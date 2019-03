Bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová převzala ocenění za zásluhy o diplomacii od ministra zahraničí Tomáše Petříčka 12. března 2019 v pražském Černínském paláci na slavnostním večeru k 20. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance (NATO).

Praha - Osobnosti, které se zasloužily o členství České republiky v NATO a o českou diplomacii, obdrželi nové medaile ministerstva zahraničí. U příležitosti výročí vstupu České republiky do NATO byli oceněni například bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, někdejší generální tajemník NATO George Robertson nebo bývalí ministři obrany a zahraničí či představitelé české armády. Medaili za zásluhy o diplomacii předal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) 14 lidem.

Albrightová stála v době prvního rozšiřování Severoatlantické aliance o země z někdejšího východního bloku v čele americké diplomacie. Pražská rodačka byla silnou zastánkyní přijetí někdejších nepřátel z Varšavské smlouvy do NATO. Při předání poznamenala, že ocenění přebírá s pokorou. Řekla, že dnešní výročí dává příležitost oslavovat úspěchy, kterých NATO dosáhlo, ale zároveň si připomenout, že NATO není jen vojenskou, ale i politickou aliancí, která stojí na demokratických principech. Zdůraznila, že NATO musí začínat a končit s ideály, na kterých je postaveno, tedy například snažit se o svět, který řeší konflikty nenásilně.

Petříček ocenil také dva generální tajemníky aliance George Robertsona a Javiera Solanu, kteří vedli alianci v době přípravy rozšiřování a v době prvních let členství ČR v NATO.

Další medaile dostali čeští politici a představitelé armády. Vyznamenáni byli bývalí ministři zahraničí Jaroslav Šedivý, Jan Kavan a Karel Schwarzenberg a ministři obrany Vladimír Vetchý, Alexandr Vondra a Luboš Dobrovský. Medaile dostali také náčelníci generálního štábu Jiří Nekvasil a Jiří Šedivý. In memoriam byl vyznamenán Otto Pick, který byl koncem 90. let prvním náměstkem ministra zahraničí Jana Kavana se zaměřením na začlenění České republiky do NATO.

Medaile byla udělena i někdejšímu českému velvyslanci v USA a předsedovi senátního zahraničního výboru Michaelu Žantovskému a stálému představiteli ČR při NATO v letech 1998 až 2005 Karlu Kovandovi.

Babiš: Bez NATO by bylo zajišťování bezpečnosti ČR nemožné

Bez Severoatlantické aliance by bylo zajišťování bezpečnosti České republiky o hodně těžší, dražší, bolestivější a v řadě ohledů nemožné. Na slavnostním večeru v Černínském paláci to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka měl vstup ČR do aliance před 20 lety zcela zásadní význam a zůstává jednou z nejdůležitějších událostí historie samostatné České republiky.

ČR se podle Babiše vstupem do NATO přihlásila k alianční jednotě a solidaritě. Zdůraznil, že Česko bylo přijato do aliance jako jedna z prvních zemí bývalého východního bloku. "Na to můžeme být právem hrdi," řekl.

Zdůraznil, že představy z počátku 90. let, že nebude potřeba kolektivní obrana a bude možné zrušit NATO, vzaly za své. "Svět není bezpečný, nežijeme bohužel v míru," podotkl. Aliance podle něj není útočný pakt zaměřený proti jiným zemím. "Alianci tvoříme, abychom bránili sebe a svoje spojence proti napadení, ať už hrozí odkudkoli," poznamenal premiér.

Připomněl nasazení českých vojáků v misích. "Jsme hrdi na naše vojáky," řekl. Pozastavil se nad masovou podporou, kterou podle něj dokážou získat síly, které neodpovídají evropskému způsobu života. "Je to něco, na co musíme být připraveni i do budoucna," řekl s odkazem na tzv. Islámský stát a terorismus.

Za nejdůležitější Babiš označil jednotu aliance. V NATO podle něj existují různé názorové proudy na výši výdajů či na důležitost bezpečnosti na východě či na jihu. To podle premiéra není špatně, důležitá je schopnost jednat a v době krize zůstat jednotní. "Bez NATO by zajištění naší bezpečnosti bylo o hodně těžší, dražší, bolestivější a v řadě ohledů zcela nemožné," řekl. Alianci proto podle něj musí ČR chránit a pracovat na tom, aby úspěšně fungovala.

Petříček při zahájení slavnostního večera řekl, že vstup do NATO zůstává jedním z nejzásadnějších kroků v historii samostatné České republiky. Podotkl, že pouze deset let po pádu komunismu se podařilo integrovat střední Evropu do nejdůležitější bezpečnostní aliance.