdinství do generálské hodnosti.

Posledním žijícím českým pilotem, který za druhé světové války usedl v britské RAF do kokpitu stíhacího letounu, je Emil Boček. Žije v Brně, je mu 96 let. Také Boček se zúčastnil dnešního obřadu na šlapanickém hřbitově.