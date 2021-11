Osobností českého Internetu je Ondřej Vlček z Avastu

Praha - Osobností Českého internetu se stal výkonný ředitel Avastu Ondřej Vlček. Křišťálovou Lupu v kategorii Projekt roku získala expanze služby Rohlík.cz do zahraničí a Cenu popularity si odnáší Mikýřova úžasná pouť internetem. O vítězích v 16. ročníku rozhodly svými hlasy odborná porota a internetová veřejnost. Do hlasování se zapojilo více než sto tisíc hlasujících. Oznámili to dnes organizátoři ankety ze serveru Lupa.cz.

Vlček letos spolu se svou ženou založili rodinnou nadaci, do které vložili 1,5 miliardy korun. Fond pod názvem Nadace rodiny Vlčkových bude pomáhat rodinám zasaženým závažným onemocněním jejich dítěte a chce vybudovat dětský hospic.

Komediální pořad Mall.tv Mikýřova úžasná pouť internetem letos získal hattrick. Vedle Ceny popularity zvítězil i v kategoriích On-line video a Obsahová inspirace. Dvojí vítězství náleží Rohlík.cz a jeho expanzi do zahraničí v kategoriích Projekt roku a Globální projekty českých tvůrců. Anticenu si letos vysloužil Nedostatečný vývoj eGovernmentu v ČR.

Cenu v kategorii Internetové obchodování získala logistická platforma Zásilkovna.cz, mezi Nástroji a službami bodovaly Mapy.cz. a inspirací v oblasti e-commerce je projekt Qerko pro placení v restauracích. Ocenění za zpravodajství a publicistiku získaly Seznam Zprávy.

Anketa Křišťálová Lupa - Cena českého Internetu je pravidelným hlasováním veřejnosti a odborné poroty, v němž se vybírají a oceňují nejoblíbenější a nejzajímavější projekty, služby a osobnosti české online scény. Za dobu své existence se stala jednou z nejvýznamnějších událostí roku v oblasti českého internetu.