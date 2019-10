OSN: Turecko má možná na svědomí válečné zločiny v Sýrii

Damašek/Ankara - Turecko by mohlo mít podíl na válečných zločinech na syrských Kurdech na severovýchodě Sýrie. Dnes to v Ženevě oznámil mluvčí úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva Rupert Colville. Poukázal přitom na vraždy kurdských bojovníků a kurdské političky Hevrin Chalafové, které údajně podle videí zveřejněných na sociálních sítích o víkendu spáchala Turecku blízká syrská islamistická ozbrojená skupina Ahrár aš-Šarkíja. Colville doplnil, že jeho úřad se snaží získat záznam incidentu a vyzval Ankaru, aby událost vyšetřila.

"Turecko by mohlo být shledáno jako stát odpovědný za porušování práv ze strany spřízněných skupin, a to dokud tyto skupiny či jejich operace Turecko kontroluje," uvedl Colville. "Vyzýváme turecké úřady, aby okamžitě zahájily nestranné, transparentní a nezávislé vyšetřování," doplnil.

Turecko zahájilo před týdnem na severovýchodě Sýrie ofenzivu poté, co americký prezident Donald Trump nařídil z oblasti stáhnout americké vojáky. Ankara tvrdí, že cílem operace je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje syrské kurdské milice. Chce tam také vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá dopravit z Turecka velkou část ze 3,6 milionu syrských uprchlíků. Západ postup Turecka odsoudil. Spojené státy zavedly proti Turecku sankce, zatímco státy EU se domluvily na koordinaci zákazu vývozu zbraní do Turecka.

Turecká ofenziva v severovýchodní Sýrii pokračuje sedmý den

Turecká armáda pokračuje v ostřelování pozic syrských Kurdů v severovýchodní Sýrii, kde před týdnem zahájila ofenzivu s cílem dostat z oblasti kurdské milice, které považuje za teroristy. Invaze už podle kurdské autonomní správy na severovýchodě země přinutila více než 275.000 lidí opustit své domovy. Arabsko-kurdská koalice Syrské demokratické síly (SDF) oznámila, že v pondělí v bojích s Tureckem přišla o 23 vojáků. Kolik jich zemřelo od začátku ofenzivy, podle agentury Reuters není jasné.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan mezitím v listě The Wall Street Journal zdůraznil, že jeho země bojovníkům teroristické organizace Islámský stát (IS) zabrání v odchodu ze severovýchodní Sýrie. Vyzval také mezinárodní společenství, aby podpořilo jeho snahu zajistit návrat uprchlíků do Sýrie.

Turecká armáda podle zpravodaje agentury AP bombardovala zemědělskou oblast v okolí pohraničního města Rás al-Ajn a turecké letouny v regionu podle zpravodaje zároveň podnikly alespoň jeden nálet. Armáda uvedla, že město Rás al-Ajn před několika dny dobyla. Kurdské úřady v severní Sýrii oznámily, že byly zastaveny veškeré dodávky v oblastech kontrolovaných Kurdy, kde útočí Turecko. Zastaveny byly mimo jiné operace mezinárodních humanitárních organizací.

Syrská státní televize odvysílala reportáž, podle které syrská armáda vstoupila do centra města Manbidž, kde jí vítali místní obyvatelé. Stalo se tak poté, co se Kurdové o víkendu domluvili na odražení turecké invaze s Damaškem. Erdogan v pondělí naznačil, že Turecko je se svými syrskými spojenci připraveno z rukou syrských Kurdů Manbidž dobýt.

Agentura RIA Novosti dnes napsala, že ruská vojenská policie hlídkuje na linii mezi vojáky syrské armády a Turecka. Syrská armáda má podle agentury Interfax pod kontrolou Manbidž a ruští vojáci koordinují své akce v okolí. Rusko je v syrském konfliktu spojencem Damašku. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pondělí řekl, že Moskva nechce zvažovat možnost, že by se ruští vojáci v Sýrii dostali s tureckou armádou do střetu.

Kurdská samospráva na severovýchodě Sýrie podle Reuters oznámila, že boje dosud přinutily více než 275.000 lidí opustit své domovy, včetně 70.000 dětí. Na severovýchodě Sýrie za občanské války, která trvá od roku 2011, vznikla de facto kurdská autonomie, kterou ale Damašek neuznává.

Turecko před týdnem zahájilo proti kurdským milicím na severovýchodě Sýrie rozsáhlou ofenzivu jen pár dnů poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že američtí vojáci tento region opustí. Kurdské ozbrojené síly přitom bojovaly spolu s Američany proti IS a ztratily kolem 11.000 bojovníků.

Západ postup Turecka odsoudil, Ankara ale operaci hájí s tím, že cílem je vyčistit oblast u tureckých hranic od teroristů, za něž označuje kurdské milice YPG. Ankara tam chce vytvořit 30 kilometrů široké pásmo, kam hodlá převézt z Turecka velkou část z 3,6 milionu syrských uprchlíků.

Trump vyzval Erdogana k okamžitému zastavení bojů. Americké ministerstvo financí oznámilo, že na sankční seznam kvůli ofenzivě zařadilo několik tureckých politiků. Washington chce zvýšit cla na dovoz oceli z Turecka a zastavit jednání o obchodní dohodě s Tureckem v objemu 100 miliard dolarů (2,3 bilionu Kč).

Dodávky zbraní Turecku pozastaví rovněž Itálie a Británie

Británie a Itálie v reakci na tureckou ofenzivu proti Kurdům na severovýchodě Sýrie pozastaví dodávky zbraní Turecku. Oznámili to dnes podle agentury Reuters britský ministr zahraničí Dominic Raab a jeho italský protějšek Luigi Di Maio. Embargo na export zbraní do Turecka už dříve ohlásily například Německo a Francie.

"(V tuto chvíli) nebudou poskytovány nové vývozní licence pro výrobky, které by mohly být použity ve vojenských operacích v Sýrii," řekl šéf britské diplomacie poslancům. Ankara podle Raaba nemůže využívat syrské uprchlíky na svém území jako geopolitickou zástavu proti svým evropským spojencům.

Zákaz vývozu zbraní do Turecka dnes oznámila také Itálie. "Řešení syrské krize musí být diplomatické, nikoli vojenské," uvedl Di Maio v parlamentu.

Členské země Evropské unie se v pondělí dohodly na koordinaci omezení vývozu zbraní do Turecka kvůli postupu Ankary v Sýrii. Konkrétní kroky ale ministři zahraničí ponechali na rozhodnutí jednotlivých států. Zákaz už předtím ohlásily například Nizozemsko, Německo a Francie.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček po pondělním jednání se svými kolegy v Lucemburku uvedl, že premiérovi navrhne, "abychom k tomu přistoupili a stejně jako další členské státy podnikli jasná opatření". Vpodvečer se vláda v Praze skutečně rozhodla vývozní licence na vojenský materiál do Turecka pozastavit.