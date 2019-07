OSN: Tisíce mrtvých při snaze o neutralizaci venezuelské opozice

Caracas - Venezuelské bezpečnostní složky v rámci snahy o neutralizaci politických oponentů prezidenta Nicoláse Madura zabily tisíce mladých mužů. K jejich tělům nastražily zbraně či drogy a manipulovaly s důkazy, aby se zdálo, že se bránili zatčení. Ve dnes zveřejněné zprávě to uvedla Organizace spojených národů. Podle údajů venezuelské vlády policie zastřelila v loňském roce 5287 lidí, kteří se bránili zatčení. Od začátku letošního roku do 19. května to bylo 1569 lidí. OSN tvrdí, že v mnoha těchto případech bezpečnostní složky zadržené nezákonně zabily.

Reklama