OSN vyzývá lidi, aby se postavili diskriminaci kvůli koronaviru

Peking - Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová dnes vyzvala veřejnost na celém světě, aby projevila solidaritu s lidmi s asijskými kořeny, kteří se kvůli výskytu nového typu koronaviru setkávají s diskriminací. Infekce se začátkem roku rozšířila z čínské provincie Chu-pej.

"Epidemie koronaviru vyvolala znepokojivou vlnou předsudků vůči lidem s kořeny v Číně nebo východní Asii," citovala Bacheletovou agentura Reuters. "Vyzývám členské státy (OSN), aby udělaly vše, co je jejich v silách, pro potírání této i jiných forem diskriminace," řekla.

S koronavirem, který způsobuje nemoc COVID-19, se potýká řada asijských zemí. Kromě Číny je to hlavně Japonsko a Jižní Korea nebo Írán. V posledních dnech rychle rostou počty nakažených i v Evropě, kde je nejvíce v současnosti zasažena Itálie.

Počet obětí koronaviru v Číně klesá, celkem jich je 2744

V pevninské Číně stoupl ve středu počet případů nákazy novým typem koronaviru o 433, celkově se tak nakazilo už 78.497 lidí. Dalších 29 pacientů s nemocí COVID-19 zemřelo, celkově má tak v Číně tato choroba už 2744 obětí, uvedla agentura Reuters. Oproti úterku, kdy zemřelo 52 lidí, se však počet mrtvých snížil. Převážná většina případů i nadále připadá na provincii Chu-pej, která je už od loňského prosince ohniskem nákazy.

V pevninské Číně, do které se nepočítá autonomní Hongkong a Macao, se nyní počet nemocných zvyšuje podobným tempem jako v Jižní Koreji, kde však zatím evidují celkově 1595 nemocných. V úterý úřady zaznamenaly v pevninské Číně 406 nových potvrzených případů, v pondělí jich bylo 508.

Vůbec nejhorší situace panuje i nadále ve městě Wu-chan, který do celkové bilance 433 nových čínských případů přispěl s 383 novými pacienty.

Jižní Korea hlásí už 1766 případů koronaviru, armáda ruší cvičení

Jižní Korea dnes ohlásila dalších 505 případů nákazy novým typem koronaviru. Většina z nich byla zaznamenána v nejhůře postiženém městě Tegu. Nemocných v zemi je tak celkem už 1766. Píše o tom agentura Reuters.

Bilanci Jižní Korea zvýšila nadvakrát - nejprve v noci na dnešek informovala o 334 nových případech infekce, dnes dopoledne SEČ pak přidala ještě 171 nově nakažených. Počet infikovaných tak v Jižní Koreji vzrostl více než v Číně, odkud se nemoc COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, šíří. Peking dnes oznámil 433 nových případů.

V zemi stoupá nespokojenost s tím, jak se vláda k epidemii staví. Více než milion lidí podepsalo petici, ve které žádají odstoupení prezidenta Mun Če-ina.

Jižní Korea a USA se kvůli epidemii nemoci COVID-19 dohodly na pozastavení všech společných vojenských cvičení, uvedly armády obou zemí. Ve středu se infekce koronavirem potvrdila u amerického vojáka ze základny poblíž města Tegu, v korejské armádě je nakažených už 21.

Mluvčí jihokorejského generálního štábu uvedl, že společná cvičení naplánovaná na první pololetí tohoto roku byla s ohledem na zdraví vojáků zrušena až do odvolání. Kvůli koronaviru je v karanténě už přes 9500 z 600.000 příslušníků korejské armády, uvedla agentura AP. Většina vojáků nesmí opouštět základny.

"Navzdory odkladu společných cvičení hodlá americko-korejská aliance i nadále dostát závazku poskytovat přesvědčivé vojenské odstrašení a zachovat silnou společnou obranu, která ochrání Jižní Koreu před jakoukoli hrozbou," řekl Lee Peters, mluvčí americké posádky v této asijské zemi. Američané mají v Jižní Koreji 28.500 vojáků.

Jižní Korea je nadále zemí s nejvyšším počtem nakažených mimo Čínu. Ohnisko nákazy se nachází ve městě Tegu, kde se koronavirus rozšířil mezi členy náboženského hnutí Sinčchondži. Zdravotníci už provedli testy u 1300 příslušníků hnutí, kteří vykazovali příznaky onemocnění. Úřady ale mají k dispozici seznam všech 212.000 registrovaných věřících a hodlají rozsah testování rozšířit.

Starosta města Tegu dnes oznámil, že ve městě po nákaze koronavirem zemřel další člověk a celkový počet obětí v Jižní Koreji tak stoupl na 13. Kromě Tegu se však nyní začínají nové případy rychleji objevovat i v dalších městech: ve středu bylo potvrzeno 55 nových nemocných v metropoli Soulu a 58 v druhém největším korejském městě Pusanu.

Saúdská Arábie kvůli koronaviru dočasně zakázala poutě do Mekky

Saúdská Arábie kvůli epidemii koronaviru dočasně zakázala vstup do země zahraničním poutníkům mířícím do dvou nejposvátnějších měst islámu Mekky a Medíny. Informovalo o tom dnes podle agentury AP ministerstvo zahraničí. Do monarchie se nedostanou ani lidé ze států, kde mají větší počet nakažených.

Úřady neuvedly, jak dlouho bude omezení platit a zda může zasáhnout i velkou pouť do Mekky (hadždž), která se letos bude konat na přelomu července a srpna.

V Saúdské Arábii zatím nebyl potvrzen ani jeden případ nákazy novým typem koronaviru. Chorobou COVID-19, kterou virus způsobuje, už ale onemocněly desítky lidí v sousedním Kuvajtu, Bahrajnu, Iráku a Spojených arabských emirátech.

Kvůli výroční pouti hadždž, která patří k pilířům islámu, i menší pouti umra, která může být vykonána v kteroukoliv dobu během roku, do Saúdské Arábie každý rok přijíždějí miliony poutníků ze zahraničí. Loni také Saúdská Arábie začala vydávat turistická víza pro občany 49 států v rámci své snahy otevřít se více světu.

Austrálie se připravuje na pandemii, i přes doporučení WHO

Australský premiér Scott Morrison dnes varoval Australany, aby se připravili na pandemii nového typu koronaviru, a do chodu uvedl nouzový plán. Informovala o tom australská média. Mluvit v souvislosti s koronavirem o pandemii ve středu nedoporučil šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, podle kterého toto označení přispívá k všeobecnému, zato však neopodstatněnému strachu.

"Vše nasvědčuje tomu, že svět se brzy dostane do pandemické fáze," uvedl dnes Morrison, jehož vláda se rozhodla podniknout stejné kroky, jako kdyby WHO pandemii již vyhlásila.

Ghebreyesus přitom na středeční konferenci v Ženevě zdůraznil, že používání slova "pandemie" v souvislosti s koronavirem může způsobit více škody než užitku. "Kvůli nárůstu případů mimo Čínu některá média a politici požadují, aby byla vyhlášena pandemie," uvedl Ghebreyesus. Podle něj ale organizace status onemocnění změní jen v případě, že předtím s rozmyslem zváží všechna fakta.

Za novými opatřeními v Austrálii stál podle Morrisona hlavně vývoj za posledních 24 hodin a šíření viru mimo Čínu. "Věříme, že se schyluje ke globální pandemii, a z toho důvodu naše vláda musí učinit nezbytné kroky a na takovou pandemii se připravit."

Austrálie o nejméně jeden týden prodloužila zákaz vstupu do země pro cizince z Číny a zpřísnila kontroly v přístavech a na letištích. Plán, který vznikl při pandemii chřipky H1N1 v roce 2009, například obsahuje detailní instrukce pro školy v případě propuknutí nákazy. Naproti tomu ale Morrisonův kabinet zatím nijak neomezí hromadné veřejné akce typu fotbalových zápasů.

V Austrálii bylo dosud 15 potvrzených případů koronaviru. Dalších osm Australanů se virem nakazilo na palubě výletní lodi Diamond Princess, která momentálně kotví v japonské Jokohamě.

Koronavirem se podle včerejší bilance WHO dosud nakazilo přes 80.000 lidí, zemřelo jich okolo 2800. Drtivou většinu všech případů i obětí eviduje Čína, odkud se nemoc začala šířit. K vyhlášení pandemie bychom museli být svědky nekontrolovaného celosvětového šíření viru provázeného značným počtem úmrtí, uvedl již dříve šéf WHO.